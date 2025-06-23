Акціонер позивається до Apple через «фальшиву» презентацію Siri

Джерело: Apple

Коли Apple торік презентувала iOS 18, фанати техніки та інвестори затамували подих, а дехто почав підкидати чепчики в повітря. Адже в центрі оновлення був не просто якийсь дрібний перегляд дизайну, а нове покоління персоналізованої Siri з елементами штучного інтелекту — Apple Intelligence. Очікування були великі, а от із результатами щось пішло не так.

Головна зірка WWDC 2024 — персоналізована Siri — мала стати проривом, здатним перетягнути ковдру інновацій на бік Apple. Але замість вражаючих функцій користувачі отримали… мовчанку. Компанія відклала реліз цієї функції, пославшись на «проблеми з надійністю». У відповідь — невдоволення, зокрема від акціонера Apple Еріка Такера, який подав на компанію позов до суду Каліфорнії. І не просто позов, а груповий, із звинуваченням у порушенні федерального закону про цінні папери США.

Позивач стверджує, що Apple «прикрашала реальність», коли на WWDC 2024 демонструвала Siri з підтримкою ШІ. Мовляв, компанія не мала робочого прототипу, але створила враження, ніби функція от-от буде готова. Це нібито ввело в оману інвесторів. А потім реліз відклали, через що акції компанії різко впали майже на 13%.

Згідно з позовом, на момент презентації у компанії не було ані готового продукту, ані реальних підстав обіцяти, що функція вийде в рамках iPhone 16. Вишенька на торті: згадка про те, що демонстрація Siri на сцені була не живим показом, а відеоконцептом. Хоча, варто зазначити, в Apple на це відповіли, що демонстрація була «справжньою», просто функція ще потребує доопрацювання.

Зауважимо, Apple обіцяла випустити персоналізовану Siri ще з iOS 18.4, але спершу перенесла дату на 18.5, а згодом — на наступний рік. У той час як конкуренти (Google з Veo та Gemini, OpenAI з ChatGPT, а також Samsung із Galaxy AI) уже вийшли на арену з реальними можливостями, купертинівці досі допилюють функціонал, який начебто готовий.

Іронія в тому, що це вже не перша затримка цієї Siri, але перша — з такими юридичними наслідками від власного акціонера, який, схоже, втомився чекати дива. Раніше схожий позов подали користувачі, які не дочекалися роботи Apple Intelligence як в рекламі. І поки Apple лагодить свою «розумну помічницю», OpenAI та Google вже диктують тренди. Хоча спочатку Google теж була в ролі наздоганяючої.

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Джерело: wccftech