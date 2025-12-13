Найкращі ігри у легендарному всесвіті Star Wars

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Франшиза Star Wars подарувала нам не лише культове кіно, а й десятки відеоігор різного калібру. Серед них є справжні шедеври, які варто пройти кожному фанату далекої-далекої галактики. Сьогодні поговоримо про декілька проєктів, що залишили помітний слід в ігровій індустрії.

Star Wars Episode I: Racer

Поясню, чому саме вона. Важко передати враження, коли хлопчаком дивишся “Зоряні війни: Прихована загроза” на VHS взятому на прокат. Звісно, запросивши декілька друзів та підготувавши печеньки. Після такого хочеться саморучно спробувати поганяти на карах в ігровому клубі. Розробники не змусили довго чекати.

Ця гра стала одним із найприємніших сюрпризів того часу. Розробники з LucasArts взяли найяскравішу сцену фільму, а саме перегони, і перетворили її на повноцінний високо октановий швидкісний аркадний рейсинг.

Траси пролягають крізь каньйони Татуїну, льодові печери та індустріальні зони різних планет. Кожен кар має унікальні характеристики, і гравець може вдосконалювати свою “машину” між заїздами. Фізика здається простою лише на перший погляд, адже на високих швидкостях кожен поворот перетворюється на випробування рефлексів.

Гра отримала ремастер у 2020 році для сучасних платформ, що дозволило новому поколінню геймерів відчути цей адреналін.

Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords

Obsidian Entertainment зробили класне продовження легендарної RPG від BioWare. Вони написали одну з найглибших історій у всій франшизі Star Wars. Дія відбувається за тисячі років до подій фільмів, і гравець керує колишнім джедаєм, який втратив зв’язок із Силою.

KOTOR II властива неабияка філософська глибина. Персонаж Крея, ваша наставниця, ставить під сумнів саму природу Сили та протистояння джедаїв і ситхів. Її монологи дають зайвий привід переосмислити все, що ви знали про цей всесвіт. Гра не боїться показувати моральну неоднозначність і наслідки ваших рішень.

На жаль, проєкт випустили недопрацьованим через стислі терміни. Проте ентузіасти створили модифікацію: The Sith Lords Restored Content Mod, яка повертає вирізаний контент і робить гру завершеною. З нею KOTOR II розкривається повністю і справедливо вважається однією з найкращих RPG в історії.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Academy вийшла у 2003 році та запропонувала гравцям створити власного учня академії джедаїв. Тут ми навчаємось під керівництвом Кайла Катарна та Люка Скайвокера, обираємо місії та поступово освоюємо бойові техніки.

Головна перевага гри полягає у бойовій системі. Поєдинки на світлових мечах досі вважаються еталонними. Динамічна та глибока система влаштована так, що кожен стиль бою має свої переваги. Можна обрати одинарний меч, подвійний або парні мечі, і кожен варіант грається по-різному.

Мультиплеєр Jedi Academy живий досі. Спільнота продовжує грати та створювати моди навіть через двадцять років після релізу. Це говорить про якість краще за будь-які рецензії.

Star Wars: The Force Unleashed II

Продовження історії Старкілера вийшло у 2010 році. Гра розповідає про клона могутнього учня Дарта Вейдера, який шукає свою ідентичність та кохану.

Force Unleashed II зробила ставку на видовищність. Головний герой володіє двома світловими мечами та неймовірно потужними здібностями сили. Він буквально розкидає штурмовиків, як іграшки, та протистоїть гігантським босам. Графіка на момент виходу вражала, а постановка кат-сцен не поступалася фільмам.

Гра доволі коротка, пройти її можна за п’ять-шість годин. Проте ці години наповнені екшеном та емоціями. Але чим погано отримати альтернативний погляд на події між трилогіями та відчути справжню могутність, хоч і не довго.

Star Wars Battlefront II (2017)

EA DICE випустили цю гру у 2017 році, і старт виявився скандальним через агресивну монетизацію. Проте розробники прислухались до критики та перетворили Battlefront II на чудовий шутер.

Сюжетна кампанія розповідає історію командирки елітного підрозділу Імперії. Після знищення Зірки Смерті II вона переживає крах усього, у що вірила. Кампанія охоплює події від “Повернення джедая” до “Пробудження Сили” та показує галактику очима імперців.

Мультиплеєр пропонує масштабні битви на культових локаціях. Ви можете воювати на Хоті, Набу, Кашиіку та десятках інших планет. Система героїв дозволяє грати за Люка, Вейдера, Йоду та інших знакових персонажів.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Сюжетні single ігри за Star Wars як ніколи потрібні аудиторії. Гравець керує Келом Кестісом, падаваном, який пережив Наказ 66 та ховається від Імперії.

Геймплей нагадує збірку елементів з Dark Souls, Metroidvania та Uncharted. Бої вимагають терпіння та вивчення патернів ворогів. Дослідження планет винагороджує секретами та новими здібностями, а паркур та головоломки додають різноманіття між поєдинками. Fallen Order став доволі успішним в комерційному сенсі.