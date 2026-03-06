Дописи Дописи 06.03.2026 comment views icon

Spigen представив магніти Qi2 та низку інших магнітних аксесуарів для Samsung Galaxy S26 Ultra

author avatar

iCases.ua

Блог компанії

Новий Samsung Galaxy S26 Ultra несумісний з аксесуарами MagSafe або Qi2 через відсутність вбудованих магнітів. Spigen закриває цю прогалину, пропонуючи компактний магнітний адаптер разом із широким вибором магнітних чохлів та інших аксесуарів.

Нещодавно представлений Galaxy S26 Ultra має статус лише «Qi2 Ready» через рішення Samsung відмовитися від вбудованих магнітів. У результаті смартфон підтримує бездротову зарядку потужністю до 25 Вт, але не працює з магнітними аксесуарами без відповідного чохла.

Скориставшись цією можливістю, Spigen випустила колекцію магнітних аксесуарів для флагманського смартфона, включно з адаптером, який додає магнітну функціональність звичайним чохлам. У лінійці також представлені захисні чохли з інтегрованими магнітними кільцями, серед яких — стильний прозорий варіант із ремінцем та три різні моделі з вбудованими підставками.

Джерело: notebookcheck.net

На додачу до чохлів Spigen представила магнітні аксесуари, що кріпляться до задньої панелі Samsung Galaxy S26 Ultra. Серед них — кардхолдери, селфі-палиці та тримачі для автомобіля або монітора. Оскільки Spigen Mag Fit, Apple MagSafe та Qi2 використовують однакове розташування магнітів, багато сторонніх аксесуарів також сумісні з магнітними чохлами Spigen.

Джерело: notebookcheck.net

Шкіряний чохол-гаманець з підставкою Spigen MagSafe Card Holder Valentinus Black купити

Джерело: notebookcheck.net

Популярні дописи

arrow left
arrow right
DLSS очима геймера: чи не вбиває AI-апскейлінг "справжню" картинку?
Дороге майбутнє Дженсена Хуанга, або чому стане ще менше оперативки після CES 2026
ТОП аніме 2025 року: Anime Awards 2026. Частина Друга
Вайнона Ерп (Wynonna Earp): жіночий вестерн з присмаком містики
Фінал ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026
Omega Linux: рішення для старих комп’ютерів на базі Arch Linux
Золоте десятиліття ігор: мої улюблені шутери на міленіальному стику
Рецензія на серіал "Найкраща медицина" / Best Medicine (2026)
Майбутнє, про яке ми мріяли: ШІ на шляху до розумних машин
Захист від FPV-дронів: чому традиційні системи програють "війну датчиків" у 2026 році
Як шахраї обманюють ваш телефон: підміна номерів і магія дипфейків
Повсталі з мертвих на Linux: реанімуємо шкільні ПК
Чи здатний штучний інтелект до справжньої творчості: алгоритм, або натхнення
ТОП-10 брендів гаджетів з Європи, частина 2: Goodram, Defunc, Sandberg та інші
Дрони на оптоволокні: нова реальність, до якої не готові старі системи
ТОП 5 помилок, які я постійно бачу у новачків з електровелосипедами
Stranger Things: Дуже дивні і Дуже Довгі Дива
Реальна ціна за туманні перспективи: штучний інтелект, чи "великий комбінатор"?
Некстген, якого ми не дочекалися: чому графіка в іграх відійшла на другий план
Return to Silent Hill: туманний "поворот не туди", чи мрія фанатів?
Купівля “заліза” з рук у 2026: особиста інструкція виживання на вторинному ринку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати