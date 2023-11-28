The Game Awards: голосування за найкращу гру 2023 року за версією гравців

27 листопада на сайті The Game Awards почалося голосування за найкращу гру року за версією гравців. Проголосувати за власних фаворитів можуть всі охочі на сайті TGA.

Загалом у шортлисті 30 ігор — окрім Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, які є головними претендентами на титул «Найкращої гри року», туди потрапили Starfield та Hogwarts Legacy. На першому етапі проголосувати можна за 10 улюблених ігор, які пройдуть до наступного туру, всього їх буде три. Попередні рази на першому етапі з 30 ігор відбирали 10, на другому — з 10 залишали 5, а на третьому визначали найкращу серед 5 претендентів. Перший етап голосування триватиме до 30 листопада 04:00 за Києвом.

Номінанти The Game Awards на глядацьку нагороду Player’s Voice:

Alan Wake 2

Apex Legends

Armored Core VI

Baldur’s Gate 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact

GTA Online

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

League of Legends

Lies of P

Marvel’s Spider-Man 2

Minecraft

Mortal Kombat 1

No Man’s Sky

Octopath Traveler II

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valorant

Warframe

Попри те, що організатори The Game Awards вжили заходів, щоб цього разу приховати лідерів в голосуванні та зберегти інтригу до початку церемонії, все одно на початку стався витік, який розсекретив головних фаворитів голосування.

Глядацьке голосування за «Найкращу гру року»: Player’s Voice — єдина номінація TGA, де переможець визначається абсолютною більшістю голосів користувачів. Церемонія нагородження The Game Awards пройде в ніч проти 8 грудня. Грою 2022 року за версією гравців, які голосували на The Game Awards, стала Genshin Impact.

Ключове про номінантів премії TGA 2023 ми розповідали в попередній публікації за посиланням.