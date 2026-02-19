Огляд навушників Soundcore AeroFit 2 Pro: виробник поєднав відкритий дизайн з шумозаглушенням

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Мені завжди подобалося, що хоча власний бренд Anker — Soundcore — насамперед асоціюється з доступними навушниками, компанії щоразу вдається дивувати тих, хто працює у дивному й водночас захопливому світі аудіотестування.

Soundcore AeroFit 2 Pro, представлені на CES 2026, — один із таких несподіваних продуктів. Вони заявлені як поєднання найкращого від open-ear навушників і моделей з ANC. Завдяки продуманій обертовій конструкції користувач може повертати звукові модулі у п’яти різних положеннях — пропускаючи більше навколишнього звуку або, теоретично, майже повністю його блокуючи.

Ідея справді приваблива, тим паче що, наскільки мені відомо, інших навушників із таким підходом просто не існує. Багато топових моделей, зокрема Apple AirPods Pro 3, Beats Powerbeats Pro 2 та різні рішення від Bose, Sennheiser і інших брендів, мають ANC і режим прозорості — але жодні з них не можуть фізично «відсунутися» від слухового каналу, щоб впустити зовнішні звуки, як це робить AeroFit 2 Pro.

Розумний погляд на open-ear прослуховування

Мені пощастило отримати пару навушників Soundcore, і протягом останніх кількох тижнів я користувався ними під час тренувань, у дорозі та в офісі. З огляду на унікальний дизайн, що нагадує Shokz OpenFit Pro, AeroFit 2 Pro ідеально підходять для всіх цих сценаріїв — принаймні на папері.

Soundcore заявляє, що AeroFit 2 Pro оснащені кастомним драйвером 11,8 мм із TPU-обрамленням і LCP-діафрагмою, підтримують просторове аудіо з відстеженням рухів голови та забезпечують Hi-Res звучання через LDAC.

LDAC — це кодек потокової передачі високої роздільної здатності, який дозволяє користувачам не iPhone (тобто Android) слухати музику у значно вищій якості, ніж стандартний Bluetooth, і, за словами виробника, максимально наближає звук до оригінального Hi-Res запису.

Також тут є multipoint-підключення Bluetooth 6.1, захист від води IP55 із додатковою стійкістю до поту та швидке заряджання, яке дає до 3,5 години відтворення всього за 10 хвилин у кейсі.

Характеристики, які перевершують очікування за свою ціну

Автономність виглядає гідно: сім годин на одному заряді в open-ear режимі, до 34 годин разом із кейсом, або п’ять годин із увімкненим ANC і загалом 24 години з кейсом. Сам кейс доволі громіздкий, але принаймні він допомагає AeroFit 2 Pro працювати довше.

Що стосується фізичного дизайну, навушники мають п’ятирівневу систему налаштування з кутом артикуляції 56 градусів і рідкі силіконові вушні гачки, які зменшують тиск під час тривалого прослуховування.

І, чесно кажучи, у мене не виникло жодних проблем із комфортом AeroFit 2 Pro — навіть у окулярах. Перемичка, що проходить поверх вуха, м’яка й гнучка, а вага 10,4 г на кожен навушник додає рівно стільки відчуття присутності, щоб ви пам’ятали про них у дорозі, але без дискомфорту.

Природний комфорт

Я й не сумнівався, що Soundcore здатні створити навушники, які добре сидять у та на вухах. Я далеко не головний експерт з продукції бренду, але за роки протестував чимало моделей — зокрема навушники-кліпси Soundcore C40i, навушники для сну Sleep A30 та доступні повнорозмірні Space One.

Я також пробував попередника цієї моделі — Soundcore Aerofit Pro, який теж мав унікальний дизайн, хоча й інший, ніж у AeroFit Pro 2. Перша версія комплектувалася знімним шийним ремінцем для кращої фіксації під час тренувань і могла використовуватися як окремі навушники.

Усе це, звісно, цікаво, але ніхто не прийшов сюди слухати мої спогади. Ви хочете знати, чи працює гібридна система open-ear/ANC, правда? Відповідь — так, працює, але лише частково і в окремих ситуаціях. Як і будь-яка передова технологія, вона має свої обмеження.

Наприклад, AeroFit Pro 2 мають автоматично переходити в режим шумозаглушення, якщо повернути навушники в положення рівня 4 або 5. За моїм досвідом, це відбувається не завжди — навіть попри те, що в додатку Soundcore видно зміну положень.

Ще цікавіше те, що в таких випадках ви також не можете активувати ANC вручну, хоча мали б мати таку можливість, затиснувши кнопку на навушниках приблизно на дві секунди. Якщо ж ANC усе-таки вмикається, цим самим способом можна перемикати шумозаглушення.

Є й питання до рівня самого шумозаглушення. Soundcore стверджує, що навушники аналізують умови довкілля до 380 000 разів на секунду та виконують до 180 коригувань за хвилину, адаптуючись до шуму й положення у вухах.

Однак тут є нюанс. Ці навушники не забезпечують такого ж ефективного пасивного шумопоглинання, як внутрішньоканальні моделі, і це послаблює роботу ANC. Без фізичного перекриття слухового каналу активне шумозаглушення може зробити лише обмежену частину роботи.

У результаті, навіть помітно, що AeroFit Pro 2 намагаються приглушити шум, але ви все одно чуєте, що відбувається навколо — навіть у режимі ANC. Не знаю, як вам, а мені особисто хочеться, щоб ANC-навушники реально блокували зовнішні звуки — у цьому ж уся суть.

Коли звук говорить сам за себе

З позитивного боку — AeroFit Pro 2 звучать дуже добре для своєї ціни. Майже 12-міліметровий драйвер видає потужний звук із приємною чіткістю. Ба більше, система автоматично регулює гучність під час перемикання між режимами: зменшує її в ANC і підвищує в open-ear.

Я не інженер з розробки навушників, але мені дуже хотілося б побачити в наступному поколінні AeroFit Pro автоматичне перемикання режимів прослуховування — із маленьким моторчиком, який сам повертатиме модулі в потрібне положення. Також було б круто мати систему перевірки правильності «посадки» навушників — багато моделей уже пропонують таку функцію.

Гібридні навушники Soundcore AeroFit Pro 2 у цілому пропонують майже найкраще з двох світів, більше схиляючись до варіанту для тих, хто віддає перевагу open-ear дизайну, але час від часу хоче скористатися перевагами зниження шуму.

Те, що вони мають два повністю різні режими прослуховування, лише підвищує їхню універсальність — навіть якщо за рівнем ANC вони не можуть конкурувати з класичними навушниками з активним шумозаглушенням.

AeroFit Pro 2 уже доступні у трьох кольорах — Black, Purple та White за ціною 9299 грн.

