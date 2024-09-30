Супергерої для всіх: у Marvel та DC відібрали торгову марку «Super Hero», якою ті володіли понад 40 років

Компанія Superbabies Limited, яка випускає комікси про супернемовлят, успішно оскаржила право Marvel та DC на спільне володіння торговою маркою «Super Hero».
Раніше DC пробувала заблокувати просування «The Super Babies» через використання ТМ «Super Hero», згідно з цитатою юридичного представника Superbabies Limited у зверненні до Управління патентів і торгових марок США.
«Marvel і DC не винайшли концепцію або жанр супергероїв. Цей термін у його різноманітних варіаціях написання згадується ще принаймні з 1909 року — за десятиліття до того, як DC або Marvel взагалі були засновані. Перші персонажі коміксів, які отримали ярлик супергероїв, не були пов’язані з DC чи Marvel», — йдеться у зверненні.
Marvel і DC не відповіли на петицію, тож зрештою регулятор скасував патент (торговою маркою студії спільно володіли принаймні з 1980 року). Водночас у володінні компаній все ще залишаються торгові марки «SUPER HEROES», зареєстрованої у 2018 році, а також «SUPER-VILLAIN», зареєстрованої в 1985 році.
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Джерело: The Verge, Boing Boing
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