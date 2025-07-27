Огляди Серіали 27.07.2025 comment views icon

Рецензія на другий сезон серіалу «Пісочний чоловік» / The Sandman

author avatar

Олександр Наумець

Автор статей та рецензій

Рецензія на другий сезон серіалу «Пісочний чоловік» / The Sandman

На момент виходу першого сезону «Пісочного чоловіка» Netflix зробив ставку на візуальну магію, вірність коміксам Ніла Ґеймана і атмосферу сновидінь, у яких легко загубитися. Пройшло майже три роки — і от, після довгого очікування, «Пісочний чоловік» повернувся із другим сезоном, що вийшов уже у новій реальності стримінгових скорочень, урізаних бюджетів і закриттів перспективних проєктів.

Рецензія на другий сезон серіалу «Пісочний чоловік» / The Sandman

Плюси:

шикарна візуальна складова; глибокий і багатошаровий сюжет; атмосфера сну й магії, яка працює на всі сто; сильна акторська гра, особливо Тома Старріджа і Есме Крід-Майлз; сценарій не боїться підіймати важкі теми; музика й звукове оформлення на високому рівні

Мінуси:

деякі сюжетні лінії розкриті недостатньо; не всі другорядні персонажі мають глибину; іноді гумор виглядає недоречним і псує настрій; темп оповіді може здатися надто повільним

8.5/10
Оцінка
ITC.ua

«Пісочний чоловік» / The Sandman

Жанр фентезі, драма
Керівник проекту Аллан Гейнберг
У ролях Том Старрідж, Гвендолін Крісті, Дженна Коулман, Есме Крід-Майлз, Джек Глісон
Прем’єра Netflix
Рік випуску 2025
Сайт IMDb

На щастя, це не той випадок, коли творці здали позиції. Навпаки, сезон виглядає навіть впевненішим, ніж попередній, і тримає ту саму високу планку, водночас даючи глядачам більше емоцій, більше історій і ще глибше занурення в цей химерний всесвіт.

Нові серії розвивають одразу кілька ліній і, що найприємніше, жодна з них не виглядає зайвою або штучною. Герої подорожують між світами, стикаються з давніми богами, вигаданими створіннями й власними страхами, та головне — продовжують досліджувати самих себе.

Тут є і драма, і філософія, і політика, і навіть трішки жахів. Але все це подано з таким відчуттям стилю, що навіть повільні, розтягнуті моменти не дратують, створюючи певний настрій. І хоча іноді хочеться, щоб дія прискорилася, або герої поводились більш логічно, ці дрібниці губляться на тлі загальної естетики й масштабності проєкту.

Другий сезон «Пісочного чоловіка» значно амбітніший у плані тем і драматургії. Він не просто розвиває історії знайомих героїв, а розширює сам всесвіт, додаючи нові світи, давні легенди й концепції, що виходять далеко за межі коміксів.

Кожна лінія — не просто чергова пригода, а метафора внутрішньої боротьби між обов’язком і свободою, страхом і прийняттям, безсмертям і смертю. Філософські підтексти в кожному діалозі; іноді надто прямолінійно, іноді на рівні алюзій та символів.

Водночас сценарій не цурається політики — питання влади, божественної самодостатності, кризи ідентичності, навіть трансформацій соціальних структур — усе це вплетено у події настільки органічно, що не відчувається зайвим чи притягнутим за вуха. Але ритм у деяких серіях трохи розбалансований. Подекуди все занадто неквапливо, а часом події сипляться без паузи.

Візуально серіал продовжує бути одним із найбільш вражаючих шоу від Netflix.

Кожен кадр тут можна зупинити і повісити на стіну. Графіка — без перебільшення шикарна — від дизайну Пекла до архітектури Снів, від образів Безмежних до трансформацій персонажів. Світи виглядають реалістично і водночас містично, що рідкість навіть серед великих фантастичних франшиз. У другому сезоні це відчувається ще сильніше, як ніби сам серіал подорослішав разом із нами.

Головні актори теж не підвели. Том Старрідж, як і раніше, ідеально вписується в образ Морфея. Його голос, погляд, внутрішня тиша створюють навколо героя ауру, якій хочеться довіряти. Нові персонажі не губляться, кожен має свою харизму і мету, а кастинг загалом виглядає дуже продуманим. Навіть другорядні ролі привертають увагу, залишаючи по собі емоційний слід.

Справжнім відкриттям сезону стала Есме Крід-Майлз, яка зіграла Радість — одного з нових Безмежних. Її поява, як ковток свіжого повітря: вона поєднує дитячу наївність із тривожним підтекстом сили, що може бути руйнівною. У кожній сцені вона ніби викручує на максимум свою присутність, при цьому не виходячи за межі стилістики серіалу. Це той випадок, коли акторка не просто виконує роль, а уособлює саму ідею персонажа. Її Радість не поверхнева, не картонна, в ній є і самотність, і біль, і нерозгаданий хаос, який змушує замислитися, що ми вважаємо справжнім щастям.

Так, іноді оповідання буксує чи дивує вчинками героїв, але ці моменти не псують загальну структуру. Це шоу не про динаміку чи твіст заради твісту, а про те, як зміст і форма можуть переплітатися в естетичному сні, де краса важливіша за темп, а внутрішній монолог цінніший за яскраві вибухи.

Попри всі ризики, Netflix знову подарував глядачам щось вкрай особливе. Серіал, що не боїться бути складним, не поспішає, і при цьому звучить глибоко і актуально. Якщо це справді кінець, то він вийшов достойним. Але якщо ні, потенціал для наступних сезонів ще далеко не вичерпаний.

Висновок:

Другий сезон «Пісочного чоловіка» — це справді достойне продовження та, на жаль, завершення історії.

Популярні статі

Гнучкі дисплеї: технології майбутнього з недоліками сьогодення
Рецензія на серіал «Неприборканий» / Untamed
Комп’ютерна графіка під мікроскопом: від полігонів до процедурної генерації
10 науково-фантастичних фільмів, які пропонують оптимістичний погляд на майбутнє
«Монстр, що пожирає міни»: що відомо про данську машину розмінування Hydrema MCV 910
Що відомо про «розумні» авіабомби AASM Hammer, які Франція передає Україні
Рецензія на фільм «Кривавий лідер» / The Order
Рецензія на серіал «Щоденники вбивцебота» / Murderbot
Токенізація активів — новий Netflix у світі інвестицій
Як створити застосунок для шопінгу, який залучив мільйон користувачів? Досвід BROCARD
Тест-драйв Peugeot 3008: нескромна вишуканість
Огляд монітора MSI MAG 271QP QD-OLED X24: коли ціна не псує якість
Bitget спалив $138 мільйонів у токенах: що це означає для інвесторів BGB
Рецензія на серіал «Король гольфу» / Stick
На Apple Watch в Україні запрацює eSIM. Стартують продажі Cellular з підтримкою стільникового зв’язку
Від провалу до тріумфу: 11 ігор, які розчарували на старті, але з часом стали хітами
Найважливіші новинки Toyota представили під Брюсселем: детальний огляд і коли очікувати в Україні
Біткоїн досяг нового історичного максимуму — що чекає ринок далі?
AI Upgrade Day: як ШІ застосовується вже зараз у розробці, креативі, управлінні
Рецензія на фільм «Щасливчик Гілмор 2» / Happy Gilmore 2
Революційно новий Lexus ES: витончена елегантність, новий рівень оснащення та електричний або гібридний двигун на вибір
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати