Читацькі дописиІгри Читацькі дописи 12.01.2026 comment views icon

Огляд гри Despelote: коротка мандрівка до дитинства на іншій стороні земної кулі

author avatar

VladisLoveСеньйор

Читацькі дописи
IT Community

На The Game Award 2025 у номінації Найкраща дебютна Інді гра поряд з відомими іграми Експедицією 33, Blue Prince та Dispatch, мною був помічений невідомий душевний шедевр. Дивний візуал, діти грають у футбол та далекий Еквадор манили мене. Всім привіт. Сьогодні на огляді гра Despelote, переклад назви якої для мене невідомий.

Основна ідея гри — пережити шкільні роки розробника початку 2000-х бувши школярем молодших класів (вчитель мені дуже когось нагадує). Зі школярами та друзями пограти у футбол на перервах, після школи та коли мама не бачить. Отримати на горіхи від “старших” за спробу забрати їхній м’яч 🙂

В грі розвиваються дві лінії головного героя: шкільні та студентські часи. Паралельно з ними нам розповідають о перемогах та проблемах Еквадору на початку 2000 р. Якщо з футболом було все добре, то з економікою повний атас: гіперінфляція, перехід з рідної валюти на американський долар, державний переворот. Герой був ще дитиною і не розумів всього того, що творили дорослі. А нам як гравцям цікаві такі історичні події від того, хто жив у ті часи на іншій частині земної кулі.

Про студентське життя казати не буду, бо це особиста історія. Хтось явно знайде знайомі алюзії втрати мрії, пияцтва, хвороб тощо.

Основна частина гри сприймається досить просто з легкими завдяннями: поганяти мʼяч з друзями у парку чи в школі, розгнівати шкільного вчителя, втекти від мами перед поїздкою на день народженням якогось родича, перемикати телевізор під час улюбленого шоу сестри… Звісно, зависнути у грі, а потім батько кличе їсти та вимикає телевізор. Ну, все як було колись у мене. Батьки всюди одні 🙂

Тут я довго намагався поцілити в склянки. Досить дивно відчувати себе маленьким.

Візуальна частина сильно відрізняється від сучасних ігор. Комусь такий стиль сподобається, комусь ні. Зате унікальний. Під кінець зʼявляється нотка абстрактного реалізму. Саме ця частина виглядає найдивніше. Історія запису звуку в парку цікава та показує сучасний стан речей в Еквадорі (все ще поганий).

Спецпроєкти
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Я, мама, тато та сестра

Гра дуже коротка, я пройшов менше ніж за 2 години. Але це не великий мінус. Головна саме моя проблема була в тому, іспанську я взагалі не знаю, а субтитри на англійській “стрибають” по всьому екрану монітора, на Деці не критично. Української звісно немає (не факт що ви Еквадор на глобусі покажете, як і вони Україну). Платити за неї повну вартість точно не варто. А може взагалі не варто навіть зі знижкою (за 187 грн), хто зна.

Як коротка особиста історія з перенесенням свідомості гравця у ті часи в невідому для нас далеку країну — ОК. Не вистачає гри Квадрат та більше різноманітних активностей. Гра мені сподобалась на 7/10.

P.S. Тут необхідні знавці іспанської, про що співає сестра? Бо я чую непристойні речі 🙂

 

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Кінець епохи справжніх машин, або які автомобільні марки надійніші
ТОП аніме 2025 року: Anime Awards 2026. Частина Друга
Чи витіснять LLM SEO-фахівців у 2026 році?
Синдром вічного очікування зіграв злий жарт, або як ви проспали час апгрейду ПК
Steam Machine: вбивця консолей чи конкурент ПК?
Де ж те бісове зростання та що відбувається з біткоїном
Повсталі з мертвих на Linux: реанімуємо шкільні ПК
Чи здатний штучний інтелект до справжньої творчості: алгоритм, або натхнення
Чому Дюна — унікальний шедевр наукової фантастики: нове середньовіччя від Френка Герберта
Огляд фільму Chainsaw Man Movie: Reze Arc, або "пенсіонерам" протипоказано
The Game Awards 2025: підсумки та експертні коментарі
Небезпечні застосунки, які варто видалити зі смартфону
Перші кастомізації Steam Machine: нові екрани від Jsaux
Хто відповідає за дії штучного інтелекту: розподіл відповідальності між розробником та користувачем
Чи є Python в онлайні? Так, і це ЄPython
Підключаємо мікрофон до різних пристроїв: проблеми, баги та пригоди зі Steam Deck
Найкращі ігри у легендарному всесвіті Star Wars
Тільки не Telegram, або месенджери, яким можна довіряти свої секрети
Чому тротлінг процесора став новою реальністю
Чому ультра‑налаштування ігор не мають сенсу, та як перестати грати у FPS
Смартфонна детоксикація: що сталось з мозком ютубера, який відмовився від смартфона
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати