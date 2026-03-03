ТОП-10 брендів гаджетів з Європи, частина 2: Goodram, Defunc, Sandberg

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Це вже друга моя стаття про гідні уваги та гаманця бренди електронних гаджетів з країн Європейського Союзу. Якщо у першу підбірку ввійшли широко відомі компанії (Noctua, Fractal Design, Xilence, SteelSeries), то у другій будуть переважно молоді імена. Хоча є серед них тріо з історією та досвідом у кілька десятків років: польський Goodram, німецький be quiet! і данський Sandberg. Якщо вам раніше доводилося користуватися продукцією когось з цих брендів, поділіться, будь ласка, враженнями у коментарях.





Goodram (Польща, 2003 рік) — з самого початку виробник оперативної, а пізніше й flash-пам’яті: SSD, USB-флешки та картки MicroSD. Має власну фабрику у польському містечку Лазіска, де здійснюється безпосередня збірка модулів оперативки та твердотілих накопичувачів. Тобто Goodram є єдиним європейським виробником пам’яті. Флагманські рішення випускаються під геймерським суббрендом IRDM (скорочення від Iridium). За вашим бажанням може декорувати USB-флешки будь-яким персональним візерунком при замовленні партії від сотні штук.

be quiet! (Німеччина, 2001) — вже сама назва бренду говорить про акцент на тиші, причому це стосується всіх без винятку категорій товарів. Процесорні башти Dark Rock та системи рідинного охолодження Pure Loop, комп’ютерні корпуси Light Base і вентилятори для них Silent Wings, блоки живлення Power Zone і з недавніх пір механічні клавіатури Dark Mount. До речі, саме be quiet! є найпопулярнішим у ЄС брендом блоків живлення. Вся продукція проходить по-німецькому педантичний контроль якості у тестовій лабораторії поблизу Гамбурга.





AXAGON (Чехія) — цей бренд з міста Брно присвятив себе ергономічним аксесуарам для ноутбуків і планшетів. Перфоровані підставки для покращення охолодження та регулювання висоти, щоб зберегти здорову поставу. Док-станції з різноманіттям портів: USB Type-A і Type-C, HDMI, Display Port, Ethernet, SD/MicroSD, Mini-Jack. Кишені для SSD з підключенням Thunderbolt і GaN-зарядки з підтримкою Quick Charge і Power Delivery. А також вигідні «гібриди» цих пристроїв: док-станція з кишенею M.2 чи зарядкою Qi, клавіатура з док-станцією.

Defunc (Швеція, 2015) — скандинавський бренд навушників та бездротових колонок, причому останні з підключенням не по Bluetooth, а по Wi-Fi. Моделі TWS об’єднані у серію True, що включає як вкладні, так і вакуумні рішення, в тому числі з кістковою провідністю мікрофона. Великі накладні навушники винесені в окремий суббренд Mondo та вирізняються елегатним дизайном і ретро-стилістикою (Over-Ear і Freestyle відповідно). В їх проектуванні приймали участь інженери з Королівського технологічного інституту KTH, що у Стокгольмі.

Sandberg (Данія, 1985) — один з найстаріших європейських брендів електроніки, який за 40 років розрісся до 750 співробітників. З-поміж усього асортименту (від веб-камер до геймерських крісел), особливої уваги заслуговують компактні зарядні станції та туристичні павербанки Survivor. Вони оснащені герметичними заглушками на портах, ліхтарем, функцією ДБЖ, індукційною зарядкою, інформаційним дисплеєм. І опціонально сонячною панеллю та динамомашиною. Потужності вистачає для кемпінгової техніки з напругою 12 В і ноутбуків 20 В.

REAL-EL (Естонія) — найвідоміший, після латвійської компанії MikroTik, бренд гаджетів з Балтійських країн. Випускає комп’ютерні та мобільні аксесуари, а також енергетичне обладнання: ДБЖ, стабілізатори, мережеві фільтри, реле напруги. Славиться своєю портативною акустикою: від мініатюрних до гігантських бумбоксів на 100+ Вт. Усі вони захищені від дощу для використання на природі та прикрашені багатоколірним RGB-підсвічуванням для світлодискотеки. А деякі ще й укомплектовані пультом ДУ та сумісні з мікрофонами для караоке.

MODECOM (Польща) — цей бренд із Варшави починав з ноутбучних аксесуарів, накшталт мишок і рюкзаків. Але поступово розвинувся до комп’ютерних комплектуючих, а саме корпусів і БЖ. Зараз має аж два суббренди: бюджетний Logic Concept й ігровий Volcano Gaming. Навіть з недорогими корпусами надаються приємні дрібнички, як то насадка на викрутку для монтажу стійок материнки, чи коробочка-органайзер з відсіками для різних гвинтиків. А старші моделі одразу з квартетом вентиляторів і контролером для керування обертами та кольором.





AQIRYS (Румунія) — місто Бухарест перетворилося на геймерську столицю Східної Європи. Саме тут хостяться сервери хмарного геймінгу Boosteroid (аналог GeForce NOW), проводиться кіберспортивний турнір PGL Wallachia (Dota і CS2). А ще розташована штаб-квартира бренду ігрових гаджетів AQIRYS, якому вже 5+ років. Модельний ряд представлений мишками із зарядною підставкою, гарнітурами з накладними котячими вушками, мікрофонами зі стійкою-пантографом, повітряними та водяними кулерами — і це далеко не повний перелік категорій.

Cherry Xtrfy (Німеччина/Швеція) — взаємовигідний союз іменитого німецького виробника світчів для клавіатур і молодого шведського бренду геймерських мишок. Перша компанія ще у 1980-х запатентувала саме поняття «механічна клавіатура». Друга ж тісно співпрацює з відомими кіберспорстменами: багаторазовим чемпіоном по квейку Zy Rykoa, командами NIP і Vitality. Оновлені клавіатури Xtrfy, які перейшли зі світчів Gateron на Cherry MX, маркуються індексом V2. Повністю нові моделі об’єднаного бренду побудовані на магнітних світчах.

Trust (Нідерланди) — вдало балансує, наче еквілібрист, між бізнесовими та геймерскими гаджетами. Для роботи пропонуються веб-камери з роздільною здатністю 4K і комбо-комплекти клава+миша із паралельним підключенням 2.4 ГГц + BT. Для розваг — геймпади з підтримкою Windows, iOS/Android і Nintendo Switch 2, а також гарнітури, офіційно сертифіковані PlayStation 5. А ще у голландского бренда Trust є автомобільне кермо з коробкою передач і педалями, яке часто плутають зі значно більш дороговартісним американським Thrustmaster.



