Не грайте на Acer, поки не налаштуєте це: гайд по прихованим фішкам Predator Sense

Acer Україна

Ігровий ноутбук — це не тільки залізо, але й програмне забезпечення. Щоб пограти, не достатньо самої лише гри. Потрібна операційна система, коректно встановлені та налаштовані драйвери для усіх компонентів, а особливо найсвіжіші та актуальні драйвери для відеокарти. А ще є спеціальні програми, які можуть спростити налаштування, моніторинг та контроль вашої ігрової системи.

У цьому відео ми розповімо усе про фірмовий застосунок Predator Sense від Acer, призначений для повного контролю над ігровими ноутбуками Predator. Тож розпочнемо.

Що вміє Predator Sense: від контролю температури до ШІ

Застосунок Predator Sense — це справжній центр керування вашим ноутбуком. Замість того щоб копатися в налаштуваннях Windows, ви отримуєте повний контроль в одне натискання завдяки спеціальній кнопці на клавіатурі. Ось головні фішки, про які варто знати:

  • Три готові профілі: “Щоденне використання” (баланс), “Ігри” (максимальна продуктивність для стабільного FPS) та “Тиха справа” (ідеально для роботи з документами чи перегляду фільмів без шуму кулерів).
  • Повний контроль охолодження: Налаштовуйте швидкість обертання вентиляторів вручну, довіртесь автоматиці або вмикайте максимум, коли стає по-справжньому гаряче.
  • Кастомізація підсвітки Pulsar: 8 режимів освітлення (включно з драйвовим режимом “Диско”) та можливість обрати колір для кожної з чотирьох зон клавіатури.
  • Здоров’я системи: Ви можете обмежити заряд акумулятора до 80%, щоб подовжити термін його служби, відкалібрувати батарею або очистити SSD від “сміття” одним натисканням.
  • Функції штучного інтелекту: У вкладці Experience Zone доступні ШІ-алгоритми Acer Purified View (автокадрування та розмиття фону для вебкамери), створення динамічних шпалер та унікальних наліпок.

Одне натискання — і ваш лептоп перетворюється з тихого пристрою для роботи на справжнього ігрового монстра.

Шукаєте ноутбук з підтримкою Predator Sense?

Нагадаємо, що ця утиліта працює ексклюзивно на лінійці ноутбуків Predator. Якщо ви саме шукаєте потужну машину для сучасних тайтлів, зверніть увагу на Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-792W). Девайс вже доступний в українських інтернет-магазинах за ціною від 76 999 грн.

