Absurd Ventures Дена Гаузера (співзасновник Rockstar) зареєструвала 2 торгові марки. Чекаємо анонсів на The Game Awards

Співзасновник Rockstar Games Ден Гаузер подав заявку на реєстрацію двох торгових марок своєї нової ігрової студії Absurd Ventures. Першим це помітив користувач форуму GTA deadasdisco, нові торгові марки стосуються назв AMERICAN CAPER та A BETTER PARADISE.

Обидві заявки на торгові марки були подані 28 липня 2023 року, передає InsiderGaming. Ден Гаузер покинув Rockstar Games у березні 2020 року з невідомих причин, а згодом, у лютому 2021 року, заснував дві нові компанії: Absurd Ventures LLC та Absurd Ventures in Games LLC.

У середині 2023 року Гаузер поділився подробицями про Absurd Ventures, розповівши, що компанія «будує наративні світи, створює персонажів і пише історії для найрізноманітніших жанрів, незалежно від платформи: кіно та анімації, відеоігор та іншого інтерактивного контенту, книг, графічних романів і сценаріїв подкастів».

В інтерв’ю виданню Variety на початку цього місяця операційна директорка Absurd Ventures Венді Сміт сказала: «У найближчі тижні у нас буде більше оголошень про проєкти, які вже перебувають на стадії препродакшну та виробництва». Після цього інтерв’ю Absurd не оголошувала жодних новин про свої ігри, ймовірно цього можна чекати на цьогорічній церемонії вручення нагород The Game Awards 7 грудня.