Новини Кіно 03.08.2025 comment views icon

"Людина-павук 4": Том Голланд позує у новому костюмі, а один з “Месників” повертається у фільмі Sony

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Андрій Русанов

Редактор новин

"Людина-павук 4": Том Голланд позує у новому костюмі, а один з “Месників” повертається у фільмі Sony

Стрічка “Людина-павук: Абсолютно новий день” — не про “Месників”, але усе більше стає схожою на таку, з поверненням одного з улюблених героїв та відомих лиходіїв.

У п’ятницю Sony анонсувала новий костюм героя для наступного фільму. А у суботу Том Голланд показав його більш детально. Актор опублікував в Instagram відео, на якому він виходить на світло у великій залі, щоб продемонструвати костюм у повній красі, під нову версію музичної теми Людини-павука авторства Майкла Джаккінно. «Ми готові?» — запитує Голланд когось за кадром. Як пише Gizmodo, найбільшою зміною є знак павука на грудях, більший, ніж на костюмах Тома Голланда в попередніх фільмах. Порівняно ж з костюмом Тобі Магвайра та Ендрю Гарфілда розмір павука середній.

Раніше ITC писав, що окрім Голанда до своїх ролей повернуться Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), а також про повернення лиходія Мефісто (Саша Барон-Коєн) та Карателя (Джон Бернтал). Але ще одне повернення, мабуть, вразить фанатів найбільше. За інформацією The Hollywood Reporter, Марк Руффало також повертається до ролі Брюса Беннера/Галка, і навіть Майкл Мандо повернеться до ролі Скорпіона, лиходія з “Повернення додому”.

Востаннє глядачі бачили Галка в одній з головних ролей фільму “Месники: Завершення” 2019 року. Однак відтоді він епізодично з’являвся кілька разів: у фінальних титрах фільму “Шан-Чі та легенда десяти кілець”, у серіалі Disney+ «Жінка-Галк» та як альтернативна версія у фільмі «Дедпул і Росомаха». Немає жодної гадки про те, що робитимуть Пітер Паркер та Брюс Беннер разом, але майже напевно вони будуть союзниками.

Режисером “Людина-павук: Абсолютно новий день” фільму є Дестін Деніел Креттон (“Шан-Чі”). Його фільмування розпочалося того тижня цього тижня, а прем’єра запланована на 31 липня 2026 року. Дуже швидко як для фільму такого масштабу, але це схоже на темпи Marvel Studios із «Фантастичною четвіркою».

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