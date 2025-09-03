Кінець ери класичних ПК, або як зникають десктопи

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Був час, коли комп’ютери існували лише у десктопних форматах, так звані tower чи класичні ПК. Усі вони були великими, громіздкими та живилися від розетки. Потім, коли компоненти стали меншими та менш енергоємними, комп’ютери стали портативними, а згодом — справді мобільними.

Сьогодні ноутбуки значно перевершують десктопні системи за продажами: перші ростуть щороку, а другі перебувають у “крутому піке”. Неважко уявити, що настільний комп’ютер, яким ми його знаємо, незабаром стане нішевим продуктом. Навіть міні-ПК стануть розумнішим вибором там, де раніше панували класичні ПК.

Золота ера десктопів

Якщо згадати епоху перших масових “настільних” ПК, які деякі з нас ще могли застати у користуванні, то це були IBM-сумісні системи на базі 80286. Саме такий комп’ютер стояв колись у мене на роботі до початку 90-х років, поки він не передав естафету Pentium 166 MMX.

Тим часом скрізь люди переходили на tower корпуси, які дотепер найкраще асоціюються з десктопними ПК. Хоча, парадокс в тому, що так звані “настільні” ПК в основному стояли під тим столом і їм більше б пасувала назва “підстільні”.

У будь-якому разі, протягом десятиліть tower формат був основним. Вони займають не так багато місця на підлозі, їх можна поставити практично будь-де, і в них багато простору для жорстких дисків, карт розширення та інших компонентів.

Більшість сучасних настільних ПК насправді є марною тратою простору. Саме тому з’являється все більше комп’ютерів меншого форм-фактора, на кшталт mini tower та різних цікавих дизайнів на базі mini-ITX.

Ноутбуки захопили світ

Річ у тому, що комп’ютерні технології ставали все досконалішими. Зрештою, будь-який комп’ютер став достатньо потужним, щоб задовольнити щоденні потреби переважної більшості людей.

Мені здається, що першою ПК платформою, яка запропонувала цю саму “достатність” на довгі роки стала славнозвісна 775.

Для більшості людей немає практичної різниці між Windows ноутбуком за 30 000 гривень і висококласним настільним ПК за 150 000, коли мова йде про перегляд YouTube чи написання звітів у Google Docs.

Набагато важливішими є зручність, простота та мобільність ноутбука. Більшість людей віддадуть перевагу MacBook Air чи чомусь подібному на Windows, а не настільному ПК. Навіть під час роботи за столом під’єднати зовнішні периферійні пристрої надзвичайно просто. Зазвичай достатньо одного кабелю USB-C або Thunderbolt.

Цифри не брешуть: у третьому кварталі 2008 року продажі ноутбуків вперше перевищили продажі настільних комп’ютерів, і тенденція триває відтоді. У першому кварталі 2024 року (за даними IDC) близько 64% відвантажень комп’ютерів становили ноутбуки, планшети чи мобільні пристрої 2-в-1.

Тож в особистому житті більшість людей, ймовірно, не обирають класичну настільну систему, бо традиційні переваги цього форм-фактора для них неважливі. Водночас класична опора десктопів у вигляді великих компаній також дала збій. Адже вони тепер надають перевагу ноутбукам, або ж використовують міні-ПК.

Стає все менше ситуацій, коли традиційний десктоп справді необхідний, тож люди обирають варіанти, які краще відповідають їхнім потребам.

Консолі та хмарні сервіси змінили геймінг

Одним з основних козирів класичних tower є ПК-геймінг. Це одна з небагатьох сфер, де можна використати кожну краплю продуктивності сучасних компонентів ПК. Настільні системи приваблюють геймерів у будь-якому бюджеті, тож мова йде не лише про божевільні конфігурації ентузіастів за 5000 доларів.

І все ж RTX 4060 Laptop GPU посідає третє місце за популярністю в Steam станом на серпень 2025 року. Ноутбуки з цим GPU доступні за ціною та пропонують продуктивність, подібну до консолей поточного покоління.

Ігри зазвичай розробляються для цих платформ, і здається, ми досягли точки, коли, щоб побачити суттєву різницю у графіці, потрібно заплатити непропорційно та в рази більше.

Хмарний геймінг також набирає обертів, надаючи доступ до висококласного ПК-обладнання на вимогу. Усі ці фактори разом тиснуть на попит у настільних ПК, навіть серед геймерів.

Смартфони — основна ігрова платформа за масовістю

Це не лише про протистояння ноутбуків і настільних ПК. Багато людей просто не потребують ПК будь-якого типу в повсякденному житті. Планшети та телефони пропонують достатньо потужності та функціональності для роботи в сучасному світі. Ви навіть можете підключити монітор, мишу та клавіатуру до цих пристроїв для “серйозної” роботи, якщо потрібно. На допомогу стає Samsung з DEX чи Motorola з Ready For.

Не рідкість, коли представники покоління Z (а незабаром і покоління Alpha) приходять на навчання чи на роботу з практично нульовою комп’ютерною грамотністю, бо їм просто не потрібно було володіти чи використовувати ПК до того моменту.

Повернення до початку

З усім тим — це не смертний вирок для настільних комп’ютерів, адже вони відступають на нішеву територію. Ентузіасти, модери, творці та професіонали з конкретними вимогами до обладнання все ще цінують їх кастомізацію. Наприклад, геймерські настільні системи мають доволі лояльний ринок, особливо серед шукачів високої продуктивності.

Хоча навіть із серйозним робочим обладнанням тенденція тепер полягає в розміщенні висококласних робочих станцій у серверних стійках, а інженери та розробники отримують доступ до них віддалено через ноутбуки. Потреба в надвисокій продуктивності на локальній машині просто не така висока у світі зі швидкісним інтернетом.

Я не думаю, що настільний tower зникне завтра. Але ми вже на тому етапі, коли вони перестали бути найкращим вибором для переважної більшості людей. З часом список причин володіти та використовувати настільний ПК ставатиме все меншим, аж доки він залишиться лише у хардкорних ентузіастів.