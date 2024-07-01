«А уламки 120-мм міни витримає?». У Нацгвардії зацікавились краш-тестом Tesla Cybertruck

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Ілон Маск опублікував відео імпровізованого тесту кузова Tesla Cybertruck на міцність. Під час випробування пікап били важкими інструментами, намагалися підпалити, жбурляли у нього важкі предмети, пиляли та навіть стріляли. Всі ці спроби, включно з останньою, лишили на сталевій поверхні Cybertruck мінімальні ушкодження.

Здається, міцність автівки зацікавила представників Національної гвардії України. Офіційний акаунт НГУ в X Twitter запитав під відео, чи витримає Cybertruck уламки 120-мм міни з міномета.

Will it withstand 120-mm mortar shrapnel? 🤔 — НГУ (@ng_ukraine) July 1, 2024

Окрім жартів, потужні пікапи та позашляховики вкрай потрібні на фронті російсько-української війни. І навіть така екзотична та недешева автівка могла б стати у пригоді — це yt був би найдорожчий зразок техніки на лінії боєзіткнення. Втім, через електродвигун та інші розумні системи машина може виявитися непрактичною в екстремальних умовах.

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Нещодавно Tesla Cybertruck ледь подряпав бампер у зіткненні з Totyota Camry — при цьому капот седана склався у «гармошку». Менше пощастило власнику електропікапа, який мав проблеми з керуванням і врізався у будинок сусіда — у цьому випадку Cybertruck дістав ушкоджень на $30 000. Проблеми з керуванням, на жаль, іноді траплялися зі сталевим електричним монстром через механічні особливості, як конструкція акселератора, але Tesla намагається усувати несправності. Сумніви також викликає і якість матеріалу кузова — за свідченнями, на поверхні кузова з’являються плями іржи.

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