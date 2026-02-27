Amazon показала перший кадр серіалу God of War

Amazon Prime

Amazon Prime показала перший кадр серіалу God of War, давши змогу поглянути на Раяна Герста у ролі Кратоса та Каллума Вінсона у ролі Атрея.





Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/KCnElm4OpL — Prime Video (@PrimeVideo) February 27, 2026

Sony та Amazon вже домовились про адаптацію двох сезонів популярної гри для PlayStation за мотивами скандинавської міфології. За сценарієм, написаним шоуранером та виконавчим продюсером Рональдом Муром, “God of War” розповідає про батька та сина, Кратоса та Атрея, які відправились у подорож, щоб розвіяти прах дружини та матері Фей. У Їхніх спільних пригодах Кратос прагне навчити сина бути кращим богом, а Атрей, зі свого боку, вчить батька бути кращою людиною.





Серед решти акторського складу: Ед Скрейн грає Бальдра, Менді Патінкін — Одіна, Олафур Даррі Олафссон — Тора, Макс Паркер — Геймдалля, а Тереза Палмер — Сіф. Також повертаються Алістер Дункан у ролі Міміра, Денні Вудберн як Брок і Джефф Гулка як Сіндрі.

Окрім Рональда Мура виконавчими продюсерами виступають Маріл Девіс, Корі Барлог, Нарен Шанкар, Меттью Грем, Асад Кізілбаш, Джефф Кетчам, Хермен Хулст, Рой Лі та Бред Ван Аррагон.

Режисером перших епізодів серіалу стане Фредерік Тойє (“Сьогун”, “Хлопаки”, “Фолаут”). Зйомки серіалу God of War мають розпочатись у березні у Ванкувері. Дата прем’єри наразі невідома.

Раніше ми писали, що Раян Герст не новачок у кінематографі. Актор відомий за ролями Джеррі Бертьє у фільмі “Згадуючи титанів” та Гаррі “Опі” Вінстона в серіалі “Сини анархії”, де він знімався протягом 5 сезонів. Тепер він змінює “маску” з одного з ключових богів на роль самого Кратоса.

Далекий від світу відеоігор Рональд Мур, тим не менш, обіцяв зробити одночасно епічну подорож і зворушливу історію. Amazon також розширив команду сценаристів. До роботи над серіалом приєдналася Таня Лотія — сценаристка “Відьмака” та “Непереможного”. Про роботу над серіалом вперше оголосили у грудні 2022 року, утім вже за два роки шоуранер Рейф Джадкінс та виконавчі продюсери Хоук Остбі й Марк Фергус залишили проєкт після того, як вже були завершені перші сценарії.

Джерело: Deadline