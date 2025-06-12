PayPal запустить стейблкоїн PYUSD у мережі Stellar

PayPal запустила доларовий стейблкоїн PYUSD ще у 2023 році у мережах Ethereum (ETH), Solana (SOL) та Cardano (ADA), а тепер планує зробити його доступним у мережі Stellar. Саме цей блокчейн також використовуватиме французький банк Societe Generale для свого стейблкоїна EUR CoinVertible (EURCV).

Мережа Stellar відома високою швидкістю та низькими транзакційними витратами. Очікується, що інтеграція покращить досвід використання PYUSD для різних фінансових операцій, серед яких міжнародні платежі та мікрофінансування. Також PYUSD на Stellar отримає нові можливості ліквідності та фінансування через Payment Financing (PayFi).

Це дозволить миттєві розрахунки у мережі Stellar у понад 170 країнах. Підприємства зможуть використовувати цю можливість для операційних потреб, таких як оплата постачальникам або управління запасами.

Але поки що очікується регуляторне схвалення від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.

Джерело: Stellar