Агентство США зробило перший крок до запровадження технології протидії п’яному водінню

Американські регулятори автомобільної безпеки NHTSA розпочали процес, який врешті-решт змусить автовиробників впровадити нову технологію, яка не дасть змоги водіям у стані алкогольного сп’яніння заводити автомобілі.

У 2021 році Конгрес доручив Національній адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) запровадити пасивну технологію, щоб спробувати запобігти більш ніж 10 000 смертей на дорогах щорічно. Закон вимагає прийняття нового стандарту безпеки технології до листопада 2024 року, якщо технологія буде готова, передає Reuters.

Існує низка потенційних технологій, які можуть запобігти водінню транспортного засобу, зокрема, як-от на основі дихання або дотику для виявлення алкоголю. Іншим потенційним варіантом є використання камер для моніторингу рухів очей, щоб спробувати визначити, чи не перебувають водії в стані сп’яніння. Проте NHTSA має переконатися, що технологія працює, перш ніж вимагати її застосування, а потім дати автовиробникам щонайменше три роки на її впровадження після того, як вона завершить розробку правил.

Ми намагаємося зрозуміти, чи зможемо ми це зробити, чи існує технологія, яка буде працювати кожного разу. — в.о. адміністраторки NHTSA Енн Карлсон.

У вівторок NHTSA опублікувало «попереднє повідомлення про запропоновану нормотворчу діяльність», щоб розпочати процес збору інформації про те, як така технологія може бути розроблена і затребувана. У повідомленні детально описуються дослідження і технологічні досягнення, необхідні для завершення розробки правил і варіантів потенційних правил, з посиланням на «виявлення вмісту алкоголю в крові, виявлення порушень (моніторинг водія) або їх комбінацію».

У 2021 році в США 13 384 людини загинули в результаті ДТП у стані алкогольного сп’яніння.