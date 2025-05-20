Трейлер анімаційної антології «Хижак: Вбивця вбивць» — грізний Яутджа і криваві битви в трьох епохах

«Хижак: Вбивця вбивць»

Анімаційний фільм «Хижак: Вбивця вбивць» отримав трейлер, який показав криваві битви в трьох епохах.

Майбутній фільм по суті антологія про історичних воїнів, кожен з яких стикається з мисливцем-Яутджа. У стрічці зображено три сюжетні лінії в окремих епохах — за участю вікінгів, японських самураїв та пілота Другої світової. У фільмі змінився формат, але жорстокість незмінна — «Хижак: Вбивця вбивць» має рейтинг R, і трейлер нам це показує ріками крові.

Щодо сюжетних ліній вже відомо основні обличчя. Наприклад, у фільмі буде зображено Вікінга, який бере свого маленького сина у криваву подорож помсти. А ось Ніндзя у феодальній Японії кидає виклик брату-самураю у боротьбі за спадщину. Наостанок зображено Пілота союзників часів Другої світової, який вирушає розслідувати загадкову загрозу — і опиняється в пастці на кораблі Хижака. Кожна історія отримала власну візуальну стилістику. Попри анімаційний формат, творці не стримували себе у сценах екшену — мечі, крики, розчленування, повітряні бої та зіткнення на виживання тут є.

Фільм зрежисували Ден Трахтенберг, який раніше створив «Здобич» (2022), та Джош Вассунг з анімаційної студії The Third Floor. Сценарій написав Мічо Роберт Рутаре (Z Nation), поки озвучку виконали Ліндсі Лаванчі, Луї Озава, Рік Гонсалес та Майкл Б’єн.

А тим часом у всесвіті «Хижака» готується ще один фільм — «Пустки», який вийде в листопаді 2025 року. Він теж під керівництвом Трахтенберга і буде більше пов’язаний з науково-фантастичним всесвітом «Чужого». Там фігурує андроїд Тія, створена Weyland-Yutani, а також дивні відносини між нею та Чужим. Для цього режисер надихався грою з PS2.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

У «Вбивці вбивць» все ще тримається зв’язок із Землею — на відміну від «Пусток», дія якого, за описом, відбуватиметься на іншій планеті в майбутньому. Але ближче до фіналу трейлера пілот Другої світової виявляється на кораблі Яутджа — явно не на своїй території.

Прем’єра «Хижак: Вбивця вбивць» відбудеться 6 червня 2025 року на платформах Hulu та Disney+.

Джерело: Games Radar