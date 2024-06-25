Tesla Cybertruck з 4 годинами пробігу «поцілував» стіну сусіднього будинку — власник каже, що відмовили акселератор та рульове управління

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Радісний настрій власника нового Tesla Cybertruck різко змінився, коли, за його словами, відмовив акселератор та рульове управління — це призвело до небажаної зустрічі з будинком сусіда. Ноги, яка міцно поставлена ​​на гальмо, очевидно, було недостатньо, щоб зупинити пікап, про що свідчить 15 м слід гуми на асфальті.

До інциденту власник провів за кермом лише 4 години. Запис з камери відеоспостереження зафіксував шлях Cybertruck вузькою доріжкою, без жодних ознак сповільнення перед стіною будинку напроти. Водій стверджує, що заблокував задні колеса, про що свідчать сліди від заносу. Як правило, гальма транспортного засобу повинні придушити акселератор, але цього не сталося у випадку з цим конкретним пікапом.

Never even slowed down. Skid marks are ~50′ pic.twitter.com/6qC63GmaGn — Cobra1 (@bfreshwa) June 20, 2024

Більше, ніж сам інцидент, турбує відповідь від представника Tesla телефоном:

«Ми переглянули журнали та через рельєф місцевості акселератор може або не може відключитися під час натискання гальма. Щодо блокування задніх коліс, ми це переглядаємо».

На щастя, водій не постраждав під час аварії, яка завдала значних пошкоджень кузова електромобіля з нержавіючої сталі. На фотографіях з місця події видно деформоване переднє крило, тріснуте лобове скло та значні пошкодження бампера і капота, які потребують заміни.

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Nice knowing you my girl #CyberTruck 30k max for repairs but 1yr for parts 🙁 pic.twitter.com/TLeaV855MM — Cobra1 (@bfreshwa) June 4, 2024

Власник повідомив, що вартість ремонту оцінюється в $30 000. Він вирішив не ремонтувати вантажівку через річний період очікування на заміну деталей.

Якщо інформація власника авто правдива, це серйозна проблема. Можна сказати, що водію пощастило не втрапити у більший інцидент. У всякому разі, Tesla мала б уважно це проаналізувати.

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Джерело: Carscoops

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