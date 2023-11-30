Новини Ігри 30.11.2023 о 14:09 comment views icon

Absurd Ventures Дена Гаузера (співзасновника Rockstar) анонсувала графічну новелу та аудіодраму

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Юрій Орос

Автор новин

Absurd Ventures Дена Гаузера (співзасновника Rockstar) анонсувала графічну новелу та аудіодраму

Два дні тому стало відомо, що студія Absurd Ventures Дена Гаузера (співзасновника та колишнього креативного директора Rockstar Games) зареєструвала дві торгові марки під назвами AMERICAN CAPER та A BETTER PARADISE. Проте церемонії вручення нагород The Game Awards чекати не довелося. Absurd Ventures офіційно повідомила, що це будуть графічна новела та аудіодрама. Це не відеоігри, принаймні поки, є ймовірність, що світи цих творів розвиватимуться.

AMERICAN CAPER

У центрі сюжету AMERICAN CAPER — дві нормальні, але сильно зруйновані американські родини у світі корумпованого бізнесу, недолугої політики та безглуздого криміналу. «Американський капер» дебютує у вигляді графічного роману, який ілюструє відомий художник коміксів Саймон Біслі. Першу історію обіцяють у 2024 році.

A BETTER PARADISE

A BETTER PARADISE — екзистенційний трилер, дія якого розгортається в недалекому майбутньому. Наразі у виробництві знаходиться 12-серійний фантастичний аудіосеріал, який також вийде десь у 2024-му. Absurd Ventures співпрацює з відзначеною нагородами аудіокомпанією Q-CODE Media для спільного виробництва.

Absurd Ventures Дена Гаузера (співзасновника Rockstar) анонсувала графічну новелу та аудіодраму

Більш конкретну інформацію Absurd Ventures обіцяє надати за кілька місяців.

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