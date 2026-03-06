Spigen представив магніти Qi2 та низку інших магнітних аксесуарів для Samsung Galaxy S26 Ultra

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Новий Samsung Galaxy S26 Ultra несумісний з аксесуарами MagSafe або Qi2 через відсутність вбудованих магнітів. Spigen закриває цю прогалину, пропонуючи компактний магнітний адаптер разом із широким вибором магнітних чохлів та інших аксесуарів.

Нещодавно представлений Galaxy S26 Ultra має статус лише «Qi2 Ready» через рішення Samsung відмовитися від вбудованих магнітів. У результаті смартфон підтримує бездротову зарядку потужністю до 25 Вт, але не працює з магнітними аксесуарами без відповідного чохла.

Скориставшись цією можливістю, Spigen випустила колекцію магнітних аксесуарів для флагманського смартфона, включно з адаптером, який додає магнітну функціональність звичайним чохлам. У лінійці також представлені захисні чохли з інтегрованими магнітними кільцями, серед яких — стильний прозорий варіант із ремінцем та три різні моделі з вбудованими підставками.

На додачу до чохлів Spigen представила магнітні аксесуари, що кріпляться до задньої панелі Samsung Galaxy S26 Ultra. Серед них — кардхолдери, селфі-палиці та тримачі для автомобіля або монітора. Оскільки Spigen Mag Fit, Apple MagSafe та Qi2 використовують однакове розташування магнітів, багато сторонніх аксесуарів також сумісні з магнітними чохлами Spigen.

