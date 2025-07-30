Новини Софт 30.07.2025 comment views icon

А так можна було? У Microsoft Excel зведені таблиці автоматично оновлюватимуться

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Андрій Русанов

Редактор новин

А так можна було? У Microsoft Excel зведені таблиці автоматично оновлюватимуться
PivotTable Auto Refresh / Microsoft

Коли щось настільки очевидне є у конкурентів навіть в інших програмах та функціях Microsoft, а Excel отримує це лише зараз.

Працюючи з Excel, варто було б очікувати, що зведені таблиці (pivot tables) які можна використовувати для підсумовування значень, автоматично оновлюватимуться, коли дані в них змінюються, як це відбувається, наприклад, у діаграмах. Але досі зведена таблиця вимагала ручного натискання для оновлення після змін. І потрібно було пам’ятати про ці натискання, щоб бачити оновлений підсумок. Нарешті Microsoft вирішила щось з цим зробити. У бета-каналі Excel (версія 2506, збірка 19008.2000 або вище) з’явилася функція «Автоматичне оновлення» для зведених таблиць. І навіть не знадобився штучний інтелект.

«Якщо увімкнено автоматичне оновлення, будь-які оновлення вихідного діапазону, такі як нові записи про продажі або виправлення, миттєво відображаються у зведеній таблиці, що забезпечує її оновлення в режимі реального часу», — повідомляє Microsoft.

У блозі компанія зазначає, що автоматичне оновлення навіть буде увімкнене за замовчанням (кому б знадобилося його вимикати?). Але щоб вимкнути функцію, можна перейти на вкладку «Аналіз зведеної таблиці», а потім вибрати та налаштувати «Автоматичне оновлення». Компанія застерігає: нова функція автоматичного оновлення є властивістю кожного джерела даних, і ви не зможете бачити оновлення щодо змін у зовнішніх джерелах даних, підключених до книги. Microsoft стверджує, що це робиться для того, щоб забезпечити узгодженість даних.

А так можна було? У Microsoft Excel зведені таблиці автоматично оновлюватимуться

Наразі Excel дозволяє надсилати комусь файли та налаштовувати автоматичне оновлення цього файлу під час відкриття. Але це не так добре, як можливість працювати тому в самому файлі — як у Таблицях Google. Як зазначає PCWorld, малоймовірно, що Excel автоматично розпізнає та оновить зведену таблицю, якщо додати нові комірки поза діапазоном поточної таблиці.

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