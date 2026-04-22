banner
Новини Кіно 22.04.2026

Раян Рейнольдс підтвердив "другорядність" Дедпула та розповів, чи вийде Deadpool 4

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Дедпул більше не зніматиметься у власних фільмах. Раян Рейнольдс — актор і сценарист, що зіграв Дедпула в усіх трьох фільмах франшизи, — в інтерв’ю Sunday Today підтвердив те, про що натякав ще наприкінці 2024 року: четвертої сольної картини з Дедпулом не буде, а персонаж переходить у ролі другорядного гравця в MCU.


“Я дещо написав, але не думаю, що коли-небудь знову зроблю його центральним персонажем, — сказав Рейнольдс.

За його словами, Дедпул найкраще розкривається тоді, коли у нього відібрати все й притиснути до стіни. Повторити такий прийом вчетверте актор вважає надто передбачуваним.

“Він — персонаж підтримки. Той, хто блищить у команді,” — додав Рейнольдс.

Ще у грудні 2024-го актор натякав на такий розворот у коментарі для The Hollywood Reporter — попри те, що Deadpool & Wolverine / “Дедпул і Росомаха” зібрав понад 1,3 мільярда доларів у прокаті та стала найбільш касовим фільмом з рейтингом R в історії. Тоді він зауважив: “Четвертий раз відчувається повторенням. Але це не означає, що не буде цікавого матеріалу.”

Дедпул і Месники

Де ж тоді з’явиться персонаж? Найімовірніший варіант — Avengers: Doomsday, що виходить у грудні. У вересні 2025 року Entertainment Weekly запитував Рейнольдса про чутки щодо участі Дедпула у фільмі, але актор відповів розмито, зазначивши лише, що ніколи “не ступав на знімальний майданчик”. Відповідь — класична Marvel-дипломатія.


Рейнольдс не перший раз говорить про Дедпула як про аутсайдера, якому протипоказано “влитися в команду”.

Раніше він пояснював: найбільша мрія персонажа — бути прийнятим, але саме цей неуспіх і тримає його живим як героя. Коли Дедпул стане повноцінним Месником чи Людиною Ікс — його історія фактично закінчиться.

Саме тому ансамблеві появи в чужих фільмах виглядають як ідеальний формат: персонаж зберігає свою хаотичну енергію, не мусить тягнути весь сюжет і може з’являтися там, де його ніхто не очікує. Avengers: Doomsday у грудні має дати відповідь на те, яким саме буде це нове амплуа Дедпула в MCU.

Раніше ITC писав про те, що Marvel оголосила еру мутантів після “Дедпула і Росомахи” .

Джерело: Variety

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати