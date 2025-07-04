Огляд потужного фітнес-трекера без екрана – Whoop 5.0. Чи справді варто звернути на нього увагу?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Чи варто звернути увагу на новий трекер Whoop 5.0? І чи є сенс оновлюватися з Whoop 4.0? Якщо ви ще не знайомі з Whoop, це компанія, яка створює фітнес-трекери без екранів, які все частіше можна побачити на зап’ястях або біцепсах професійних спортсменів і фітнес-любителів. Зовні вони нагадують простий тканинний ремінець, але під цією мінімалістичною оболонкою ховається величезний масив даних про ваше здоров’я.

Тепер вибір Whoop — це не просто рішення між Whoop 5.0 і Whoop MG MG означає Medical Grade, адже вона здатна знімати ЕКГ медичного рівня). Компанія пропонує три різні рівні підписки, і саме від обраного плану залежить, які функції будуть доступні на вашому трекері. Після тестування Whoop MG я б рекомендував більшості користувачів зупинитися на Whoop 5.0 із середнім тарифом підписки — Peak, адже він пропонує оптимальний баланс між ціною та можливостями.

Основні характеристики:

Розміри: 34,7 мм x 24 мм x 10,6 мм.

Вага: 26,5 г.

Водонепроникність: до 10 м.

Автономність: понад 14 днів.

Час зарядки: 152 хв (Basic), 110 хв (PowerPack).

Ціна та підписки

Заплуталися в нових варіантах підписок? Давайте розбиратися.

Whoop One (199$ на рік)

Найбільш доступний варіант для тих, хто хоче підписатися на Whoop. Оформивши підписку Whoop One, ви отримаєте сам трекер Whoop 5.0 з зарядкою та ремінцем CoreKnit, а також доступ до основних функцій Whoop. Сюди входять відстеження сну, навантаження (Strain), відновлення (Recovery), базова активність (включаючи кроки), дані VO2 max і Women’s Hormonal Insights (жіночі гормональні показники). Стрес-моніторинг і функція Healthspan тут відсутні.

Фітнес-браслет WHOOP 5.0 One з підпискою на 12 міс. купити

Важливий момент: в цю ціну входить підписка на 12 місяців, далі потрібно буде продовжити її за актуальною вартістю, інакше доступ до функцій Whoop і можливість користуватися трекером буде призупинено. Це не разова покупка з довічним доступом, а модель з щорічною оплатою.

Whoop Peak (239$ на рік)

Це середній тарифний план, і саме його ми рекомендуємо більшості користувачів. До комплекту входить трекер Whoop 5.0, більш комфортний ремінець SuperKnit і бездротовий зарядний пристрій. Окрім всього, що є в тарифі One, підписка Peak відкриває доступ до нової функції Healthspan (яка включає показники «Whoop Age» і «Pace of Aging»), Health Monitor (моніторинг пульсу в стані спокою, HRV, температури шкіри, частоти дихання та рівня кисню в крові) і Stress Monitor (оцінка рівня стресу та дихальні вправи для його зниження).

Фітнес-браслет WHOOP 5.0 Peak з підпискою на 12 міс. купити

Як і в інших випадках, підписка діє рік і потребує оновлення для подальшого використання.

Whoop Life (359$ на рік)

Найповніший тариф. До нього входить пристрій Whoop MG з преміальним ремінцем SuperKnit Luxe. Ви отримаєте всі можливості підписки Peak, а також функції вимірювання артеріального тиску та ЕКГ.

Обидва пристрої вже доступні для замовлення. Є також різні варіанти ремінців: SportFlex (швидковисихаючий еластичний ремінець), LeatherLuxe (шкіряний варіант, який не стійкий до води і поту), та CoreKnit Bicep Band для тих, хто воліє носити трекер на біцепсі. Ремінці від Whoop 4.0 з новими моделями не сумісні.

Фітнес-браслет WHOOP MG Life з підпискою на 12 міс. купити

Як і інші підписки, Life діє один рік і потребує подальшого продовження.

Дизайн

Whoop 5.0 і Whoop MG виглядають майже ідентично і дуже схожі на Whoop 4.0, але стали на 7% меншими і тоншими. Для огляду я тестував саме Whoop MG і можу сказати, що трекер дійсно зручний у носінні та щільно прилягає до зап’ястя. Єдина моя скарга — як і з усіма трекерами на тканинних ремінцях — коли виходиш з басейну, він відчувається вологим і дещо неприємним на шкірі. Але це загальна проблема для подібних моделей, а не тільки Whoop.

Єдина візуальна відмінність між Whoop 5.0 і Whoop MG — це наявність ЕКГ-функціоналу у MG, який інтегровано у застібку. Щоб зробити зняття ЕКГ, потрібно прикласти пальці протилежної руки до спеціальної виїмки. У базового Whoop 5.0 цієї функції немає.

Час автономної роботи

Я була приємно здивована автономністю Whoop MG — виробник обіцяє до двох тижнів без підзарядки, і це відповідає дійсності. Після двох тижнів використання у мене ще залишалось 27% заряду. Це серйозний апгрейд порівняно з Whoop 4.0, який тримав заряд близько п’яти днів.

До речі, варто врахувати: який зарядний пристрій ви отримаєте, залежить від обраного тарифу. Тільки підписки Peak і Life включають фірмову бездротову зарядку Whoop — і на мій погляд, це одна з найкращого, що компанія створила (серйозно, Apple, варто взяти на замітку).

Бездротовий зарядний пристрій акуратно фіксується поверх застібки Whoop, дозволяючи заряджати трекер у русі (але він не водостійкий, тому не варто приймати душ або мити посуд під час зарядки). Як і більшість фітнес-трекерів, Whoop призначений для постійного носіння, щоб забезпечити точний моніторинг здоров’я, і ця зарядка допомагає вам не знімати трекер навіть під час підзарядки.

Важливо знати: зарядний блок від Whoop 4.0 не підходить до Whoop 5.0 і MG через відмінності у системі заряджання. Тому, якщо ви плануєте апгрейд і хочете обрати дешевший тариф, доведеться купувати нову зарядку.

Відстеження здоров’я

Функціонал відстеження здоров’я напряму залежить від рівня вашої підписки. Протестувавши Whoop MG, я б рекомендувала більшості користувачів тариф Peak, бо найбільш цікаві функції доступні саме там або у Life.

Незалежно від обраного тарифу, ви отримуєте оновлене “залізо” — і Whoop 5.0, і MG оснащені новим процесором, який на 60% швидший за попередню модель (Whoop 4.0). Це означає швидше синхронізацію та кращу роботу додатку. Я також помітила, що автоматичне виявлення тренувань стало точнішим.

Обидві нові моделі мають оновлену функцію Sleep Performance Update, відстеження кроків і Women’s Hormonal Insights. Особисто я часто використовую фітнес-трекери для моніторингу свого менструального циклу, особливо після народження сина 15 місяців тому, і можу сказати, що ця функція одна з найкращих серед тих, що мені доводилося тестувати. Вона наочно показує, на якому етапі циклу я перебуваю і як гормональні зміни впливають на мій сон, рівень навантаження, відновлення та загальне самопочуття.

Користувачі з підпискою Peak і Life також отримують доступ до датчика температури шкіри. За галом, доступна аналітика дуже детальна та інформативна. До того ж у Whoop є окрема функція відстеження вагітності, яка стане у пригоді майбутнім мамам.

Ось короткий огляд функцій за різними тарифами:

One

Відстеження сну, навантаження та відновлення

Оцінка VO2 max / пульсові зони

Women’s Hormonal Insights

Відстеження кроків

Peak

Усе з One

Healthspan (Whoop Age, Pace of Aging)

Health Monitor (пульс у спокої, HRV, температура шкіри, частота дихання, рівень кисню в крові)

Stress Monitor (відстеження стресу, керовані дихальні сесії)

Life

Усе з Peak

ЕКГ медичного рівня (схвалено FDA для виявлення ознак фібриляції передсердь та нерегулярного серцебиття)

Аналіз артеріального тиску (бета-версія)

Головна “фішка”, яку зараз активно рекламує Whoop — це Healthspan (про нього нижче). Але під час тестування мене вразив також Stress Monitor: я побачила, наскільки підвищується мій рівень напруги, коли мій малюк влаштовує безлад на кухні. Це допомогло мені усвідомити, як стрес впливає на організм, навіть коли я сама не відчуваю емоційної напруги.

Крім того, такі показники як пульс у спокої, HRV та температура шкіри багато говорять про ваше щоденне здоров’я — і шкода, що їх немає у базовій підписці One.

Healthspan

Healthspan — це, мабуть, головна новинка Whoop. Вона дозволяє отримувати глибокі інсайти про довгостроковий стан здоров’я. Система складається з двох основних компонентів: Whoop Age і Pace of Aging. Whoop Age оновлюється поступово, а Pace of Aging — це оцінка від -1x до 3, яка відображає, наскільки ваші щоденні звички прискорюють або уповільнюють старіння.

Healthspan аналізує дев’ять ключових показників сну, навантаження та фізичної форми. Сюди входять загальні години сну, його регулярність, час у різних пульсових зонах, VO2 max тощо.

Щоб отримати перший результат за Healthspan, потрібно носити Whoop не менше 21 дня.

ЕКГ

Ще одна ключова функція Whoop MG — це ЕКГ-сенсор, який забезпечує зняття ЕКГ медичного рівня. Все дуже просто: потрібно сісти, покласти руки на стіл і прикласти великий і вказівний палець до сенсора. Я отримала зчитування за кілька хвилин.

Більшість людей не потребуватимуть ЕКГ щодня, але ця функція дозволяє виявити ознаки фібриляції передсердь (AFib) і повідомити про нерегулярний ритм серця. Це відмінна можливість, хоча якщо у вас обмежений бюджет — без неї цілком можна обійтися.

Також Whoop заявляє, що MG може надавати інсайти щодо артеріального тиску, але для початку вам знадобиться манжетка для калібрування. У мене її немає, тому я цю функцію поки не тестувала.

Висновок

Без сумнівів, нові варіанти підписок роблять Whoop доволі дорогим трекером. Хоча за сам пристрій окремо платити не потрібно, щорічна вартість у 359$ за топовий тариф може здатися значною.

Якщо ви обираєте між Whoop 5.0 і Whoop MG, я б сказала, що для більшості найкращий вибір — це Peak. Ви отримаєте всі ключові функції глибокого трекінгу, без ЕКГ та аналізу тиску, які, ймовірно, знадобляться лише тим, хто має медичні показання.

Сам Whoop 5.0 — це велике оновлення порівняно з 4.0: він легший, менший і швидший. А нові функції, такі як Healthspan і Women’s Hormonal Insights у підписці Peak, допоможуть приймати обґрунтовані рішення для покращення фітнесу, відновлення та сну — навіть без медичних датчиків.

Джерело: tomsguide.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.