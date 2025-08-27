Битва за міліметри, або чому я не куплю iPhone 17 Air

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Apple готується потішити своїх фанатів новими блискучими гаджетами, і найменш таємничим сюрпризом цього року є майбутній анонс надтонкого iPhone 17. Пристрій, за класичною схемою Apple, назвали “Air”. Він йде шляхом Samsung S25 Edge як зразок преміального смартфона від Apple для тих, хто зайвий раз перевіряє “товщину” свого гаманця.

Цілком можливо, що для мене цей рік буде часом оновлення iPhone. Мій 13 Pro вже непогано так побитий долею, а порт зарядки працює через раз. Але навіть з цим всім, я не відчуваю спокуси придбати найтонший iPhone 17.

Що кажуть чутки?

iPhone 17 ще не анонсовано, але чутки та уривки інформації блукають інтернетом вже дуже давно. Хоча до всього слід ставитися з певною долею скептицизму, поточні плітки вказують на профіль товщиною близько 5,5 мм, що на “цілих” 0,2 мм товщий за “божественно” тонкий 11-дюймовий iPad Pro та значно тоншим за 8,25-міліметровий iPhone 16 Pro (звичайно, без урахування виступу камери). Найголовніше для Apple, звісно, бути тоншим за Samsung S25 Edge.

Очікується, що “Air” матиме 6,6-дюймовий дисплей, який знаходиться десь між звичайним iPhone 16 та більшими моделями Plus і Pro Max. Чутки також вказують на те саме оновлення OLED-панелі, що й у базової моделі iPhone 17, оскільки Apple нарешті розщедриться дисплеями з частотою оновлення 120 Гц на усе покоління. Китайці за 200 доларів до цього часу сміються.

Також було висловлено припущення, що новий, тонший iPhone використовуватиме корпус зі сплаву титану, а не алюмінію, який використовується в поточних базових моделях iPhone.

Це звучить солідно для тих, хто пам’ятає “бендгейт” в еру iPhone 6, коли моделі Plus, зокрема, зазнали пошкоджень через слабенький корпус. Використання титану додасть додаткової ваги та, ймовірно, дещо підвищить ціну.

Оскільки очікується, що Apple цього року також відмовиться від базової моделі iPhone Plus (замість цього залишивши лише топову Pro Max), цілком можливо, що «Air» займатиме ту саму цінову категорію. Однак готуйтеся до підвищення ціни, враховуючи, що це абсолютно нова модель iPhone, випущена в економічно буремні часи.

Бути, чи не бути? Питання з чохлами

Скільки «безчохольних» iPhone ви бачите у реальному житті? Мені подобається, як виглядає і відчувається титановий iPhone 13 Pro без чохла, але водночас хочеться мати iPhone без вм’ятин, царапин і розбитого екрана. Багато хто не хоче витратити купу грошей, щоб потім помістити свій iPhone у шматок гумового пластику, як захист від власної незграбності.

Я не сумніваюся, що, через деякий час після запуску продукту, фанати будуть вражені неймовірно тонким iPhone. Але як довго триватиме цей захват? Особисто я, мабуть, на їх місці замовив би чохол одразу зі смартфоном.

Тонкій iPhone означатиме тонший чохол, але використання чохла одразу ж зводить нанівець більшу частину переваг, чому ви обрали такий пристрій.

Одна камера?

Окрім нестабільного порту зарядки, головна причина, чому я оновлююся з iPhone 13 Pro, — це бажання мати нормальну камеру. Хоча ширококутна (1x) камера на iPhone 13 Pro виглядає чудово, надширококутна (0,5x) та телеоб’єктив (3x) залишають бажати кращого. Це особливо актуально, якщо порівнювати мої фотографії з тими, що роблять знайомі з iPhone 16 Pro. Я не відмовлюсь від широкого вибору фокусних відстаней, і маю надію на покращення якості всіх камер.

Ходять чутки, що iPhone 17 «Air» матиме лише одну камеру, як і звичайна базова модель iPhone. Хоча Apple збільшила кількість мегапікселів до 48 та впровадила 2-кратний зум без втрат.

За іронією долі, витоки інформації про iPhone 17 Pro вказують на те, що цього року в ньому буде встановлено досить громіздкий блок камери, який виглядає жахливо. Все ж таки, коли справа доходить до камери, я б завжди обирав функціональність, а не форму (за це варто заплатити більше).

Погані передчуття щодо батареї

Мій iPhone 13 Pro все ще працює на оригінальному акумуляторі, а це означає, що мені доводиться заряджати його щодня і час від часу навіть підзаряджати його протягом дня.

А тепер на хвилинку уявіть, що iPhone 17 Air матиме менше місця для акумулятора, ніж будь-який iPhone, що виходив до нього.

Ймовірно, що час автономної роботи стане найбільшою жертвою, на яку Apple доведеться піти, щоб зменшити загальну товщину пристрою на кілька міліметрів враховуючи акумулятор ємністю менш як 3000 мА∙год.

Загалом ця битва за товщину без мети та сенсу починає нервувати. А ви б купили iPhone 17 Air?