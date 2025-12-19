TikTok лишається у США: ByteDance віддає 80% спільного підприємства зовнішнім інвесторам

TikTok переходить до СП з США / Depositphotos

Китайська компанія ByteDance, власник TikTok, підписала обов’язкові до виконання угоди про створення спільного підприємства, яке передасть контроль над операціями американської версії TikTok інвесторам зі США та інших країн. Це ключовий крок до уникнення повної заборони сервісу в США та завершення багаторічної правової невизначеності.

Угода стала важливою віхою для платформи коротких відео, якою регулярно користуються понад 170 млн американців. Протистояння навколо TikTok триває з серпня 2020 року, коли тодішній президент Дональд Трамп уперше спробував заборонити застосунок через побоювання щодо національної безпеки США.

Умови угоди відповідають параметрам, озвученим ще у вересні. Тоді Трамп відклав до 20 січня застосування закону, який передбачає заборону TikTok у разі, якщо китайські власники не продадуть американський бізнес. Він також заявив, що угода відповідає вимогам закону 2024 року щодо відчуження активів.

Нова американська компанія, за словами віцепрезидента Джей Ді Венса, оцінюється приблизно у $14 млрд, що нижче попередніх оцінок аналітиків. Остаточну вартість сторони публічно не розкрили.

Згідно з домовленостями, американські та міжнародні інвестори (серед них Oracle, інвестфонд Silver Lake та MGX з Абу-Дабі) отримають 80,1% у TikTok USDS Joint Venture LLC. ByteDance збереже 19,9%.

У Білому домі заявили, що саме нове спільне підприємство керуватиме американською версією TikTok. Водночас залишаються питання щодо ролі ByteDance та характеру ділових зв’язків між компаніями.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу повідомив співробітникам, що спільне підприємство “працюватиме як незалежна структура з повноваженнями у сфері захисту даних користувачів у США, безпеки алгоритмів, модерації контенту та контролю програмного забезпечення”. Водночас американські підрозділи глобального TikTok окремо керуватимуть сумісністю продуктів і комерційними напрямами, включно з електронною комерцією, рекламою та маркетингом.

Колишній представник Ради нацбезпеки США Раш Доші зазначив, що досі незрозуміло, чи передали алгоритм TikTok, чи лише ліцензували його, або ж він і надалі контролюється Пекіном, а Oracle виконує лише функцію нагляду.

Китайські медіа раніше повідомляли, що ByteDance збереже значну операційну роль. Один з фінансових журналів Китаю писав, що компанія планує створити окрему структуру TikTok у США, яка отримуватиме частину доходів від нового спільного підприємства.

Закриття угоди заплановане на 22 січня. ByteDance отримає право призначити одного з семи членів ради директорів нової компанії, тоді як більшість місць займатимуть американці.

Oracle виконуватиме роль “надійного партнера з безпеки” та відповідатиме за аудит і дотримання вимог, зокрема за зберігання чутливих даних користувачів США у захищеній хмарній інфраструктурі Oracle на території країни.

Водночас угода викликала політичні суперечки. Сенаторка Елізабет Воррен заявила, що навколо домовленостей залишається забагато відкритих питань, і закликала до більшої прозорості.

