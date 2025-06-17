Огляд нової аналогової камери від CADDX — Ratel 2 Night Version: темрява — не перешкода

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Цей невеличкий огляд буде цікавий в першу чергу тим, хто вже використовує аналогові камери CADDX при створенні FPV-дронів, або якихось інших пристроїв з аналоговим відеозв’язком. Аналогові камери від CADDX є доволі розповсюдженою робочою конячкою в цьому сенсі. I на ринку нещодавно з’явилась нова камера з цієї серії – CADDX Ratel 2 Night Version. Спробуємо швидко порівняти її з вже давно відомими CADDX Ratel 2 та CADDX Ratel Pro, щоб зрозуміти яке місце серед них вона повинна зайняти.

CADDX Ratel PRO позиціонується як «сутінкова» камера. Тобто це кольорова камера яка при зниженні освітлення переходить в чорно-білий режим і дозволяє ще якийсь час працювати в умовах погіршення освітлення.

CADDX Ratel 2 — трохи дешевша і суто денна камера яка встигла дуже добре зарекомендувати себе. Вона має сенсор такого самого розміру 1/1.8″ як і PRO, але сам сенсор інший. Бо в PRO використовується більш світлочутлива BSI матриця. Також Ratel 2 має помітно ширший кут огляду. 165 градусів проти 120 у Pro.

І ось зараз маємо нову камеру CADDX Ratel 2 Night Version. Яка позиціюється як «нічна» версія Ratel 2. В лапках тому, що розуміємо, це все не нічні, а сутінкові камери.

Порівнюючи камери, бачимо, що навіть коробочка нової версії використовується від звичайної Ratel 2, в яку нова камера просто покладена догори дриґом.

Діставши камери з коробок бачимо, що корпуси Ratel 2 і Night Version виглядають ідентичними. Лише з тою відмінністю в цьому випадку, що Ratel 2 буває в яскравому червоному кольорі. А от новий об’єктив з великою зовнішньою лінзою складає враження навіть більш світлосильного ніж в Pro.

Відповідно, зовнішньо версія про те що нова камера — це та сама Ratel 2 з новим об’єктивом виглядає цілком імовірною. Але подивімось до чого ця зміна призвела, і чи зможе Night Version внаслідок нового об’єктива скласти конкуренцію камері Pro з BSI сенсором.

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Дивитись на це ми будемо порівнюючи зображення з камер в однакових умовах. А забезпечувати ці умови й нестачу освітлення буде моя маленька комора.

У випадку коли освітлення ще більш менш достатньо бачимо, що новий об’єктив очікувано вплинув на кут огляду нової камери. Він помітно зменшився, але при тому все ще залишився трохи більшим ніж у камери Ratel Pro.

Залишивши з освітлення лише маленький світлодіодний світильник бачимо, що якість зображення з Ratel 2 дуже сильно впала. А от Night Version і Pro перейшли в чорно білий режим і зберегли пристойну деталізацію. Також тут ще можна помітити таку особливість Ratel Pro — зі зниженням рівня освітлення вона втрачає кольори поступово.

Останні зображення робились при повністю вимкненому в коморі світлі. Це не повна темрява, бо є маленькі щілини, відблиски від екрана планшета тощо. Тут ми бачимо, що використовувати будь-яку з цих камер в таких умовах фактично неможливо. Але якщо картинки з Ratel 2 вже взагалі нема, то на обох більш просунутих камерах ще можна щось розгледіти. З настанням сутінків обидві камери ще можна буде використовувати якийсь час. Ну і картинка з Ratel Pro все ж таки трішки більш деталізована.

Які з цього можна зробити висновки.

Виглядає так, що додавання до звичайної Ratel 2 світлосильного об’єктива підтягнуло її характеристики дуже близько до дорожчої Ratel Pro. Зменшення кута огляду у порівнянні з Ratel 2, на мою думку, не є великим мінусом, бо дуже широкий кут потрібен в першу чергу для орієнтування в обмеженому просторі. До того ж він тут все одно залишається цілком пристойним. І загалом Ratel 2 Night Version в підсумку набагато більше схожа на Ratel Pro, ніж на Ratel 2 на базі якої її створено.

Враховуючи середні ціни на ці камери:

Ratel 2 – $20

Ratel 2 Night Version – $25

Ratel Pro – $30

можна стверджувати, що нову Ratel 2 Night Version цілком можливо використовувати там же де і Ratel Pro. Але якщо під час акцій їх ціни зрівнюються, а таке буває час від часу, то має сенс брати Pro, бо вона зовсім трішки, але все ж краща.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.