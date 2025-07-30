А так можна було? У Microsoft Excel зведені таблиці автоматично оновлюватимуться

PivotTable Auto Refresh / Microsoft

Коли щось настільки очевидне є у конкурентів навіть в інших програмах та функціях Microsoft, а Excel отримує це лише зараз.

Працюючи з Excel, варто було б очікувати, що зведені таблиці (pivot tables) які можна використовувати для підсумовування значень, автоматично оновлюватимуться, коли дані в них змінюються, як це відбувається, наприклад, у діаграмах. Але досі зведена таблиця вимагала ручного натискання для оновлення після змін. І потрібно було пам’ятати про ці натискання, щоб бачити оновлений підсумок. Нарешті Microsoft вирішила щось з цим зробити. У бета-каналі Excel (версія 2506, збірка 19008.2000 або вище) з’явилася функція «Автоматичне оновлення» для зведених таблиць. І навіть не знадобився штучний інтелект.

«Якщо увімкнено автоматичне оновлення, будь-які оновлення вихідного діапазону, такі як нові записи про продажі або виправлення, миттєво відображаються у зведеній таблиці, що забезпечує її оновлення в режимі реального часу», — повідомляє Microsoft.

У блозі компанія зазначає, що автоматичне оновлення навіть буде увімкнене за замовчанням (кому б знадобилося його вимикати?). Але щоб вимкнути функцію, можна перейти на вкладку «Аналіз зведеної таблиці», а потім вибрати та налаштувати «Автоматичне оновлення». Компанія застерігає: нова функція автоматичного оновлення є властивістю кожного джерела даних, і ви не зможете бачити оновлення щодо змін у зовнішніх джерелах даних, підключених до книги. Microsoft стверджує, що це робиться для того, щоб забезпечити узгодженість даних.

Наразі Excel дозволяє надсилати комусь файли та налаштовувати автоматичне оновлення цього файлу під час відкриття. Але це не так добре, як можливість працювати тому в самому файлі — як у Таблицях Google. Як зазначає PCWorld, малоймовірно, що Excel автоматично розпізнає та оновить зведену таблицю, якщо додати нові комірки поза діапазоном поточної таблиці.