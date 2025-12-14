The Game Awards 2025: підсумки та експертні коментарі

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Вітаю всіх. Одісей вже встиг зробити головну підбірку ігор ITC.ua. Проте настав час для найголовнішої премії відеоігор — The Game Awards 2025. Пропоную разом подивитися та оцінити головних номінантів, переможців та чи варті вони того, щоб зватися Найкращими іграми 2025 року.

Нецікаві для себе номінації обійду стороною.

Краща сімейна гра

Тут легка для Bananza. Новий Маріо з відкритим світом, де цей відкритий світ і не потрібен. Цікаво, що там у Соніка, бо чув гарні відгуки. А Split Fiction для гри з другом/ дівчиною , а не з батьком чи мамою.

Інновації в доступності

Що? Виграти цю нагороду Дум — якийсь сором. Так, там багато налаштувань для власного гейплею. Але ж це DOOM про знищення монстрів наліво та направо під круту музику (не в цей раз).

Найкраща Мобільна гра

Дівчина поні…. Я б зіграв у ВСЕ ІНШЕ, але точно не в неї. Кажу як мобільний лайноїд, граючи в DMC: Peak of Combat.

Найкраща Незалежна гра

Тут така справа… в цьому списку Експедиція 33 + Silksong + Blue Prince + Ball x Pit в Gamepass Ultimate (Microsoft дала гроші). Hades 2 вийшла на обидва Свічі та не вийшла в Gamepass/Xbox (Nintendo явно допомогла). Тому пʼять вже “залежні”. Absolum більш чесна. Експедиції тут і бути не повинно.

Ось хто незалежні!

Краща Адаптація

Емм, ну тут…. Крім DMC я нічого з того не дивився. Якщо в Last of Us показали як Педро Паскалю роблять…. Ну ви знаєте ці ключки для гольфу… Нехай буде вона.

Найкращий Бойовик

Тут повинна бути битва між Battlefield 6 та Ninja Gaiden 4. Виграш Hades 2 абсолютне розчарування. Бойова частина непогана, однак до Ninja Gaiden 4 “як до неба рачки”. Я б ще зрозумів Батлу, але точно не Аід 2 (зроблю огляд після Нового року). Мав виграти Ninja Gaiden 4. В цьому році і ремастер другого NG виходив. Краще б її додали. Обидва є в Gamepass.

Найкраще перевтілення

Я в цій номінації повністю за Троя Бейкера. Одне, це зіграти нового персонажа, а інше — Індіану Джонса з Харісоном Фордом. Тому так собі вибір.

Дайте Еріці поїсти 🙂

Кращий аудіо дизайн

А ось тут дивно. Експедиція тут явний фаворит, але ВИБУХИ за Батлой. Хмм, водночас дивний і зрозумілий вибір.

Найочікуваніша гра — GTA 6. Хто б сумнівався.

Найкраща пригодницька гра

Ой, так йдіть ви з Silksong. Індіана Джонс чи Split Fiction ЗНАЧНО більше підходять. Обидві заслуговують бути №1.

Найкращий візуальний дизайн

Що тут Silksong забув? Експедиція 33 заслужено виграла, хоча рівні виглядають як згенеровані АІ. Сюжетом пояснюється і фіг з ним.

Найкращий симулятор / стратегія

Не знаю, що ж там такого в Final Fantasy Tactics, проте тут я б віддав перемогу The Alters — дійсно щось нове з можливістю багаторазового перепроходження гри.

Найкраща дебютна Інді гра

Експедиція 33 не виглядає як Інді гра. Це чисто АА-проект з купою акторів, Motion Capture та видатною графікою. Студія також не сильно “незалежна”. Тут повинен був виграти Dispatch або Despelote (придбав собі, бо прикольно виглядає).

Найкраща музика

Експедиція — добре. Проте я за Hades 2. В rogue-like грі, претензії до музики більш вагомі, ніж до класичних ігор. В Hades 2 ти кожні хвилин 5-8 маєш нову мелодію після переходу на арену. І ці мелодії на рівнях повинні запамʼятовуватися та не набридати з часом. І з цим Darren Korb у Hades 2 однозначний переможець для мене.

Найкраща спортивна / перегони — Маріо Карт? Ви серйозно? Rematch краще б дали.

Найкраща RPG

Якою б не була Експедиція крутою в бойовій частині, але це лише частина RPG складової. Одісею сподобався The Outer Worlds 2, бо є відігравання персонажів. Коротко: Фанатів KCD 2 просто кинули 🙂

Буде BAFTA Game Awards. Є шанс відігратися!

Вибір гравців

Genshin тут… Wuthering waves…. Експедиція, Dispatch та Silksong програли лудоманам любителям гач 😉

Найкраща історія

Експедиція 33, більш проста для розуміння звичайному гравцю. Я за кінцівку з Маель 😉

Найкращий Мультиплеєр

В ось цю хрінь про “Не Стріляй, Не Стріляй!” Arc Riders навіть грати не збираюсь. Я за Батлу 6 усіма фібрами душі. Можна було вибрати Split Fiction за кооператив. Стоп, а чому Peak не в Інді?

Найкращий ігровий напрямок/дизайн та Гра року

Все просто — Експедиція 33 заслужено перша. Тільки вона мені набридла після 15 год гри. Я б за ігровий дизайн краще б Hades 2 віддав, але там грінд заважає спокійно жити.

В наступний раз 🙂

Загалом, рік був чудовий на ігри. Сподіваємось, наступний 2026 буде не гірший.