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Під час, можливо, одного з перших прямих зіткнень Tesla Cybertruck з іншою пасажирською автівкою пікап показав, що є справді міцним. Чого не можна сказати про добряче пом’яту Toyota Camry. Седан вкрай необачно намагався повернути ліворуч, назустріч руху Cybertruck, за що й поплатився.

Під час інциденту пікап Tesla ледь подряпав бампер і лишився практично неушкодженим. Camry отримала великі ушкодження, попри відносно низьку швидкість обох авто. В аварії ніхто не постраждав, проте невідомо, наскільки важким буде відновлення Toyota.

Свого часу Cybertruck відмінно пройшов краш-тести. Перед його випуском Ілон Маск хвалився, що це може бути найбезпечніша вантажівка. У Tesla кажуть, що зіткнення також безпечніше для пішоходів через форму капота, хоча складно казати про безпеку, коли на вас мчить тритонний сталевий гігант.

Попри всі слова, небезпека Tesla Cybertruck та Toyota Camry зіткнулися на малій швидкості — пікап майже не постраждав, седан дуже пом’явся для пішоходів та інших учасників руху, яка виходить від його різкого кузова, є причиною того, що він не продається в Європі. Нещодавно Ілон Маск натякнув, що Tesla доведеться змінити дизайн Cybertruck на «гірший», щоб вийти на європейський ринок наступного року. Не зрозуміло, означатиме це лише скруглення кутів або більший редизайн кузова.

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Джерело: Notebookcheck

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