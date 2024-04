Власники Tesla Cybertruck за понад $83 000 доробляють акселератор дрилем

Цими вихідними під час заходу Cybertakeover у Каліфорнії, США, який організував Клуб власників Tesla з долини Санта-Кларіта, один з власників Cybertruck показав, як усунути проблему, через яку тесла відкликала 3878 авто. За лічені секунди він робить отвір дрилем та закріплює педаль заклепкою. Операція здається простою, але чи мають це робити власники автомобіля вартістю понад $83 тисячі?

Користувач сказав, що виправлення займає 35 секунд. У бюлетені про відкликання Tesla перелічено 15 кроків для виправлення, при цьому фактичне свердління є восьмим кроком у списку. Техніки Tesla використовують набір для доопрацювання педалей для виконання свердління, і деякі етапи вимагають точних вимірювань.

Here is the @cybertruck 35 second recall fix at the Cyber takeover event pic.twitter.com/XGsINAEFHQ

— Aaron Cash (@aaronjcash) April 20, 2024