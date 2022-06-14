Amazon почне доставляти покупки дронами Prime Air вже до кінця цього року (поки що тільки в Каліфорнії)

У 2013 році колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос заявив, що компанія працює над впровадженням можливості доставлення замовлень протягом 30 хвилин за допомогою дронів. Тоді Безос сказав, що сервіс не буде запущено до 2015 року. Фактично, лише зараз, майже через 10 років після анонсу, Amazon заявляє, що її сервіс Prime Air майже готовий до запуску.

Ближче до кінця цього року Amazon має намір почати доставлення дронами в Локфорді, штат Каліфорнія. У пілотній програмі БПЛА компанії будуть доставляти «тисячі» різних предметів прямо на задні двори клієнтів Amazon в цьому районі.

«Їхні відгуки про Prime Air з дронами, що доставляють посилки на їхні задні двори, допоможуть нам створити сервіс, який безпечно масштабуватиметься для задоволення потреб клієнтів у всьому світі», – заявили в Amazon.

До запуску пілотного проєкту Amazon ще необхідно пройти сертифікацію в Федеральному управлінні цивільної авіації США. Компанія поки не уточнила, які саме товари вона доставлятиме за допомогою сервіса.

Як зазначає Amazon, значно більше часу на підготовку Prime Air знадобилося у зв’язку з тим, що сервіс використання дронів виявився складнішим. Компанія зазначає, що більшу частину останнього десятиліття вона витратила на розробку «провідної в галузі» навігаційної системи, яка дозволить її дронам уникати як статичних, так і рухомих об’єктів. Розробка була не з простих. Минулого року 5 дронів Amazon розбилися протягом 4 місяців. Зважаючи на все, компанії нарешті вдалося розв’язати всі проблеми.

Джерело: Engadget