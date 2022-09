Cloudflare запропонувала альтернативу CAPTCHA — технологія Turnstile перевіряє браузер, а не користувача і витрачає на це лише 1 секунду

Cloudflare пропонує позбавити користувачів регулярних натискань галочки в рядку «Я не робот» та вибору пішохідних переходів або світлофорів у традиційному тесті CAPTCHA. У якості альтернативи компанія розробила технологію Turnstile, яка перевіряє браузер, а не користувача.

Turnstile використовує систему Managed Challenge від Cloudflare, яка враховує поведінку користувачів, дані браузера та токени приватного доступу на пристроях Apple, щоб відрізняти відвідувачів-людей від ботів та скриптів.

Компанія стверджує, що ця система змогла скоротити 91 відсоток CAPTCHA, які відправляються відвідувачам її клієнтів за рік. А сам процес зменшився з 32 секунд (у середньому необхідних для перевірки CAPTCHA) до 1 секунди.

Today, we’re announcing the open beta of Turnstile, an invisible privacy-preserving alternative to CAPTCHA. Anyone, anywhere on the Internet, who wants to replace CAPTCHA on their site, will be able to call a simple API to do just that. https://t.co/UkUay00nkj #BirthdayWeek🎂

— Cloudflare (@Cloudflare) September 28, 2022