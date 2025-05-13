Samsung представила тонкий Galaxy S25 Edge за ціною від $1100

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Після кількох місяців ажіотажу, насичених неофіційною інформацією та чутками, Samsung Galaxy S25 Edge нарешті представлений офіційно. Отже, наступний крок за Apple.

Головна інтрига: товщина Galaxy S25 Edge становить 5,8 мм (158,2 x 75,6 x 5,8), а вага — 163 г. Батарея не те щоб зовсім маленька, але здається скромною на тлі акумуляторів багатьох сучасних смартфонів Android — 3900 мАг. Фірмовий адаптер живлення на 25 Вт, який продається окремо, здатний поповнити 55% запасу енергії за 30 хвилин. Телефон підтримує бездротове заряджання.

Екран Dynamic AMOLED 2X має діагональ 6,7 дюйма, роздільну здатність QHD+ (1440 x 3120), змінну частоту оновлення 1-120 Гц, пікову яскравість 2600 ніт та захисне покриття Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Але це покриття не захищає від відблисків, як Gorilla Glass Armor 2 на S25 Ultra. Смартфон S25 Edge отримав процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ або 512 ГБ накопичувач даних.

Основна камера оснащена сенсором на 200 МП та об’єктивом з діафрагмою f/1.7, оптичною стабілізацією зображення та має двократний оптичний зум. Другий об’єктив — надширококутний, 12 МП, f/2.2, автофокус. На передній панелі розташована селфі-камера 12 МП f/2.2. Смартфон підтримує 5G, LTE, Wi-Fi 7 з Wi-Fi Direct та Bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy S25 Edge має захищений від пилу та води за стандартом IP68 титановий корпус. Телефон постачається у кольорах Titanium Silver, Titanium Jetblack та Titanium Icyblue і несе «на борту» Android 15 з оболонкою One UI 7. Він вже доступний для попереднього замовлення, а вільний продаж розпочнеться 23 травня. Ціна становить $1099,99 (256 ГБ) або $1219,99 (512 ГБ).

Розділ Технології виходить за підтримки

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