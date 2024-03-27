Новини Софт 27.03.2024 о 08:51 comment views icon

iOS 18 зі штучним інтелектом та новий головний екран — чого чекати від «найбільшого оновлення» в історії iPhone

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Катерина Даньшина

Авторка новин

iOS 18 зі штучним інтелектом та новий головний екран — чого чекати від «найбільшого оновлення» в історії iPhone

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Очікується, що iOS 18 презентують на цьогорічній конференції для розробників Apple WWDC 2024, запланованої на 10 червня.

Останніми тижнями Apple вела активні переговори — зокрема з Google, OpenAI та Baidu з приводу забезпечення деяких нових функцій ШІ в iOS 18. Згідно з останнім звітом Bloomberg, нові проактивні можливості будуть спрямовані на допомогу користувачам у повсякденному житті, однак не включатимуть власного чатбота (генеративні функції мають забезпечити потенційні партнери).

iOS 18 також включатиме зміни в інтерфейсі користувача, а також нові налаштування головного екрана — власники iPhone зможуть вільно розміщувати значки програм, не обмежуючись нинішнім макетом сітки.

Стосовно цьогорічного оновлення watchOS 11 для Apple Watch — ймовірно, воно буде незначним. Apple також працює над visionOS 2 для Apple Vision Pro, а також над оновленнями для iPad, Mac і Apple TV.

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