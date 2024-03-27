iOS 18 зі штучним інтелектом та новий головний екран — чого чекати від «найбільшого оновлення» в історії iPhone

Очікується, що iOS 18 презентують на цьогорічній конференції для розробників Apple WWDC 2024, запланованої на 10 червня.

Останніми тижнями Apple вела активні переговори — зокрема з Google, OpenAI та Baidu з приводу забезпечення деяких нових функцій ШІ в iOS 18. Згідно з останнім звітом Bloomberg, нові проактивні можливості будуть спрямовані на допомогу користувачам у повсякденному житті, однак не включатимуть власного чатбота (генеративні функції мають забезпечити потенційні партнери).

iOS 18 також включатиме зміни в інтерфейсі користувача, а також нові налаштування головного екрана — власники iPhone зможуть вільно розміщувати значки програм, не обмежуючись нинішнім макетом сітки.

Стосовно цьогорічного оновлення watchOS 11 для Apple Watch — ймовірно, воно буде незначним. Apple також працює над visionOS 2 для Apple Vision Pro, а також над оновленнями для iPad, Mac і Apple TV.

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