Огляд фільму Chainsaw Man Movie: Reze Arc, або "пенсіонерам" протипоказано

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Особисто я “скіпнув” це аніме після 3 серії, тому не особливо розумів всього цього захвату фільмом під назвою в інтернеті. Але ось Одіссей прям БАЖАВ що б я подивився цей фільм. Всередині душі я хотів тихесенько собі плювати в стелю далі , однак зайшовши на MyAnimeList та побачив його в ТОП-2 аніме Усіх часів такий.

Let’s Go! Одіссею я сказав свої враження та оцінку, АЛЕ ЙОМУ БУЛО МАЛО! Він зажадав ОГЛЯД! Ну що ж. Всім Привіт тепер і ви дізнаєтесь мою думку про аніме-фільм Людина-Бензопила: Арка Резе.

Про кінотеатри

Невеличкий відступ. Як ви могли не знати, цей фільм транслювався в кінотеатрах. Що вже свідчить про розширення аніме індустрії в Україні. Це безумовно ДУЖЕ ДОБРЕ! Особливо радує повне озвучування на українську мові. Це ще КРАЩЕ! На жаль, я не пішов в кінотеатр по двум простим причинам: я не фанат Людини-Бензопили та зараз не той час.

Після перегляду за ноутбуком стало ясно одне — на великому екрані фільм здавався б ще крутішим! Чи жалкую, що не пішов? Нууу, скоріше Так, чим Ні. Назад час не повернеш, маємо те що маємо.

На нього я б пішов, але українські субтитри без озвучування. Значить пропускаємо і дивимось у “хлопаків з ромом”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Про фільм

Структура сюжету не те щоб складна. Головний герой — Денжі, робітник організації зі знищення демонів. Характер: недалекий. Більш відомий за нікнеймом Людина-Бензопила (сподіваюсь логічно чому). Живе в хаті з двома колегами: Акі (спокійний та стриманий хлопака) та потужність Power (просто довбанута). Ще є директор цих трьох — Макіма, яка є дівчиною Денжі (чи грає її роль).

Твоє обличчя коли пішов з дівчиною в кіно, а задній ряд вже викуплений. Плюс купу народу довкола. Zero Romantic

В результаті, Денжі та Макіма йдуть на побачення в кінотеатр та весь день дивляться та обговорюють японське кіно (ворогам не побажаю). Тільки на європейському вони обидва розчулились (я десь бачив цю сцену, забув). В результаті нуль зрушень.

Сонцелика!

На наступний день Денжі потрапляє під дощ та зустрічає Резе — просту дівчину з кавʼярні, якій Денжі сподобався. Потім все більше й більше romantic між ними. У Денжі в серці Макіма, але тіло з розумом зовуть на контакт з Резе. А далі школа, обидва голяка в басейні та фестиваль. А далі ЩОСЬ пішло не так… Загалом, такий шаблон сюжету настільки Класика, що Азазель вважатиме це Баяном. І він працює й досі, бо персонажі закохують у себе.

Вибір не очевидний. Особливо для хлопців молодого віку

За анімації, дизайн та звуковий супровід питань немає — все звучить та виглядає як повинно бути.

У фільмі багато всяких деталей та контенту, заради якого доведеться передивитись фільм. Наприклад, картина Давида з Наполеоном, зруйнований студії Mappa (іронічно; робила фільм), цифри на будинку перед фіналом та інші. Деталей настільки багато, що більше залежить від вашого рівня світосприйняття.

Наполеон та цифри на будинку

Головний мінусом фільму являється моє тотальне нерозуміння правил всесвіту Людини-Бензопили. Частини тіл то рахуються як важливі, то ні. Особливо сильно це чіпляється в око під час битви в будинку з “людьми в чорному”. Зцілення відбувається зарахунок пиття “червоної рідини” — ОК. Але чому голова то важлива, то ні не розумію. З внутрішніми органами також нісенітниця виходить. В битві двух дівчат, Резе легко могла дати бій Макімі.

Я б міг ще тут доколупатися до ідеї з частинами тіл, але рейтинг фільму 17+ рочків, нехай краще буде так 😉

Висновок

Знаходити мінуси та доколупуватись до чогось я не міг перші кілька годин, бо фільм дійсно справив гарні враження. Якщо ви ходили в кінотеатр чи дивилися фільм вдома на 55+ дюймовому телевізорі — 10/10. Тільки старі “діди” будуть кривити рота.

А ось моя оцінка все ж 8/10. По-перше, це звичайний японський філлер “Персонаж на один фільм”. Зі слів Одіссея, ця частина з Резе є в манзі, але вона не представлена як окремий персонаж далі по сюжету. По-друге, мій мінус з незрозумілими правилами світу вважаю суттєвим. До всього іншого (сюжет, анімації, дизайн, персонажі) я не можу пристібатися.

А ну швидко подякували @Odysseus в коментарях за відео!

P.S. Останнім дописом в цьому році та на початку наступного буде також про аніме. Готуйтеся!