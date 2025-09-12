Гра, яка покаже вам, що таке біль, або чому Hollow Knight: Silksong така складна

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Надзвичайна складність Silksong не просто дратує гравців, вона змушує нас переосмислити наші очікування від сучасних метроїдваній і те, чи “доступність” не перетворюється на лайливе слово в геймдизайні.

За період з часу виходу гри її називали по-різному: від “шедевра” до “безкомпромісної та несправедливої” гри.

Цікаво, що обидва табори, здається, посилаються на одне й те саме як на головний аргумент, чому Silksong є чи не є найкращою грою: її складність. І незалежно від того, подобається вона вам чи ні, більшість гравців, здається, погоджується, що гра дійсно досить складна. 9 вересня сама команда Cherry визнала, що трохи переборщила, пообіцявши послаблення кількох босів, які з’являться в першому оновленні гри.

З усієї цієї метушні виплили два ключові питання, обидва з яких виходять за межі самої гри: яка складність є надто високою? І чи не є застарілими деякі елементи дизайну Silksong?

Чому Hollow Knight: Silksong така сладна?

Величезна різноманітність скарг гравців на складність Silksong зводиться до того, що немає єдиної окремої причини, яка б пояснювала, чому гра часом здається такою жорстокою. Натомість складність виникає з поєднання факторів, які можна розділити на чотири групи.

Велика кількість подвійних пошкоджень

У Silksong понад 200 ворогів, і хоча точна кількість ще невідома, індивідуальні враження вказують на те, що принаймні половина з них завдає подвійної шкоди.

На практиці п’ять масок, з якими ви починаєте гру, — це фактично лише три справжні маски здоров’я, особливо коли небезпеки навколишнього середовища починають завдавати двох одиниць шкоди вже через кілька годин гри.

Не розкриваючи зайвого, скажу, що далі стає ще гірше, оскільки деякі боси можуть зняти до 3 масок урону за один удар. Тим часом, якщо поєднати атаки з двома масками з контактною шкодою, яка також наносить дві маски і додається до ударів, ви отримаєте рецепт миттєвого знищення.

Відсутність покращень здоров’я та шкоди на ранній стадії гри

Подвійна шкода була б набагато меншою проблемою, якби гравці могли стати значно сильнішими завдяки дослідженню на початку гри. Багато метроїдваній використовують дослідження як інтерактивний регулятор складності.

У Silksong інші підходи. Ви все одно стаєте сильнішими, будучи ретельним дослідником, але ваші покращення дуже відтерміновані.

Протягом усього першого акту ви можете отримати рівно одну додаткову маску та одне покращення шкоди від Голки. Це 25% доступних покращень на обох фронтах. До того моменту ви, ймовірно, зіткнетеся приблизно з десятком босів. Деякі з них завдадуть вам серйозних мук, змусивши вас сумніватися в собі, думаючи, що ви, мабуть, пропустили щось важливе.

Покращень не лише мало, але й самі вони розчаровують.

Ранбеки босів

Silksong часто змушує вас робити складну прогулянку, щоб дістатися до босів між невдалими спробами. Шляхи від контрольних точок до боса, як правило, також повні ворогів та інших небезпек. Тож це більше схоже на шлях болю.

Прориви від босів є одними з найпоширеніших скарг на складність серед гравців Silksong. Бос Bilewater, мабуть, найбільше попив мені крові.

Навіть FromSoftware, компанія, чиї ігри явно надихнули дизайн Hollow Knight та Silksong, здебільшого відмовилася від ранбеків з босами в Elden Ring. Таким чином, деякі гравці вважають цей елемент застарілим, в дусі дизайнерських тенденцій 2010-х років, і загалом зневагою до часу гравців.

Контраргумент полягає в тому, що багато босів Silksong мають досить прості набори рухів, тому зворотні удари додають контексту, роблячи їх завершальною частиною випробування, а не цілим завданням. Зверніть увагу, що це не робить їх менш дратівливими.

Жорстка ігрова економіка

Поки ви не наберете достатньо покращень характеристик — інструменти будуть вашими найкращими друзями у важких битвах. Проблема в тому, що вони коштують бусинки, ще один ресурс, якого болісно мало на початку гри.

Є цілі області, де вороги не випускають жодних бусинок, тому, якщо ви хочете отримати їхні карти та маркери за один раз, вам, можливо, доведеться повернутися кудись інше.

Ситуацію погіршує те, що з босів не випадає валюта, і навіть у таємних кімнатах зазвичай ховається лише жменька. Потім ви вдаряєте по них, і половина з них скочується в лаву. Є спосіб мінімізувати цю проблему, але це вимагає пожертвувати одним із небагатьох слотів для інструментів.

Все це уповільнює прогрес. Як і з покращенням здоров’я та шкоди, проблема особливо помітна на початку гри.

Очікування проти реальності

В інтерв’ю Edge у 2020 році співдиректор Team Cherry Арі Гібсон сказав, що Silksong має стати “ідеальною відправною точкою для нових гравців”.

Незалежно від того, чи вважаєте ви Silksong шедевром, жахливою грою чи чимось середнім, можемо погодитися, що вона справді є незручною для новачків. І хоча складність відносна, майбутні послаблення свідчать про те, що самі розробники вважають, що трохи перемудрили.

Чи Silksong занадто складна?

Складність — цілком суб’єктивне поняття. Відповідь на те, чи є Silksong, чи будь-яка інша гра занадто складною, незалежно від того, що робить її складною, завжди буде різною для кожної людини.

Один гравець вважатиме зайвим померти від одного й того ж боса 10 разів. Інший з гордістю напише мем про те, як пройшов Мурвінга після 30 спроб.

Іноді межа між “це несправедливо” та “можливо треба стати кращим” зводиться до того, чи подолали ви вже цей так званий “несправедливий етап”.

Команда Cherry колись сказала, що Silksong мала бути зручною для новачків, але це було понад п’ять років тому. Пріоритети можуть змінюватися з часом. Чорт забирай, можливо, вони просто перенавантажилися власними зусиллями та випадково переналаштували гру, забувши зв’язатися з тестерами. Півдесятиліття — це довгий термін.

Ще одна річ, яку слід пам’ятати: гравці ставатимуть кращими в грі, з’являться оптимальні стратегії, будуть написані детальні посібники, і спільнота загалом з часом наблизиться до майстерного опанування Silksong.