The Game Awards 2025: підсумки та експертні коментарі

Вітаю всіх. Одісей вже встиг зробити головну підбірку ігор ITC.ua. Проте настав час для найголовнішої премії відеоігор — The Game Awards 2025. Пропоную разом подивитися та оцінити головних номінантів, переможців та чи варті вони того, щоб зватися Найкращими іграми 2025 року.
Нецікаві для себе номінації обійду стороною.
Зміст
- 1 Краща сімейна гра
- 2 Інновації в доступності
- 3 Найкраща Мобільна гра
- 4 Найкраща Незалежна гра
- 5 Краща Адаптація
- 6 Найкращий Бойовик
- 7 Найкраще перевтілення
- 8 Кращий аудіо дизайн
- 9 Найкраща пригодницька гра
- 10 Найкращий візуальний дизайн
- 11 Найкращий симулятор / стратегія
- 12 Найкраща дебютна Інді гра
- 13 Найкраща музика
- 14 Найкраща RPG
- 15 Вибір гравців
- 16 Найкраща історія
- 17 Найкращий Мультиплеєр
- 18 Найкращий ігровий напрямок/дизайн та Гра року
Краща сімейна гра
Тут легка для Bananza. Новий Маріо з відкритим світом, де цей відкритий світ і не потрібен. Цікаво, що там у Соніка, бо чув гарні відгуки. А Split Fiction для гри з другом/
дівчиною, а не з батьком чи мамою.
Інновації в доступності
Що? Виграти цю нагороду Дум — якийсь сором. Так, там багато налаштувань для власного гейплею. Але ж це DOOM про знищення монстрів наліво та направо під круту музику (не в цей раз).
Найкраща Мобільна гра
Дівчина поні…. Я б зіграв у ВСЕ ІНШЕ, але точно не в неї. Кажу як мобільний лайноїд, граючи в DMC: Peak of Combat.
Найкраща Незалежна гра
Тут така справа… в цьому списку Експедиція 33 + Silksong + Blue Prince + Ball x Pit в Gamepass Ultimate (Microsoft дала гроші). Hades 2 вийшла на обидва Свічі та не вийшла в Gamepass/Xbox (Nintendo явно допомогла). Тому пʼять вже “залежні”. Absolum більш чесна. Експедиції тут і бути не повинно.
Ось хто незалежні!
Краща Адаптація
Емм, ну тут…. Крім DMC я нічого з того не дивився. Якщо в Last of Us показали як Педро Паскалю роблять…. Ну ви знаєте ці ключки для гольфу… Нехай буде вона.
Найкращий Бойовик
Тут повинна бути битва між Battlefield 6 та Ninja Gaiden 4. Виграш Hades 2 абсолютне розчарування. Бойова частина непогана, однак до Ninja Gaiden 4 “як до неба рачки”. Я б ще зрозумів Батлу, але точно не Аід 2 (зроблю огляд після Нового року). Мав виграти Ninja Gaiden 4. В цьому році і ремастер другого NG виходив. Краще б її додали. Обидва є в Gamepass.
Найкраще перевтілення
Я в цій номінації повністю за Троя Бейкера. Одне, це зіграти нового персонажа, а інше — Індіану Джонса з Харісоном Фордом. Тому так собі вибір.
Дайте Еріці поїсти 🙂
Кращий аудіо дизайн
А ось тут дивно. Експедиція тут явний фаворит, але ВИБУХИ за Батлой. Хмм, водночас дивний і зрозумілий вибір.
Найочікуваніша гра — GTA 6. Хто б сумнівався.
Найкраща пригодницька гра
Ой, так йдіть ви з Silksong. Індіана Джонс чи Split Fiction ЗНАЧНО більше підходять. Обидві заслуговують бути №1.
Найкращий візуальний дизайн
Що тут Silksong забув? Експедиція 33 заслужено виграла, хоча рівні виглядають як згенеровані АІ. Сюжетом пояснюється і фіг з ним.
Найкращий симулятор / стратегія
Не знаю, що ж там такого в Final Fantasy Tactics, проте тут я б віддав перемогу The Alters — дійсно щось нове з можливістю багаторазового перепроходження гри.
Найкраща дебютна Інді гра
Експедиція 33 не виглядає як Інді гра. Це чисто АА-проект з купою акторів, Motion Capture та видатною графікою. Студія також не сильно “незалежна”. Тут повинен був виграти Dispatch або Despelote (придбав собі, бо прикольно виглядає).
Найкраща музика
Експедиція — добре. Проте я за Hades 2. В rogue-like грі, претензії до музики більш вагомі, ніж до класичних ігор. В Hades 2 ти кожні хвилин 5-8 маєш нову мелодію після переходу на арену. І ці мелодії на рівнях повинні запамʼятовуватися та не набридати з часом. І з цим Darren Korb у Hades 2 однозначний переможець для мене.
Найкраща спортивна / перегони — Маріо Карт? Ви серйозно? Rematch краще б дали.
Найкраща RPG
Якою б не була Експедиція крутою в бойовій частині, але це лише частина RPG складової. Одісею сподобався The Outer Worlds 2, бо є відігравання персонажів. Коротко: Фанатів KCD 2 просто кинули 🙂
Буде BAFTA Game Awards. Є шанс відігратися!
Вибір гравців
Genshin тут… Wuthering waves…. Експедиція, Dispatch та Silksong програли
лудоманам любителям гач 😉
Найкраща історія
Експедиція 33, більш проста для розуміння звичайному гравцю. Я за кінцівку з Маель 😉
Найкращий Мультиплеєр
В ось цю хрінь про “Не Стріляй, Не Стріляй!” Arc Riders навіть грати не збираюсь. Я за Батлу 6 усіма фібрами душі. Можна було вибрати Split Fiction за кооператив. Стоп, а чому Peak не в Інді?
Найкращий ігровий напрямок/дизайн та Гра року
Все просто — Експедиція 33 заслужено перша. Тільки вона мені набридла після 15 год гри. Я б за ігровий дизайн краще б Hades 2 віддав, але там грінд заважає спокійно жити.
В наступний раз 🙂
Загалом, рік був чудовий на ігри. Сподіваємось, наступний 2026 буде не гірший.
