Ілон Маск, на вихід? Співробітники Tesla звинувачують його в катастрофі

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Драма Tesla знову виходить на новий етап. Деякі сміливі або просто зневірені співробітники Tesla офіційно написали відкритий лист, у якому вимагають, щоб Ілон Маск зібрав свої речі та пішов із посади генерального директора.

Чому, запитаєте ви? Просто через таку дрібницю, як «величезна проблема з попитом», яку вони повністю покладають на свого безстрашного лідера. Одного з працівників звільнили за те, що він наважився висловитися.

Не будемо прикидатися, що всі в Tesla готові кинути Ілона під Cybertruck. Багато співробітників досі підтримують його, чи то через те, що вони поділяють його політичні витівки, чи то вірять у його грандіозне бачення перетворити Tesla на імперію штучного інтелекту та робототехніки. Звісно, це їхнє право.

Але всередині компанії зростає бунтівна фракція, яка вже сита по горло. Вони б’ють на сполох, що поляризуюча поведінка Маска руйнує місію Tesla просувати електромобілі в маси, відштовхуючи величезну частину потенційних покупців. Хто б міг подумати, що політизація автомобільного бренду може обернутися проти тебе?

А тепер трохи про цифри. У 2024 році продажі Tesla впали вперше за десятиліття. А в першому кварталі 2025 року це падіння не просто продовжилося — воно набрало обертів. Tesla намагається пояснити це затримками через оновлення Model Y. Як показують численні звіти, попит падає катастрофічно, навіть із доступною новою Model Y.

Бунтівні співробітники також не купуються на корпоративні відмовки. Вони бояться, що Tesla ігнорує слона в кімнаті, чи радше генерального директора в залі засідань.

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У своєму відкритому листі вони не стримувалися: «Шкода, завдана особистому бренду Ілона, вже незворотна, і як публічне обличчя Tesla, ця шкода стала нашим тягарем. Ми на роздоріжжі: залишитися з Ілоном як CEO і спостерігати, як клієнти тікають, чи позбутися його і дозволити нашим продуктам та місії самостійно досягати успіху або провалу.»

У той час як продажі електромобілів у США в першому кварталі зросли на 10%, продажі Tesla впали на 9%. Тим часом тисячі нових Model Y просто стоять на складах, припадаючи пилом.

«Виробництво працює краще, ніж будь-коли. Якість висока. Процеси стабільні. Попит — ось що зламане» — нарікають співробітники.

Тож вони чітко висловили своє прохання: Tesla має рухатися вперед без Маска на чолі. Але ось кульмінація: одного з авторів листа, Метью Лаброта, ветерана Tesla з п’ятирічним стажем і менеджера програм із продажів та доставки, звільнили за його причетність до цього.

Він опублікував лист онлайн і заявив у LinkedIn, що його звільнили саме через це. Збіг? Не думаю. Також акаунт у X, створений для поширення листа, був заблокований. Платформою, яка належить Маску, що називає себе «абсолютистом свободи слова».

То який висновок? У Tesla криза попиту, криза керівництва і тепер ще й PR-криза, все це акуратно зав’язане в один вузол. Чи піде Ілон у відставку? Чи прокинеться нарешті рада директорів? Чи ще більше співробітників отримають звільнення за те, що висловлюють свою думку? Беріть попкорн, друзі, адже ця драма тільки починається.

Джерело: Electrek

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.