Warner Bros. оголосила дату релізу «Володар перснів: Полювання на Ґолума» — на рік пізніше, ніж очікувалось

New Line Cinema

Новий «Володар перснів», присвячений історії Ґолума, вийде у грудні 2027 року — як і попередні фільми трилогій Пітера Джексона, які зазвичай стартували у святковий різдвяний сезон.

Енді Серкіс повторить роль Ґолума та виступить режисером. Пітер Джексон залучений як продюсер, а співавтори оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс напишуть сценарій — у команді зі сценаристами анімаційного фільму «Володар перснів: Війна Рогіримів» Фібі Гіттінс і Арті Папагеоргіу.

Сюжет зосередиться на побічній історії, яка відбувається за кадром під час ранньої частини «Братства Персня», коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґоллума, щоб дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона.

«Це особливий фрагмент неймовірної нерозказаної історії, відображеної крізь призму цієї неймовірної істоти»,— розповідала раніше Empire сценаристка «Володаря перснів» Філіппа Боєнс. «Ми справді хочемо дослідити передісторію та заглибитися в ті частини його подорожі, які не встигли охопити в попередніх фільмах. Ще зарано казати, кого він зустріне на шляху, але скажу, що ми візьмемо приклад з професора Толкіна», — зазначав Пітер Джексон.

Доєднатись до проєкту вже запросили Ієна Мак-Келлана (Ґендальф), Вігго Мортенсена (Араґорн) та Орландо Блума (Леґолас), хоча офіційного оголошення про їхню згоду ще не було.

«Мені не подобається ідея, щоб хтось інший грав Ґендальфа», — заявляв Мак-Келлан в попередніх інтерв’ю. «Чув, що мова йде про дві частини фільму. І, можливо, я не повинен цього говорити».

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«Полювання на Ґолума» стане не єдиною новою стрічкою у всесвіті «Володаря перснів» — Боєнс раніше підтвердила плани на ще одну окрему повнометражну історію (не продовження фільму 2027 року), а також анімаційні проєкти.

А тим часом Amazon продовжує будувати власну телевізійну версію історії Толкіна й офіційно подовжила серіал «Персні влади» на третій сезон. Шоу зробить «величезний» стрибок у часі, а події розгортатимуться у розпал війни ельфів і Саурона, коли Темний Володар намагатиметься створити Єдиний Перстень, який дасть йому перевагу і шанс підкорити усе Середзем’я. Раніше до акторського складу доєднався Джеймі Кемпбелл Бовер (Векна з «Дивних див»), який зіграє «нове кохання» Ґаладріель.