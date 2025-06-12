Огляд демо Through the Nightmare: Платформенний Кошмар

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Всім Привіт. Сьогодні оглянемо демо нової гри-платформера від української студії Sandsman Team. Вже скоро гра виходить в Steam та на інші платформи. То ж спробуймо вирішити, чекати гру Through the Nightmare («Крізь кошмар») або ні.

Знаю, поки рівень відео між «Погано» та «Кошмар». Але з чогось потрібно починати 😉

Візуально гра чудово виглядає. Явно присутня певна увага до деталей. Хіба що бувають дивні випадкові анімації потрапляння голови у стоячі пили. Скажемо, що це посилання на Дункана Макклауда з фільму Горець 🙂

Кілька слів відносно технічної складової. Грав я на Xbox та трішки на Steam Deck. Якихось проблем не виявив. Платформери й не повинні бути особливо «важкими» на графіку та сильно навантажувати систему.

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Як бачите, ми граємо за нашого пісочного героя, який повинен врятувати дитину, яка потрапила в халепу. Допоможе йому в цьому наш постійно підвищуючий скіл. В демо представлені перші 7 рівнів. Для початківців в цьому жанрі навіть вони будуть досить складними. За час проходження мій пісочний чоловічок «розбивався» 256 разів. Найбільше помилок витратив на 7 рівні — 120 спроб. Як заявляють розробники, це хардкорна гра, тому така кількість помилок виправдана.

Головна особливість нашого маленького героя — зменшуватись чи збільшуватись у розмірі. Натискаєш і тримаєш тригер LT або RT на геймпаді. Перетворення надзвичайно швидке, тому вибирати надточні таймінги не треба. Цікаво, чи будуть моменти в грі, коли наш герой стане Гулівером або ліліпутом. Тому доведеться почекати виходу повної версії гри. Для розбиття перекриттів використовується клавіша В.

Протягом перших рівнів відчувалося, що ця механіка не потрібна. За те на рівні з босом довелося вчитися правильно її застосовувати. Мені явно не вистачає бити цим скілом вбік, а не тільки зі стрибка вниз.

Озвучу невеличке моє зауваження — рівні відчуваються досить довгими. На початку гри треба робити рівні попростіше. Все ж, простих гравців казуалів більше, а продати гру треба. Тому я б зробив коротші рівні, проте з більшою їхньою кількістю.

Запланована дата виходу гри — 19 червня. За ціну поки нічого не скажу. Сподіваюся, ціна буде в межах 5-10 доларів. Навіть, якщо покупець не буде проходити гру повністю, витратити цю суму на підтримку українського геймдеву не повинно бути великою проблемою.

Висновок: Насправді, я довго не міг поставити бал цій грі. Точніше, демо. Перші 6 рівнів були досить цікавими, але одноманітними: бери й стрибай над пилами та швидко перемикайся між розмірами. Добре, що 7 рівень з босом був іншим по геймплею та зміг мене здивувати. Тому поки ставлю 4/5. У Список Бажаного гра була додана.