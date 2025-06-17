Насправді китайський: чому смартфон Trump Mobile T1 не «виготовлений в США»

Сайт AppleInsider стверджує, що «золотий трампофон» T1 від нового віртуального оператора США Trump Mobile зроблений в Китаї та має мало стосунку до американського виробництва.
«Той смартфон, який, за твердженням Trump Organisation, виготовлений в США, — дешевий китайський Android-пристрій, на який вона виставляє ціну на Amazon, кладе новий пластик і на цьому закінчує», — йдеться у матеріалі.
Сайт наводить думку експертів, що телефон T1 з 6,8” AMOLED-дисплеєм, підекранним сканером відбитків пальців та «розблокуванням за допомогою штучного інтелекту за обличчям» не може бути виготовлений у США, оскільки ці компоненти в країні не виробляються.
And the answer is… Wingtech REVVL 7 Pro 5G!
Same device as the T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, custom body. Wingtech, now owned by Luxshare, makes it in Jiaxing, Wuxi, or Kunming China https://t.co/KFS3WtMF5O
— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 16, 2025
Аналітик Макс Вайнбах зазначає в X, що T1 дуже схожий на модель T-Mobile REVVL 7 Pro 5G (яка, втім, має інший вигляд). Цей смартфон виготовлений компанією Wingtech, що належить китайському виробнику Luxshare. Вважається, що версія для T-Mobile збирається в Китаї. T1 здається оновленою версією REVVL 7 Pro 5G — у новому корпусі та зі зміщеними камерами. Цей смартфон зазвичай коштує $250, а на розпродажі його ціна може знижуватися до $169.
Отже, T1, можливо, був модифікований у США, але його не розробляли та не збирали у США. Сайт зазначає, що вартість смартфона (офіційно $500, з передплатою $100) також не відповідає очікуванням, коли йдеться про пристрій, зроблений в США. Навіть Apple не може легко перенести виробництво iPhone до Сполучених Штатів без значних витрат, а також довготривалого планування ланцюжка постачання.
Збирання смартфонів у США можливе, але у дуже малих кількостях. Наприклад, виробника Purism, повністю розробляє та збирає смартфони у США. Проте значна частина їхніх компонентів імпортовані — камери, оперативна пам’ять, сховище, процесори, екрани тощо.
AppleInsider також пише, що пакет послуг Trump Mobile, який включає дорожню допомогу, безплатні дзвінки у 100 країн тощо — «це забагато для Трампа». З користувачів можуть стягувати додаткову платню за перевищення якогось ліміту.
На сайті віртуального оператора йдеться, що абонент може під’єднати до мережі власний телефон із SIM-картою, наданою компанією. Незрозуміло, чи підтримуються eSIM — в США iPhone актуального покоління не мають слота SIM та цілком залежать від підтримки eSIM оператором. Ймовірно, їхні власники «пролітають» повз цю опцію.
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