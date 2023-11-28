Новини Ігри 28.11.2023 о 09:13 comment views icon

The Game Awards: голосування за найкращу гру 2023 року за версією гравців

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

27 листопада на сайті The Game Awards почалося голосування за найкращу гру року за версією гравців. Проголосувати за власних фаворитів можуть всі охочі на сайті TGA.

The Game Awards: голосування за найкращу гру 2023 року за версією гравців

Загалом у шортлисті 30 ігор — окрім Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, які є головними претендентами на титул «Найкращої гри року», туди потрапили Starfield та Hogwarts Legacy. На першому етапі проголосувати можна за 10 улюблених ігор, які пройдуть до наступного туру, всього їх буде три. Попередні рази на першому етапі з 30 ігор відбирали 10, на другому — з 10 залишали 5, а на третьому визначали найкращу серед 5 претендентів. Перший етап голосування триватиме до 30 листопада 04:00 за Києвом.

Номінанти The Game Awards на глядацьку нагороду Player’s Voice:

  • Alan Wake 2
  • Apex Legends
  • Armored Core VI
  • Baldur’s Gate 3
  • Counter-Strike 2
  • Cyberpunk 2077
  • Destiny 2
  • Diablo IV
  • Final Fantasy XVI
  • Fortnite
  • Genshin Impact
  • GTA Online
  • Hi-Fi Rush
  • Hogwarts Legacy
  • Honkai: Star Rail
  • League of Legends
  • Lies of P
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Minecraft
  • Mortal Kombat 1
  • No Man’s Sky
  • Octopath Traveler II
  • Resident Evil 4
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Starfield
  • Street Fighter 6
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Valorant
  • Warframe

Попри те, що організатори The Game Awards вжили заходів, щоб цього разу приховати лідерів в голосуванні та зберегти інтригу до початку церемонії, все одно на початку стався витік, який розсекретив головних фаворитів голосування.

Гра 2023 року - премія The Game Awards: вибір гравців
Перші результати користувацького голосування за найкращу гру 2023 року на сайті The Game Awards (джерело: API сайту)

Глядацьке голосування за «Найкращу гру року»: Player’s Voice — єдина номінація TGA, де переможець визначається абсолютною більшістю голосів користувачів. Церемонія нагородження The Game Awards пройде в ніч проти 8 грудня. Грою 2022 року за версією гравців, які голосували на The Game Awards, стала Genshin Impact.

Ключове про номінантів премії TGA 2023 ми розповідали в попередній публікації за посиланням.

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