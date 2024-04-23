Власники Tesla Cybertruck за понад $83 000 доробляють акселератор дрилем

Цими вихідними під час заходу Cybertakeover у Каліфорнії, США, який організував Клуб власників Tesla з долини Санта-Кларіта, один з власників Cybertruck показав, як усунути проблему, через яку тесла відкликала 3878 авто. За лічені секунди він робить отвір дрилем та закріплює педаль заклепкою. Операція здається простою, але чи мають це робити власники автомобіля вартістю понад $83 тисячі?

Користувач сказав, що виправлення займає 35 секунд. У бюлетені про відкликання Tesla перелічено 15 кроків для виправлення, при цьому фактичне свердління є восьмим кроком у списку. Техніки Tesla використовують набір для доопрацювання педалей для виконання свердління, і деякі етапи вимагають точних вимірювань.

Here is the @cybertruck 35 second recall fix at the Cyber takeover event pic.twitter.com/XGsINAEFHQ — Aaron Cash (@aaronjcash) April 20, 2024

Після проблем з акселератором, на які скаржилися користувачі, Tesla спочатку призупинила відвантаження Cybertruck, а потім відкликала 3878 автомобілів, випущених з 13 листопада 2023 року до квітня 2024 року.

Звіт Національного управління безпеки дорожнього руху США пояснює, що проблема виникла через «несхвалені зміни» у процесі виробництва автомобіля. Відповідно до звіту, залишки мила, доданого до його вузла, «зменшили прилягання колодки до педалі». У звіті зазначено, що Tesla вперше отримала повідомлення про претензії клієнтів щодо проблеми 31 березня та 3 квітня. Інженери Tesla вивчали проблему з 2 квітня, а до 12 квітня.

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Tesla завершила свою оцінку та вирішила добровільно відкликати транспортні засоби, які постраждали. До 17 квітня Cybertruck, що знаходяться у виробництві, були оснащені новим компонентом педалі акселератора. Авто у центрах постачання та в дорозі до центрів отримають новий компонент перед доставленням клієнтам. Станом на 15 квітня Tesla не має даних про жодні травми, пов’язані з проблемою.

Джерело: Business Insider