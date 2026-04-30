Новини Кіно 30.04.2026

Marvel опублікувала перші сторінки сценарію "Людина-павук: Абсолютно новий день" / Spider-Man: Brand New Day

Софія Шадріна

Marvel разом із Entertainment Weekly опублікували перші три сторінки сценарію “Людина-павук: Абсолютно новий день” (“Spider-Man: Brand New Day”) — з рукописними нотатками режисера Дестіна Деніела Креттона.


Відкриває картину логотип Marvel Studios — але не звичайний. Під час нього ми почуємо голос Тома Голланда, який зачитує листа до Ем-Джей, написаного наприкінці “Людини-павука: Додому шляху нема”. Водночас на екрані промайнуть спогади, які Пітер більше не ділить із Недом, Ем-Джей та тіткою Мей — усі вони забули про його існування після заклинання Доктора Стренджа.

Marvel / Entertainment Weekly
У рукописних нотатках Креттон порівнює стан Пітера з Марті МакФлаєм із “Назад у майбутнє”: герой “зник із існування”, і “вперше Пітер абсолютно сам”.

Marvel / Entertainment Weekly
Дія розгортається через дев’ять місяців після фіналу попереднього фільму — в тій самій занедбаній квартирі, де ми його залишили. Основна частина “Абсолютно нового дня” відбувається вже чотири роки потому.

Marvel / Entertainment Weekly
Далі Пітер коротко спілкується з ЄВ — новим штучним інтелектом власного виробництва. Сценарій підкреслює: грошей Старка більше немає, тому вся техніка зроблена вручну через “3D-принтер на стероїдах”. ЄВ, як зазначає документ,

“На жаль, найближче до друга, що є у Пітера”.

На телефоні — нагадування покласти квіти на могилу тітки Мей. На екрані — відео Неда про перший день в MIT. Пітер дивиться його, сидячи догори ногами на сталевій балці над Манхеттеном — саме так, як у вже опублікованому трейлері.


Найінтригуючіший момент — коли Пітер раптово відчуває “невеликий гострий головний біль”. Сценарій описує це як “перший натяк на те, що життя цілковито в тіні дається взнаки — щось змінюється, і, можливо, не на краще”. Судячи з трейлера, де героя показують у якомусь коконі, йдеться про нову фазу “павукового” життєвого циклу Пітера. Деталей поки немає.

Третя сторінка завершується словами “ПОЧИНАЄТЬСЯ МОНТАЖ:” — і на цьому публікація обривається. Далі, ймовірно, йдуть бої з другорядними лиходіями: Бумерангом, Тарантулою, Надгробком та Скорпіоном.

Головних лиходіїв фільму досі не підтверджено — ними, схоже, є ніндзя-монаший клан “Рука”. Роль Седі Сінк зі “Дивних дивних справ” офіційно не розкрита, хоча її пов’язують або з Джин Ґрей із “Людей Ікс”, або з Мері Джейн Вотсон. Брюс Бенер з’явиться у фільмі і, схоже, перетвориться на Дикого Халка. Є також Каратель — хоча і без зрозумілого контексту. Про всі ці деталі ми вже писали після показу на CinemaCon.

“Людина-павук: Абсолютно новий день” виходить у прокат 31 липня 2026 року. Раніше Том Голланд обіцяв, що це буде “абсолютно нова глава” — і перші сторінки сценарію це підтверджують.

Джерело: Entertainment Weekly

 

