Tesla Cybertruck з 4 годинами пробігу «поцілував» стіну сусіднього будинку — власник каже, що відмовили акселератор та рульове управління

Радісний настрій власника нового Tesla Cybertruck різко змінився, коли, за його словами, відмовив акселератор та рульове управління — це призвело до небажаної зустрічі з будинком сусіда. Ноги, яка міцно поставлена ​​на гальмо, очевидно, було недостатньо, щоб зупинити пікап, про що свідчить 15 м слід гуми на асфальті.

До інциденту власник провів за кермом лише 4 години. Запис з камери відеоспостереження зафіксував шлях Cybertruck вузькою доріжкою, без жодних ознак сповільнення перед стіною будинку напроти. Водій стверджує, що заблокував задні колеса, про що свідчать сліди від заносу. Як правило, гальма транспортного засобу повинні придушити акселератор, але цього не сталося у випадку з цим конкретним пікапом.

Never even slowed down. Skid marks are ~50′ pic.twitter.com/6qC63GmaGn

— Cobra1 (@bfreshwa) June 20, 2024