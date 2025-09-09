Тест-драйв Ford Puma: новий шанс

Поки гранди сегмента змагаються за звання найкращого, наш герой Ford Puma ховається в тіні, як недооцінений діамант. Проте тільки Puma здатна швидко змінити свої позиції при детальному знайомстві.

Здається, що виділитись в середовищі тісної конкуренції серед кросоверів В-классу неможливо. Там де царює екстравагантний дизайнерський Peugeot 2008 та зухвалий Toyota Yaris Cross і кожного року додається свіжа кров, соромʼязливий Ford Puma залишається десь позаду і не завжди його згадують під час вибору, а варто було б.

Підбираючи автівку подрузі ми просто навмання зазирнули в салон Ford і там познайомились з Puma. Навіть для мене це було відкриття. Компакт виявився оригінальним в дизайні, спритним, містким та технологічним. Зупиняла лише вартість, бо наближалась до рівня Toyota Yaris Cross. Тоді подруга зупинилась на Peugeot 2008, але…

Сьогодні Ford Puma стає лише краще завдяки наближенню до екологічних стандартів, насиченістю комплектацій та легкій корекції зовнішності. І оптика точно стала набагато краще ніж раніше і виглядає образ більш цілісно. Наче і пороблено не так багато, але значно змінюється сприйняття. Здавалось би — нові бампери, свіжий дизайн дисків та оновлений малюнок в освітленні — і наче нова автівка.

Оптика світлодіодна по колу, а малюнок діодної смуги габаритів змінено. Додаткові три рисочки в фарах нагадують звірячі кігті, вони перемикаються в режим поворотника. Позаду такі ж смуги, а в дзеркалах проєкція кішки на землю.

Розміри Ford Puma залишились без змін, як і загальний силует. На вигляд компакт значно менший ніж є насправді: 4 186 мм довжини, 1930 мм ширини, 1530 мм висоти та 2 588 мм колісної бази. Він не найбільший та не найменший в сегменті компактних міських кросоверів і гідно тримається середнячком, однак значно виділяється за враженнями.

Котяча спритність

Якби мені сказали раніше, що Ford Fiesta поступиться місцем кросоверу, я б саркастично сміялась. Мені досі не віриться, що маленький хетчбек, який так успішно продавався, змінено на цього лупоокого крупнячка з котячими звичками. Тим цікавіше було спілкуватись з ним. І перше, що можна сказати це те, що спадковість тут відчувається в повадках. Ну і ладно, що тут фірмовий EcoBoost на три циліндри та з обʼємом в один літр. У Ford завжди вміли налаштувати компакти.

Тепер двигунчику додали трохи більше турбонаддуву, а інтегрована гібридна система приховує турбоями. Основана на 48-вольтовій системі стартер-генератора, який додає рекуперацію енергії під час гальмування та можливість руху накатом з вимкненим двигуном. Плюс він забезпечує компенсацію крутного моменту на нижчих обертах для кращої реакції дросельної заслінки та прискорення.

Маленький електродвигун Ford Puma на 15 к.с. (54 Нм) інтегровано в “коробку” і саме він здатний підхоплювати та додавати миттєвої потужності в необхідний момент. Дивовижна спритність, яка робить їзду на компактному кросовері веселою та досить привабливою. В комплекті з покращеною роботою керма задоволення від керування відчувається кожної миті.

Нам пропонують дві версії гібридної системи на 125 к.с. та 155 к.с., як у нашій тестовій комплектації ST-Line X. Різниця буде відчуватись скоріше під час розгонів, але не суттєво. Максимальна версія також пропонуватиме додаткові плюшки у вигляді адаптивного дальнього світла, камер 360 та адаптивного круїзу з утриманням в центрі смуги.

Ford Puma пропонує цілком здоровий рівень продуктивності для змішаної їзди та чітко визначений і приємний хід перемикання передач. Робота 7-ступеневого автомата (dual-clutch AT/DCT) плавна і стабільна, як і потрібно. Жодних відставань чи гри на випередки немає. Класна злагоджена робота системи, як єдиного цілого. Жодної думки про складність не виникає. Тільки насправді під такою легкістю ховається багато роботи інженерів та тонка і розумна система керування всіма складниками.

Так, ви не будете задумуватись про те, що двигун деактивує циліндри при можливості — функція, яка була доступна і на ранішніх версіях. Ecoboost здатний з легкістю вимикати циліндри за 14 мілісекунд при невеликому навантаженні, а під час їзди накатом взагалі вимикатись і рухатись виключно завдяки гібридній системі. Ні, це не повноцінний гібрид та навіть не система, як в Jeep Avanger, але дуже схожа за функціоналом. В результаті витрата пального буде триматись в районі 7 літрів.

Керування Ford Puma здебільшого нагадує саме Fiesta. Частково навіть починаєш задумуватись про те, що тут програє навіть VW Golf. Однак таке порівняння недоречне і краще залишити його осторонь. Адже компакту вистачає конкурентів у своїй ваговій категорії, яких він кладе на лопатки, якщо дивитись з погляду керованості.

Куди важче йому виділитись в шумоізоляції. Однак і тут все дуже непогано. Ричання двигунчика дратівливе лише в спорт-режимі чи під час швидких розгонів, а загалом його і не чути. Тут програє навіть Toyota Yaris Cross, бо там шуму від двигуна занадто багато, як і від дороги. Тільки вона програє і Jeep Avenger, і Peugeot 2008, і навіть Mokka.

Здається, що Puma задумувався скоріше як хетчбек з кросоверними рисами, бо кліренс не такий вже і великий – близько 17 см, а підвіска збалансована та пружна. Проїзд навіть значних нерівностей ковтається з незрозумілою легкістю. Адже саме шасі стандартне для цього сегменту зі звичною конфігурацією. Тут навіть барабанні гальма позаду.

Для компакту B-класу, який з легкістю дозволяє розважатись завдяки швидкій та жвавій керованості, приємно відчувати, що витонченість їзди було збережено. Дивовижні налаштування підвіски Ford Puma дають гарне поєднання чіткого контролю кузова та плавності керування під час швидкісної їзди, дозволяючи їй впевнено плавно долати послідовні низькочастотні стиснення.

Безпека під страховкою

Мене радує, коли вже в маленьких компактах доступний максимальний функціонал, який приходить на допомогу в складні моменти або просто полегшує керування. Це наче добрий друг, який завжди поруч та готовий підтримати. Існує, правда, тонка межа між інтелектуальними помічниками та звичайними програмними стандартними, які не підлаштовуються під ситуацію, однак і не вносять свої корективи. Ford Puma пропонує нам збалансований середній варіант.

В топовій версії ST-Line X нам доступний майже максимум: адаптивний круїз з утриманням в смузі руху, який здатний працювати на будь-якій швидкості, зупиняти автівку, стартувати та взагалі рухатись самостійно навіть у пробці. Він добре тримає дистанцію, яку можна відрегулювати, утримує в середині смуги руху та бачить обмеження швидкості. Добре, що не змінює показники, як це робить Kuga.

Камери кругового огляду мають декілька детальних ракурсів, які можна обирати та наближати деталі — зручно в умовах міста, коли ці “камʼяні грибочки” розпихано всюди і не завжди можна їх побачити. Якість камери псується тільки під час зливи, а тихої ночі зображення майже відмінне.

Загалом B-класс зараз весь має багатий спектр систем допомоги та значний рівень безпеки. Важко виділити ту чи іншу систему. Відстає лише бюджетний сегмент, як Renault Kardian або Skoda Kamiq, де вистачає стандартного круїзу та дрібних опційних пакетів.

Салонна гармонія

Значний прогрес відбувся і в інтерʼєрі, де тепер царює 12-дюймовий цифровий монітор мультимедіа замість 8-дюймового в попередника. Загалом архітектура Ford Puma трохи змінилась, а інструментарій повернутий до водія. Максимально функції віддано саме великому екрану з останнім поколінням Ford Sync4. Система швидко реагує на торкання, алгоритми зрозумілі та не заплутані, графіка чітка та приємна. Загалом все навіть краще ніж у VW. Ну і звичайно є бездротове підключення смартфона та бездротова зарядка.

Дивно, але тісноти в Ford Puma взагалі не відчувається. Тут передню консоль максимально задрано вверх та звільнено місце для ніг, кермо наче нависає над вашими колінами, а регулювання крісла та керма напрочуд широкі. Я ще зазвичай використовую максимальні положення керма — вгору та відсунути до себе. Тут мені не довелось довести все до максимуму і вистачило середнього положення, щоб зайняти правильне положення.

Трохи засмутив лише розмір цього керма. Воно двоспіцеве та досить велике в діаметрі – незвична штука в маленькій автівці. Однак до нього швидко звикаєш і здається, що так і має бути.

Замість модної крутилки перемикання передач тут повноцінний ричаг, за що особлива подяка виробнику. І ще крутіше – залишили звичайний важіль для стоянкового гальма. Ну це прям провокує на веселу їзду. Вони точно щось знали. Вкручувати машинку в різкі повороти ну дуже легко, як і паркувати. Габарити Ford Puma відчуваються миттєво, оглядовість відмінна, а камери лише допомагають орієнтуватися та побачити дрібниці, які можна і пропустити. І так, передньої камери тут немає, що дивно при наявності камер 360.

Дивно, що прибрали підкермові пелюстки та навіть не вивели кнопки для перемикання режимів їзди – все вмикається лише в налаштуваннях. Перенесли й функціонал керування склоочисниками на лівий важіль під кермом. Тепер у нього забагато функцій, а правий просто прибрали, залишивши пусту заглушку. Можливо у цього рішення і буде продовження, але явно не в цьому рестайлі.

Якщо вже нахвалювати Ford, то за інтеграцію неймовірної акустики. Працювали в Puma майстри з Bang&Olufsen. Це данський бренд, заснований в 1925 році, що робив акустику для Audi, Bentley, Mercedes та інших. У 2016 році Ford змінив Sony на B&Q Play – лінійку з більш молодіжним орієнтуванням. Тож тепер майже у всі моделі Ford інтегровано преміальну акустику. Вона вражає з перших нот. А в Puma 10 динаміків по салону та великий саундбар попереду над приладовою панеллю, що додає потужності загальному гармонійному звучанню.

Атмосферу псує лише детальний розгляд матеріалів в оздоблені. Якщо крісла тут досить зручні з потужною боковою підтримкою, то пластик навколо неприховано жорсткий та крупнистий. Здається, що в Ford прям підкреслили його грубість, поєднаннями з мʼякою дорогою замшевою оббивкою крісел та деяких панелей на торпедо з екошкірою.

Недостатньо зручний і задній диван з майже вертикальною спинкою. Місця для ніг залишили з запасом, як і для голови. Загалом цей простір навіть вражає, однак довго подорожувати в такому положенні не зручно і хочеться трохи відхилитись назад. Однак такої функції не передбачено. Добре, що хоч виводи для зарядки гаджетів залишили.

Однак за простором та місткістю Ford Puma серед лідерів сегменті. Тут багажник має обʼєм в 456 літрів і додаткову нішу під підлогою, яка має ще третє днище з запаскою. У VW T-Roc багажник на 455 літрів, а в Skoda Kamiq – 400 літрів. Плюс підлогу в Ford Puma можна виставляти у двох рівнях і є зручні тримачі для цієї кришки. Головне, щоб вона з часом не почала гриміти та підскакувати під час їзди.

Висновки та позиціювання

Поява Ford Puma на ринку наробила галасу в Європі та показала, що Ford ще здатний дивувати. Компакт відображав в собі сучасну стилістику, підхоплював моду на кросоверність та блискуче представляв давні основні сильні сторони виробника. Наш оновлений герой гідно продовжує спадщину завдяки низці технічних оновлень, інтеграції екологічності, необхідним удосконаленням функціоналу та неперевершеній керованості.

Свіжа зовнішність надала виразної привабливості та виділила серед натовпу, однак повною мірою не відобразила справді цінних якостей: жвавості, економічності, легкості та задоволення від їзди. Ford Puma справді з легкістю може бути і лідером сегменту, якби не дрібні але.

Він приємніший в керуванні, ніж Kamiq та T-Cross, такий же плавний, як Peugeot 2008, і практичніший, ніж Mokka. З огляду на те що менший Fiesta вже зняли з продажу, цей варіант не гірше, а може навіть краще. І якщо вас не лякає його зовнішність, то обов’язково додайте Puma до свого переліку під час підбору автівки.

ПЛЮСИ: керованість, жвавість, всеядність підвіски, місткість, технологічність, системи безпеки, аудіосистема.

МІНУСИ: вартість, якість матеріалів в салоні, гупаючі двері.