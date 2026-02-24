ТОП 15 нових кросоверів вартістю до мільйона гривень

Ціна на новий автомобіль сьогодні часто здається чимось із розділу фантастики. Але якщо відкинути стереотипи, то виявиться, що отримати сучасний кросовер з автоматом, гарантією та гідним комфортом цілком реально. Ринок України пропонує низку SUV, які вміють дивувати стильним дизайном, технологіями або просто тим фактом, що вони нові й достатньо надійні.





Виробники наввипередки грають у гру “максимум за мінімум”, створюючи компактні, але вдало укомплектовані SUV, які мають все, що потрібно для щоденного комфорту: клімат-контроль, камеру заднього виду, мультимедію з CarPlay і навіть елементи преміального дизайну на фоні високої посадки та підвищеного кліренсу. І більша частка з них, звісно, вихідці з китайського ринку, які вже настільки впевнено себе поводять, що не залишають сумнівів в своїй адекватності та давно вже пропонують надійні агрегати, з якими колись працювали японці.

Сегмент “до мільйона” – це територія розумного вибору. Його часто обирають всі, хто прагне мати авто без “минулого життя”. Це кросовери для тих, хто не женеться за статусом, а цінує практичність і впевненість. Тож нижче я зібрала найцікавіші моделі, які можна взяти з салону просто зараз, і при цьому залишити гаманець не повністю спустошеним.

Chery Tiggo 2 PRO

Ціна: від 707 224 грн

Характеристики: 1.5 л (106 к.с.), варіатор CVT, передній привід, кліренс 186 мм.





Наймолодший у сімействі Tiggo виглядає по-дорослому. Компактні розміри, сміливий дизайн і при цьому повноцінна мультимедіа й автоматична коробка роблять Chery Tiggo 2 PRO найдемократичнішим квитком у світ кросоверів. Зручно на вузьких вулицях, економно за витратою, приємно всередині. Тож для першого нового авто це ідеальне поєднання..

Chery Tiggo 4 PRO

Ціна: від 793 072 грн

Характеристики: 1.5 (113 к.с.), CVT, передній привід, кліренс 190 мм.

Справжній хіт серед бюджетних кросоверів. Tiggo 4 PRO поєднує практичність, простір і розумну оснащеність. Зручна посадка, приємні матеріали салону, тиха кабіна. Він непогано створений для тих, хто щодня проводить час у машині. Тут зручні крісла, сучасний інтерфейс та достатньо функціоналу, щоб не відставати від часу. На фоні вже зрозумілого бензинового двигуна та варіатора, які за роки позбавились зайвих дефектів. Єдине що китайцям поки не вдалося – це налагодити чутку взаємодію між ними та покращити керованість.

Jetour X50

Ціна: від 729 186 грн до 824 294 грн

Характеристики: 1.5 Turbo (147 к.с.), CVT, передній привід.

Jetour насправді є молодим брендом під крилом Chery, але його X50 виглядає цілком зріло. Цікава зовнішність, LED-оптика, гарна ергономіка і доволі тямущий “турбо-акцент” на динаміці. Усередині розсип цифрових панелей скромного розміру з непоганим функціоналом, а сам простір відчувається краще ніж можна було подумати.

MG ZS

Ціна: від 810 475 грн до 952 776 грн

Характеристики: 1.5 (116 к.с. або 170 к.с.), CVT, передній привід, багажник 448 л.

Кросовер британського походження, що нині збирається в Китаї, здобув популярність завдяки своєму дизайну і відчуттю “європейського” стиля та відгуку історичної спадщини. Сьогодні MG ZS вражає дизайном, функціоналом, комфортом та технологічністю, що балансує на межі цілком адекватної вартості. Сучасна мультимедія, яскравий салон і впевненість у керуванні – усе в дусі MG.

Changan CS35

Ціна: від 875 000 грн

Характеристики: 1.4 Turbo (158 к.с.), 7DCT, передній привід.

Компактний кросовер CS35 вирізняється продуманим дизайном та якісним інтер’єром. Турбомотор додає впевненості, а семиступенева роботизована коробка плавності руху. Це один з небагатьох китайців, який дає відчуття “дорослого” авто за відносно невеликі гроші. Однак саме він має деякі особливості про які можна прочитати в нашому огляді.

Citroen C3 Aircross

Ціна: від 892 000 грн до 1 078 200 грн

Характеристики: 1.2 PureTech (110 к.с.), 6МТ або 6AT (буде в цьому році), передній привід.





Citroën створює машини не для всіх і саме цим подобається. У кожного своє призначення, свій яскравий характер та вміння створювати особливий настрій. І C3 Aircross не виключення, а в новому вигляді вміло поєднує м’яку підвіску, кумедний дизайн і ймовірно найприємніший комфорт серед недорогих SUV при невеликій вартості. Всередині все продумано: місце для всього, що важливо у місті. Плюс стильна зовнішність та цікаві комбінації кольорів.

Kia Stonic

Ціна: від 916 560 грн (2024 року випуску)

Характеристики: 1.0 (100 к.с.), 7DCT, передній привід.

Stonic легкий, надійний і дуже симпатичний міський крос. Прості моторні варіанти, традиційна якість Kia, приємна поведінка на дорозі. Він не прагне видатися більшим, ніж є, але чесно робить свою справу.

Renault Kardian

Ціна: від 929 400 до 1 031 000 грн

Характеристики: 1.0 Turbo (100 к.с.), CVT, передній привід.

Абсолютна новинка на ринку України. Kardian відкриває нову сторінку Renault у компактному SUV-класі: стильна передня частина, сучасна архітектура салону, відмінна ергономіка. А головне нова сучасна платформа, створена саме для глобальних ринків. Він цікавий у поведінці та за комплектаціями, про що ми вже написали в нашому огляді.





Hyundai Venue

Ціна: від 937 500 грн до 1 123 700 грн

Характеристики: 1.6 (123 к.с.), 6AT, передній привід, кліренс 195 мм.

Гострий дизайн, технологічний салон і справжня корейська надійність. Venue – чудовий вибір для щоденних подорожей містом. Легкий в кермуванні, економічний, але впевнений на трасі. Він пропонує надійні агрегати, що служитимуть роками і стане надійним супутником на кожен день.

Chery Tiggo 7 PRO

Ціна: від 939 000 грн

Характеристики: 1.5 Turbo (147 к.с.), CVT, передній привід.





Одна з найпопулярніших моделей Chery в Україні. Tiggo 7 PRO має багатий дизайн, просторий салон, безліч опцій: від панорамного даху до систем допомоги водію. Це вже більше, ніж просто “доступний кросовер”, він великий, просторий, сучасний та наповнений останніми фішками, що пропонує бренд.

Citroen Berlingo

Ціна: від 956 900 грн до 1 259 700 грн

Характеристики: 1.5 Turbo (100 к.с. або 130 к.с.), 6МТ або 8АТ, передній привід.

Так, технічно це не кросовер, але якщо судити по універсальності він у своєму класі поза конкуренцією. Просторий салон, гігантський багажник і зручний автомат роблять Berlingo ідеальним для великих сімей або підприємців. Він чудово справляється з повсякденними задачами пропонуючи максимальний простір, високу посадку та непогану керованість і низьку витрату пального.





Opel Combo

Ціна: від 977 300 грн до 1 290 600 грн

Характеристики: 1.2 Turbo (110 к.с. або 130 к.с.), 6 МТ або 8AT, передній привід.

Німецький варіант тієї ж платформи, але з “правильним” німецьким дизайном та простотою. Просторий, надійний, комфортний. Opel Combo ідеальний варіант для родини або офісного бізнесу на колесах.

Nissan Juke

Ціна: від 978 430 грн до 1 218 500 грн

Характеристики: 1.0 Turbo (114 к.с.), 7DCT, передній привід.





Його дизайн пам’ятає кожен. Друге покоління Juke стало стриманішим, але все ще вирізняється серед сірого потоку SUV. Чудова ергономіка, технологічний салон, преміальні матеріали, стабільна поведінка на трасі. Він підходить тим, хто хоче відчуття класного авто. Однак за вартість до мільйона ви отримаєте майже пусту за функціями автівку без наворотів чи двоколірного кузова, однак найважливіші речі та комфорт залишаться з вами.

Skoda Kamiq

Ціна: від 995 820 грн до 1 129 773 грн

Характеристики: 1.0 TSI (110 к.с.) або 1.5 TSI (150 к.с.), DSG7, передній привід.

Класика в найкращому розумінні. Kamiq збалансований, якісно зібраний і надійний кросовер з європейським відчуттям в кожній деталі. Справжній Skoda-стиль: зручний, простий, поза часом, продуманий, логічний. Плюс всі переваги простору та логіки від Simply Clever. Більше можна побачити в нашому тест-драйві.





Changan CS55

Ціна: від 996 500 грн

Характеристики: 1.5 Turbo (181 к.с.), 7DCT, передній привід.

Середньорозмірний кросовер тримається серед доступних та пропонує просторий салон, сучасну електроніку і солідну зовнішність. Потужний турбомотор робить CS55 не просто комфортним, а й по-справжньому динамічним SUV. Він непогано керується та пропонує безліч функцій, як більшість китайців. Про нього ми теж вже окремо розповідали.

Кросовери до мільйона гривень вже давно перестали бути компромісом. Це не “щось дешевше за справжню машину”, а справді зважене рішення сучасного водія. Вибір широкий: від елегантного французького дизайну до технологічних китайців чи німецької практичності. Головне визначити, що для вас важливіше: емоції, комфорт чи надійність.