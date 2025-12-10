2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 20%, а Android все ще домінує над iOS

Pornhub

Pornhub представив щорічний огляд використання сайту: з топами країн, категорій і — що найцікавіше для нас — операційних систем та пристроїв, з яких люди найчастіше відвідували сторінки. Змін порівняно з роком тому небагато, але от що впадає в очі: цьогоріч суттєво зросла частка використання Linux, що можна пов’язати з завершенням підтримки Windows 10 та небажанням користувачів переходити на ОС нового покоління.

ТОП-20 країн за трафіком

Повноцінний звіт доступний за посиланням, ми ж зосередимось на Україні, віковому і часовому розподілі та розділі про технології. Цьогоріч наша країна все ж потрапила у топ-20 за переглядами, утім втратила одну позицію порівняно з роком тому. В лідерах за трафіком: США, Мексика та Філіппіни; тоді як Франція втратила одразу чотири позиції, однак це легко пов’язати з блокуванням сайту на національному рівні.

Лідери в пошуку

П’ятий рік поспіль термін “hentai” лишається лідером в пошукових запитах на Pornhub, серед акторів та авторів лідирували Алекс Адамс, Анджела Вайт та Вайолет Маєрс. Українці суттєво не відійшли від світових вподобань, хіба що в топ зірок “помістили” свою землячку Джозефіну Джексон.

Час на “задоволення”

Середній час перебування на сайті склав 9 хв 33 с, що на 7 секунд менше, ніж у 2024 році. Найбільше падіння зафіксовано у групі віком 18-24 роки, аж на 26 секунд. Цікаво, що жінки в середньому переглядали відео на 16 секунд більше за чоловіків.

Найбільші зміни показують національні категорії: до прикладу, Японія стала абсолютним лідером за середнім часом залучення з 11 хв 2 с (торік менше 10 хв і восьме місце в рейтингу), а торішній рекордсмен Мексика втратила одразу 9 позицій і мала середній час 9 хв 17 с. Україна на восьмому місці з 9 хв 39 с., що на 14 секунд більше, ніж минулого року.

Найвищий трафік на сайті фіксували між 22:00 та 00:00, тоді як серед днів тижня лідирувала неділя. Період із найнижчою середньою кількістю відвідувачів — 4 ранку у четвер.

Вік і стать

Чоловіки лідирували за загальними переглядами, тоді як на жіночу стать припало 38% від усього трафіку Pornhub. Однак у Філіппінах, Колумбії та Аргентині жінки переважають.

Середній вік користувача Pornhub — 38 років (такий самий, як і у 2024). На групу 18-24 роки припадає 29% від усіх переглядів, тоді як найменша частка в групи 65+ із 7%.

Пристрої, операційні системи та браузери

Традиційно смартфони зберегли за собою найбільший трафік з 87%, тоді як на ПК прийшлося 11%. При цьому кількість користувачів з настільними комп’ютерами зросла аж на 39% порівняно з роком тому, як власне і з планшетами до +31% (хоча на останні все ще припадають мізерні 2% трафіку).

Серед мобільних ОС лідирував Android — 67,7% трафіку зі зростанням на 3,5%, тоді як iOS втратив 4,9% з 2024 року і приніс 33,1% трафіку. Решта альтернативних операційних систем забезпечили лише 0,2% від переглядів.

Цікава ситуація склалась з операційними системами для ПК: Windows все ще безперечний лідер з 70,5% трафіку, в Apple з Mac OS — 20,3%, тоді як Linux приніс 6,3% трафіку з комп’ютерів і забезпечив зростання на понад 20% порівняно з роком тому. В Chrome OS 2,4% трафіку.

Серед мобільних браузерів 68,6% трафіку надходило з Chrome (+7,1%). За ним йшли Safari з 23,1% (-11,9%) і решта назв, які включають Samsung, Android, Opera, Firefox та YaBrowser, з 10,4% трафіку.

На ПК подібна ситуація: в Chrome абсолютна більшість з 56,9% трафіку. Далі в рейтингу слідують Safari з 13,3%, Edge з 12,2%, Firefox з 8,4%, Opera з 7% і новачок цього року, браузер Meta Quest з 1%. При цьому останні три зафіксували найбільше зростання.

Серед консолей злетіла Xbox, але у прірву: всього 2% загального трафіку в категорії з величезним падінням на 69%. PlayStation 4 становила 32% консольного трафіку, продовжуючи очікувану тенденцію до зниження з падінням на 5%, а PlayStation 5 мала найбільший обсяг з 66% (на 11% більше, ніж у 2024 році).

Персонажі з кіно та відеоігор

І наостанок трохи смішного: серед пародій на Pornhub “Зоряні війни” лишились в топі, однак кількість запитів про “Людину-павука” аномально зросла. Очевидно, в очікуванні нового фільму з Томом Голландом люди йдуть шукати альтернатив.

А от Fortnite вперше за 5 років посунули з першого місця в рейтингу найпопулярніших відеоігор в пошуку, тепер в топі — Genshin Impact. Інший помітний “стрибунець” — Super Mario, яка злетіла одразу на 14 позицій, завдяки виходу нової Nintendo Switch 2. Якщо брати виключно ігрових персонажів, то найбільше користувачів Pornhub цікавила Тіфа з Final Fantasy. Вона посунула з першого місця торішню чемпіонку Чунь Лі з Street Fighter.