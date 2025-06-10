Societe Generale — перший великий банк, який запустить доларовий стейблкоїн

Французький банківський гігант Societe Generale у партнерстві з Bitpanda запустив стейблкоїн EUR CoinVertible (EURCV) за стандартами MiCA на основі Stellar. На черзі — доларовий стейблкоїн.

Нова цифрова валюта називатиметься USD CoinVertible (USDCV) та буде випущена на блокчейнах Ethereum і Solana, і також відповідатиме вимогам MiCA. Публічні торги, як очікується, розпочнуться в липні. BNY Mellon виступатиме зберігачем резервів стейблкоїна.

Societe Generale-FORGE (SG-Forge), дочірня компанія Societe Generale, запустила стейблкоїн на основі євро у 2023 році. Він не набув широкого поширення — в обігу знаходиться лише 41,8 мільйона євро ($47,62 мільйона).

Найбільший емітент стейблкоїнів Tether (USDT) не має ліцензії на роботу в Європейському Союзі згідно з регламентом MiCA.

SG-FORGE заявила, що доларовий стейблкоїн USDCV може використовуватися для торгівлі криптовалютами, транскордонних платежів, валютних операцій та управління забезпеченням і готівкою, і буде представлений на різних криптобіржах, не надаючи додаткових деталей.

Джерело: Societe Generale-FORGE