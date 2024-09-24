Режисер нового фільму «Володар перснів» Енді Серкіс анонсував кінопроєкт з «персонажами ШІ»

Актор та режисер наступного фільму «Володар перснів» Енді Серкіс розповів прокінопроєкт з «персонажами на основі штучного інтелекту».

Найбільш відомий як Ґолум з трилогії Пітера Джексона «Володар перснів», Енді Серкіс каже, що його студія Imaginarium працює над «розповіддю», яка починається з 2D-персонажів, створених з використанням голосу акторів, перш ніж вони «вийдуть у світ AR [доповненої реальності]». «У цей момент вони стають «персонажами ШІ», відтвореними акторами та режисерами. Вони знаходяться у світі, де ви можете мати прямі стосунки з цими персонажами CGI», — розповідає Серкіс. Як кажуть, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.

«Це ще одна форма магії, яка лякає людей. Навіть найбільші компанії VFX створюють не такі великі речі, як окремі люди у своїх підвалах. Його дуже неправильно розуміють, часто зневажають та об’єднують в одне ціле так само як люди, ймовірно, колись вважали, що інтернет збирається знищити життя кожного», — поділився Серкіс своїм баченням технологій ШІ.

Ключовим та зрозумілим викликом, додає Серкіс, є боротьба за справедливу винагороду та роз’яснення щодо авторських прав під час використання ШІ, щоб уникнути «обкрадання» акторів. Також він зауважив, що Велика Британія має «чудові команди та величезний талант», але втрачає роботу з VFX на користь дешевших конкурентів за кордоном.

«Ми створюємо конвеєр, який проходить весь шлях від створення зовнішнього вигляду фільму чи серіалу до завершення основної фотографії, а потім виникає такий собі вакуум. Раптом податкові пільги зникають, коли треба перейти до наступної фази та завершити проєкт [у Великобританії]».

Серкіс закликав краще використовувати досвід Великої Британії у сфері відеоігор, оскільки у цій сфері «менше снобізму порівняно зі світом кіно».

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Джерело: Deadline