Рецензія на другий сезон серіалу «Андор»/ Andor, season 2

Ще під час першого сезону «Андора» стало зрозуміло: це більше, ніж просто чергова історія у всесвіті Star Wars. Це щось серйозніше, похмуріше і глибше. Другий сезон, який завершить шлях головного героя до подій Rogue One, мав підтвердити — чи здатна ця історія дійсно втримати планку? Чи не загубиться вона в очікуваннях глядачів, яким подавай світлові мечі й епічні баталії? І головне — чи не стане проєкт жертвою власного формату, де «повільно» може обернутися на «нудно»? Спробуємо розібратися, що ж вийшло у Disney, і чи вдалось їм завершити цю подорож гідно.

Плюси: глибокий, продуманий сценарій з політичними та філософськими темами; атмосферна режисура і візуальний стиль без надмірних спецефектів; відмінна акторська гра (особливо Скашгорда, О’Райлі та Луни); саундтрек і звукове оформлення на високому рівні; вихід Star Wars за межі формули блокбастера Мінуси: повільний темп може відлякати частину глядачів; відсутність «традиційного» екшену і фан-сервісу (хоча останнє може навіть і плюс); деякі лінії розвиваються надто довго або надто складно 9 /10 Оцінка

ITC.ua

Жанр фантастика, бойовик, драма

Керівник проєкту Тоні Гілрой

У ролях Дієго Луна, Стеллан Скашгорд, Адріа Архона, Алан Тьюдік, та ін.

Прем’єра 22 квітня, 2025 року, Disney+

Коли Disney вперше оголосив серіал про Кассіана Андора — персонажа, якого ми знаємо рівно настільки, щоб не знати нічого, — здавалося, що це ще один проєкт на заповнення бібліотеки контенту. Але вже з першого сезону «Андор» довів, що вміє грати за іншими правилами. І ось другий сезон нарешті прибув — та знову показав, що далека-далека галактика не обов’язково має виглядати як фестиваль феєрверків, де кожен кадр кричить «купуй іграшку».

Тут усе навпаки: холодно, жорстко, іноді повільно, але глибоко. Це історія не про джедаїв із сяйнистими мечами, а про звичайних (і не дуже) людей, яких зіштовхує з системою власне життя. І навіть коли ці люди носять імперську форму або схожі на офісних клерків — з ними хочеться бути до кінця.

Другий сезон значно сміливіший. Він не боїться заглядати у темні куточки боротьби за свободу, де мораль — це поняття розмите, а вибір між добром і злом виглядає як вибір між гіршим і ще гіршим. І якщо перший сезон вже подавав натяк на більш «заземлений» підхід до «Зоряних війн», то другий повністю відривається від звичних шаблонів — місцями це радше шпигунський трилер з домішкою соціальної драми.

При цьому історія відчувається цілісною, з живими персонажами та логічним розвитком кожної сюжетної лінії. І так, іноді події розвиваються настільки повільно, що хочеться вже самому щось підірвати, але натомість — сидиш, бо знаєш: ось-ось воно вибухне.

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Один із найцікавіших аспектів другого сезону Андора — це його відчутна тональна еволюція порівняно з першим. Якщо перша частина серіалу будувалась на динаміці, відчутті постійної загрози та напружених екшн-сценах, то друга від початку свідомо гальмує темп, щоби глибше зануритися в анатомію повстання.

У першому сезоні ми бачили, як з блукаючого одинака Кассіана формується людина, здатна до боротьби. Там було більше драйву, втеч і несподіваних поворотів. У другому сезоні події сповільнюються, щоби показати системну роботу спротиву, ціну за кожен крок і вибір, і як із розрізнених ланок вибудовується щось масштабніше — справжній Рух опору.

Автори не підсовують глядачу сенси на блюдечку, а змушують думати, аналізувати, співпереживати. І головне — тут вперше в історії «Зоряних війн» ставиться чесне питання: а як саме народжується революція? Не з героїв, а з втомлених, зневірених людей, які не хочуть бути героями, але змушені ставати ними. І в цьому плані Андор працює на рівні серйозної драматургії — не просто для фанатів франшизи, а для всіх, кому цікаво, як виглядає бунт без фентезійного пафосу. Серіал дозволяє побачити, як формуються лідери, як корупція проникає у щілини системи, і як навіть найкращі наміри можуть привести у безодню.

Але це не означає, що стало нудно. Навпаки, серіал набув ще більшого драматичного м’яза. Діалоги стали щільнішими, атмосфера гнітючішою, а ворог — ще безжальнішим. З восьмої серії другий сезон ніби прокидається з повільного сну: сюжет розганяється, напруга стає відчутною буквально в повітрі, і кожна сцена працює як пружина, яка от-от лусне. ї

Водночас автори не забувають про головне — фокус на людях. Тут мало героїки й пафосу, зате багато болю, втоми, зневіри, але й рішучості. І саме завдяки такому підходу Андор у підсумку виростає в один із найкращих проєктів усієї саги Зоряних війн, якщо не найкращий. Не через епічні битви чи фан-сервіс, а завдяки чесності — до глядача і до теми, яку він обрав досліджувати.

Особливо приємно бачити, як актори в цьому серіалі не просто читають діалоги, а живуть у своїх ролях. Дієго Луна нарешті отримав повноцінний шанс розкритися, і його Кассіан — це вже не фонова фігура з «Бунтаря Один», а складний, часом жорстокий, але все ще глибоко людяний герой.

Але справжні зірки — це другорядні персонажі. Стеллан Скашгорд продовжує грати Лютена Раеля з таким вогнем, що хочеться поставити йому окрему сцену на кожну серію, а Мон Мотма в інтерпретації Женев’єв О’Райлі — це майстер-клас з внутрішньої драми в контексті великої політики. І навіть імперці тут не картонні лиходії, а люди з мотивацією, що іноді звучить тривожно переконливо.

Візуально другий сезон теж не підводить. Декорації, освітлення, навіть звуки — усе працює на створення гнітючої, але красивої атмосфери. Це не феєрія спецефектів, але кожна сцена виглядає продумано, зі смаком і з чітким розумінням, що глядачеві не треба тикати світлом у вічі, щоб він відчув напругу. Звук — окрема насолода. Саундтрек тримається у фірмовій лінії першого сезону.

Але при всіх плюсах, «Андор» залишається серіалом не для всіх. Якщо ти чекаєш легкого перегляду з вибухами кожні п’ять хвилин — краще пройти повз. Деякі серії справді тягнуться як жуйка, а щільність діалогів іноді змушує робити паузу на каву. Це серіал для тих, хто любить, коли розваги вимагають уваги і терпіння. Він не лякає спрощенням і не намагається бути схожим на інших — саме тому й вартий уваги.