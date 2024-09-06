«Орієнтація на різноманітність»: в DC пояснили, чим відрізнятиметься оновлений кіновсесвіт від Marvel

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Одна з причин, чому DC так довго не вдавалось створити власний еквівалент MCU, те, що їхніх персонажів набагато важче об’єднати «під одним дахом», аніж героїв Marvel, які живуть у Нью-Йорку та створені майже в той самий час однією групою людей.

Нині ця задача перейшла в руки Джеймса Ґанна, який очолив DC Films разом з Пітером Сафраном, і взявся за розробку перших проєктів оновленого всесвіту — серед яких анімаційний серіал Creature Commandos та історія про молодого Супермена з Девідом Коренсветом, який замінив Генрі Кавілла.

У новому інтерв’ю Ґанн сказав, що їхній всесвіт в першу чергу відрізнятиметься від конкурента «орієнтацією на різноманітність та незвичайність» персонажів

«Що мені подобається в DC — так це комікси, що відрізняються за тональністю, окрім основних. Як-от Watchmen, The Dark Knight Returns і All-Star Superman. У цьому DC дуже відрізняється від Marvel, і я хочу це зберегти», — сказав Ґанн в інтерв’ю EW.

«Creature Commandos» надзвичайно підходить для відображення ідеї Ґанна — це гостра історія про монстрів, що борються зі своїм темним минулим, яка до того ж охоплює цілий ряд добре знайомих і дивних персонажів, як от Франкенштейн, його Наречена, Доктор Фосфор та інші.

«Я звик мати справу з диваками», — каже Ґанн. «Creature Commandos подібні до Вартових Галактики. Усі Вартові — дійсно хороші персонажі в глибині душі, однак це не обов’язково стосуватиметься нових істот».

Серіал «Creature Commandos» дебютує 5 грудня на Max, тоді як новий «Супермен» перебуває на стадії постпродакшену і вийде в кінотеатрах 11 липня 2025 року.

«Супермен — це дійсно початок усього, це величезна епопея. Це шанс для людей спробувати нову історію на смак. Буде маса цікавих посилань на інші творіння DC, купа підказок щодо майбутніх проєктів».

«Супермен», раніше відомий як «Супермен: Спадщина» — перший фільм у новій версії кіновсесвіту DC . Ґанн керує знімальним процесом за власним сценарієм, який зосередиться на історії юного Супермена.

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Окрім Коренсвета до фільму приєдналась Рейчел Броснаген («Дивовижна місис Мейзел»), яка зіграє Лоїс Лейн, тоді як роль лиходія Лекса Лютора взяв на себе Ніколас Голт (який, до речі, початково пробувався на роль Кларка Кента).

Решта акторського складу включатиме Марію Габріелу де Фарію в ролі Інженера, Скайлера Джізондо у ролі Джиммі Олсена, Сару Сампайо у ролі Єви Тешмахер, Теренс Розмар у ролі Отіса та Ентоні Керрігана у ролі Метаморфо. Також у фільмі з’явиться син Крістофера Ріва, який грав Кларка Кента у 1978 році — у ролі телерепортера. Ймовірно ми побачимо й нову Супердівчину у виконанні ‎зірки «‎Дому дракона» Міллі Алкок.

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