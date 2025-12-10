Новини Софт 10.12.2025 comment views icon

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 20%, а Android все ще домінує над iOS

Катерина Даньшина

Редактор новин

Pornhub

Pornhub представив щорічний огляд використання сайту: з топами країн, категорій і — що найцікавіше для нас — операційних систем та пристроїв, з яких люди найчастіше відвідували сторінки. Змін порівняно з роком тому небагато, але от що впадає в очі: цьогоріч суттєво зросла частка використання Linux, що можна пов’язати з завершенням підтримки Windows 10 та небажанням користувачів переходити на ОС нового покоління.

ТОП-20 країн за трафіком

Повноцінний звіт доступний за посиланням, ми ж зосередимось на Україні, віковому і часовому розподілі та розділі про технології. Цьогоріч наша країна все ж потрапила у топ-20 за переглядами, утім втратила одну позицію порівняно з роком тому. В лідерах за трафіком: США, Мексика та Філіппіни; тоді як Франція втратила одразу чотири позиції, однак це легко пов’язати з блокуванням сайту на національному рівні.

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Лідери в пошуку

П’ятий рік поспіль термін “hentai” лишається лідером в пошукових запитах на Pornhub, серед акторів та авторів лідирували Алекс Адамс, Анджела Вайт та Вайолет Маєрс. Українці суттєво не відійшли від світових вподобань, хіба що в топ зірок “помістили” свою землячку Джозефіну Джексон.

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Час на “задоволення”

Середній час перебування на сайті склав 9 хв 33 с, що на 7 секунд менше, ніж у 2024 році. Найбільше падіння зафіксовано у групі віком 18-24 роки, аж на 26 секунд. Цікаво, що жінки в середньому переглядали відео на 16 секунд більше за чоловіків.

Найбільші зміни показують національні категорії: до прикладу, Японія стала абсолютним лідером за середнім часом залучення з 11 хв 2 с (торік менше 10 хв і восьме місце в рейтингу), а торішній рекордсмен Мексика втратила одразу 9 позицій і мала середній час 9 хв 17 с. Україна на восьмому місці з 9 хв 39 с., що на 14 секунд більше, ніж минулого року.

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Найвищий трафік на сайті фіксували між 22:00 та 00:00, тоді як серед днів тижня лідирувала неділя. Період із найнижчою середньою кількістю відвідувачів — 4 ранку у четвер.

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Вік і стать

Чоловіки лідирували за загальними переглядами, тоді як на жіночу стать припало 38% від усього трафіку Pornhub. Однак у Філіппінах, Колумбії та Аргентині жінки переважають.

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Середній вік користувача Pornhub — 38 років (такий самий, як і у 2024). На групу 18-24 роки припадає 29% від усіх переглядів, тоді як найменша частка в групи 65+ із 7%. 

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Пристрої, операційні системи та браузери

Традиційно смартфони зберегли за собою найбільший трафік з 87%, тоді як на ПК прийшлося 11%. При цьому кількість користувачів з настільними комп’ютерами зросла аж на 39% порівняно з роком тому, як власне і з планшетами до +31% (хоча на останні все ще припадають мізерні 2% трафіку).  

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Серед мобільних ОС лідирував Android 67,7% трафіку зі зростанням на 3,5%, тоді як iOS втратив 4,9% з 2024 року і приніс 33,1% трафіку. Решта альтернативних операційних систем забезпечили лише 0,2% від переглядів.

Цікава ситуація склалась з операційними системами для ПК: Windows все ще безперечний лідер з 70,5% трафіку, в Apple з Mac OS — 20,3%, тоді як Linux приніс 6,3% трафіку з комп’ютерів і забезпечив зростання на понад 20% порівняно з роком тому. В Chrome OS 2,4% трафіку.

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Серед мобільних браузерів 68,6% трафіку надходило з Chrome (+7,1%). За ним йшли Safari з 23,1% (-11,9%) і решта назв, які включають Samsung, Android, Opera, Firefox та YaBrowser, з 10,4% трафіку.

На ПК подібна ситуація: в Chrome абсолютна більшість з 56,9% трафіку. Далі в рейтингу слідують Safari з 13,3%, Edge з 12,2%, Firefox з 8,4%, Opera з 7% і новачок цього року, браузер Meta Quest з 1%. При цьому останні три зафіксували найбільше зростання.

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Серед консолей злетіла Xbox, але у прірву: всього 2% загального трафіку в категорії з величезним падінням на 69%. PlayStation 4 становила 32% консольного трафіку, продовжуючи очікувану тенденцію до зниження з падінням на 5%, а PlayStation 5 мала найбільший обсяг з 66% (на 11% більше, ніж у 2024 році).

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 22%, а Android все ще домінує над iOS

Персонажі з кіно та відеоігор

І наостанок трохи смішного: серед пародій на Pornhub “Зоряні війни” лишились в топі, однак кількість запитів про “Людину-павука” аномально зросла. Очевидно, в очікуванні нового фільму з Томом Голландом люди йдуть шукати альтернатив.

А от Fortnite вперше за 5 років посунули з першого місця в рейтингу найпопулярніших відеоігор в пошуку, тепер в топі Genshin Impact. Інший помітний “стрибунець” Super Mario, яка злетіла одразу на 14 позицій, завдяки виходу нової Nintendo Switch 2. Якщо брати виключно ігрових персонажів, то найбільше користувачів Pornhub цікавила Тіфа з Final Fantasy. Вона посунула з першого місця торішню чемпіонку Чунь Лі з Street Fighter.

2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 20%, а Android все ще домінує над iOS2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 20%, а Android все ще домінує над iOS2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 20%, а Android все ще домінує над iOS
