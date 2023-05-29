Активацію Windows XP повністю зламано через 21 рік — тепер вона працює автономно

Операційні системи Microsoft Windows, випущені у 21 столітті, вимагають активації онлайн. Якщо зовнішній сервер недоступний, активувати систему не вийде. Саме з цим зіткнулися користувачі Windows XP: підтримку ОС була припинено 9 років тому, а понад 3 роки легальна активація не працює (Microsoft відключила сервери або змінила сертифікати).

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Наразі проблему розв’язано – програма xp_activate32.exe розміром 18 КБ, що описана в блозі tinyapps.org, повністю локально генерує Confirmation ID. Той самий ідентифікатор інсталяції Windows XP телефоном отримує той самий відповідний йому Confirmation ID навіть у разі перевстановлення системи (якщо конфігурація комп’ютера не змінилася).

Засоби «активації» XP існували у великій кількості й раніше. Однак програмні хакі та інструменти розшифровки за допомогою брутфорсу генерували результат, який приймався комп’ютером локально, але не проходив процедуру активації Microsoft. Генератори ключів, навпаки, вимагали зовнішнього підтвердження «рідних» серверів активації, які нині недоступні. Новий варіант працює повністю як активація ОС в Microsoft.

Використовувати нелегальні засоби активації незаконно, але наразі це єдиний варіант «активувати» Windows XP для запуску на старому комп’ютері, віртуальній машині або в інших ознайомчих цілях. Подібні засоби продовжують життя ОС та можливість її повністю функціональної роботи (наскільки це можливо без підтримки сучасних онлайн-сервісів та програм).

Джерело: Ars Technica