Рецензія на фільм “Ще одна шалена п'ятниця” / Freakier Friday

7 серпня в кінотеатрах стартував прокат комедійного фільму “Ще одна шалена п’ятниця” — сиквелу хітової комедії “Шалена п’ятниця” 2003 року, сюжет якої був заснований на однойменному романі американської письменниці Мері Роджерс. Там, якщо пригадати, відбувся обмін тілами матері і доньки у виконанні Джеймі Лі Кертіс та ще зовсім юної Ліндсі Логан відповідно. Обидві повертаються до своїх ролей разом з низкою інших акторів з оригіналу, зокрема Марком Гармоном та Чедом Майклом Мюрреєм. Хто обміняється тілами цього разу та наскільки весело за цим спостерігати — читайте в огляді нижче.

Плюси: багато дійових осіб з оригінального фільму, зокрема знову на екрані виблискує Джеймі Лі Кертіс; є в міру кумедні епізоди; ностальгічні відсилання до першого фільму; когось розчулить фінальна сентиментальність; Мінуси: хаотичний стрімкий монтаж, котрий, здається, розрахований на молоде покоління глядачів; фільму не завадила б потужніша концентрація гумору; присутність абсолютно марних персонажів у виконанні Чеда Майкла Мюррея чи Маїтреї Рамакрішнан; 6 /10 Оцінка

ITC.ua

“Ще одна шалена п’ятниця” / Freakier Friday

Жанр сімейна комедія

Режисерка Ніша Ґанатра

У ролях Джеймі Лі Кертіс, Ліндсі Логан, Чед Майкл Мюррей, Марк Гармон, Джулія Баттерс, Софія Гаммонс, Елейн Гендрікс, Розалінд Чао, Стівен Тоболовські

Прем’єра кінотеатри

Рік випуску 2025

Сайт IMDb, офіційний сайт

Відтоді як юна бунтарка-рокерка Анна Коулман помінялася тілами зі своєю матір’ю, психотерапевткою Тесс, багато води спливло. І от, через 22 роки після життєвого уроку від власниці китайського ресторанчика, на долю героїнь припадають нові випробування. Тепер вже сама Анна виховує доньку-підлітка Гарпер і збирається вийти заміж за чудового хлопця Еріка, що разом з дочкою Лілі приїхав до Лос-Анджелеса з Лондона.

Проблема в тому, що Гарпер не ладнає з майбутньою зведеною сестрою і до того ж не бажає переїжджати в столицю Англії, де навіть немає де посерфити перед школою (не у Темзі ж це насправді робити). На тлі нескінченних конфліктів з дівчатами — з кимось вперше, а з кимось ні, — трапляється магічний обмін тілами. Гарпер переноситься у тіло матері і навпаки, а юній Лілі доведеться журитися з приводу хрустких суглобів, в той час, як бабця знову насолоджуватиметься перевагами юності.

Здається, жанр комедії подає ознаки життя, і це не може не тішити. Поряд з нескінченними горорами, після “Голого пістолета”, маємо привід посміятися другий тиждень поспіль. Так, кінороби не тішать оригінальними ідеями і відштовхуються від старих, безпрограшних напрацювань — творці пародії з Ліамом Нісоном надихаються класикою жанру родом з лампових 80-х, а “Ще однієї шаленої п’ятниці” — популярною комедією з 2000-х. Але краще хоч так, ніж ніяк.

Тепер точно можна говорити й про повноцінний камбек на великі екрани Ліндсі Логан, котра після фантастичного старту в кіно ще у зовсім юному віці фактично загубила багатообіцяльну кар’єру через свій скандальний спосіб життя. У перервах між арештами та реабілітаційними центрами акторка навіть встигла знятися у малобюджетному трилері “Каньйони” (2013), де її партнером на знімальному майданчику став порноактор Джеймс Дін.

Власне, про повернення Логан в обойму був привід заговорити ще у 2022-му, коли на Netflix вийшов різдвяний ромком “Незабутнє Різдво”. Торік прем’єрувалися одразу дві стрічки з нею на тому ж стримінговому сервісі — “Ірландське бажання” та “Наша маленька таємниця”. Важливим був фактор не якості цих загалом прохідних романтичних комедій, а стабільності екранних появ Ліндсі, котрі свідчили, що вона нарешті відновила репутацію і з головою поринула в роботу.

Тоді ж, у 2024-му, акторка не погребувала засвітитися в камео у “Крутих дівчатах” — новій версії іншого комедійного хіта 2000-х, де виблискувала юна зірка. Але “Ще одна шалена п’ятниця” — це вже одна з головних ролей у проєкті, призначеному для широкого прокату, тож з поверненням, пані Логан.

А от щодо самого сиквелу, тут не все так райдужно. Ні, назвати його поганим язик не повертається. Та “Ще одна шалена п’ятниця” видається доволі втомливою. Проблема не у тому, що стрічка програє славетному оригіналу по всім параметрам. Просто творці боягузливо і дещо недолуго копіюють його, трохи підвищивши ставки та додавши читерської ностальгії. Знову події відбуваються напередодні весілля. Знову персонаж Чеда Майкла Мюррея використовується суто як привабливі меблі (тепер це ще більш принизлива роль). Знову Ліндсі Логан ніяковіє на сцені, вдаючи незграбну гру на гітарі.

Що зовсім не дивно, а цілком логічно в рамках жанру — не змінилася і місцева оповідальна структура. На початках погані дівчиська ненавидять одне одного, потім опиняються у шкурі свого ближнього та, пройшовши низку випробувань, переоцінюють найважливіше. Любов і злагода перемагають. Занавіс.

З погляду монтажу це кіно — суцільний хаос і кошмар. Чітко простежується намагання догодити шанувальникам оригіналу та водночас поколінню TikTok. Для перших припасена вищезгадана ностальгія, для других — юні героїні Джулії Баттерс та Софії Гаммонс, а також купа розрізнених сцен. Такий підхід не стане несподіванкою для звиклого ока зумерів, коли бадьорий монтаж стрімко змінює мало пов’язані між собою, барвисті і часом веселі епізоди один за одним. А от в олдфагів на кшталт автора цих рядків можуть виникнути проблеми.

Часом “Ще одна шалена п’ятниця” спромагається викликати посмішку на обличчі, як, наприклад, момент з катастрофічним фліртом, та здебільшого це неповоротка, малоенергійна комедія, творці якої ніби так і не визначилися, що ще можна витягти з потріпаного концепту. Підкріплюється екранна метушня добрячою дозою сентиментальності у кінцівці та обов’язковою мораллю калібру “давайте жити дружно”. Можливо, саме зараз ви потребуєте якраз такого контенту, тоді гайда в кіно.

Комплексно сиквел радше не працює, ніж навпаки. Оповіданню рішуче не вистачає рок-н-рольного запалу оригіналу. Бракує тих моментів, коли Джеймі Лі Кертіс несподівано хапається за гітару і видає потужне соло.

До речі, дуже помітно, що колишня “королева крику” знову буквально відривається на знімальному майданчику і акторка, безумовно, це найкраще, що траплялось з цією серією. Ліндсі Логан теж виступає нівроку, а от молодше покоління запам’ятається хіба що представникам своєї цільової аудиторії. До кінця так і не зрозуміло, нащо у фільмі існує персонажка Маїтреї Рамакрішнан.

Загалом це нормальна, але нічим не примітна комедія, що крокує добряче протоптаною стежиною і при цьому не надто впевненою ходою.