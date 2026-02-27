banner
Новини Кіно 27.02.2026 comment views icon

Amazon показала перший кадр серіалу God of War

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Amazon показала перший кадр серіалу God of War
Amazon Prime

Amazon Prime показала перший кадр серіалу God of War, давши змогу поглянути на Раяна Герста у ролі Кратоса та Каллума Вінсона у ролі Атрея.


Sony та Amazon вже домовились про адаптацію двох сезонів популярної гри для PlayStation за мотивами скандинавської міфології. За сценарієм, написаним шоуранером та виконавчим продюсером Рональдом Муром, “God of War” розповідає про батька та сина, Кратоса та Атрея, які відправились у подорож, щоб розвіяти прах дружини та матері Фей. У Їхніх спільних пригодах Кратос прагне навчити сина бути кращим богом, а Атрей, зі свого боку, вчить батька бути кращою людиною.


Серед решти акторського складу: Ед Скрейн грає Бальдра, Менді Патінкін — Одіна, Олафур Даррі Олафссон — Тора, Макс Паркер — Геймдалля, а Тереза Палмер — Сіф. Також повертаються Алістер Дункан у ролі Міміра, Денні Вудберн як Брок і Джефф Гулка як Сіндрі.

Окрім Рональда Мура виконавчими продюсерами виступають Маріл Девіс, Корі Барлог, Нарен Шанкар, Меттью Грем, Асад Кізілбаш, Джефф Кетчам, Хермен Хулст, Рой Лі та Бред Ван Аррагон.

Режисером перших епізодів серіалу стане Фредерік Тойє (“Сьогун”, “Хлопаки”, “Фолаут”). Зйомки серіалу God of War мають розпочатись у березні у Ванкувері. Дата прем’єри наразі невідома.

Раніше ми писали, що Раян Герст не новачок у кінематографі. Актор відомий за ролями Джеррі Бертьє у фільмі “Згадуючи титанів” та Гаррі “Опі” Вінстона в серіалі “Сини анархії”, де він знімався протягом 5 сезонів. Тепер він змінює “маску” з одного з ключових богів на роль самого Кратоса.

Спецпроєкти
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Далекий від світу відеоігор Рональд Мур, тим не менш, обіцяв зробити одночасно епічну подорож і зворушливу історію. Amazon також  розширив команду сценаристів. До роботи над серіалом приєдналася Таня Лотія — сценаристка “Відьмака” та “Непереможного”. Про роботу над серіалом вперше оголосили у грудні 2022 року, утім вже за два роки шоуранер Рейф Джадкінс та виконавчі продюсери Хоук Остбі й Марк Фергус залишили проєкт після того, як вже були завершені перші сценарії.

Amazon робить серіал God of War “різноманітним” та з оголенням — з’явились деталі кастингу

Джерело: Deadline

Популярні новини

arrow left
arrow right
Карл Урбан: "Хлопаки" готують смерть важливих персонажів зі старту 5 сезону
Другий сезон "Фолаут" подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam
"Бути мертвим — весело": перший трейлер фільму "Мумія" Лі Кроніна
Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers
"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"
Хай почнуться Голодні ігри! Вийшов український тизер фільму "Світанок перед жнивами" з юним Геймітчем
Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру
"Лицар сімох королівств" побив рекорд IMDb з оцінкою 10/10: краще за всі серії "Гри престолів"
Фани зламали Netflix в очікуванні 9-го і неіснуючого епізоду "Дивних див"
Від афери з RTX 5090 за $999 постраждали 42 особи — продавець надсилав поясні сумки замість відеокарт
В оригінальному плані "Гри престолів" не було драконів, а Таргарієни володіли телекінезом
Перший погляд: Джонні Депп стає Скруджем у ремейку "Різдвяної пісні"
Фінал скоро: Netflix анонсував 5-й сезон "Відьмака" на 2026 рік і розкрив синопсис
Нові "Зоряні війни" з Раяном Гослінгом "багато в чому" наслідуватимуть "Дивні дива"
Касові збори: "Аватар 3" впав на 52%, а "Служниця" вп'ятеро перебила бюджет
Випадковий витік пошти довів: Amazon Ring мала намір використовувати функцію спостереження за людьми
Нік Фрост написав ім'я "Геґрід" 7000 разів, щоб отримати роль в серіалі "Гаррі Поттер"
Нова "Оселя зла" запропонує досвід, ідентичний ігровому: "Це наче американські гірки з безперервним екшеном"
Антирекорд франшизи: фільм "Сайлент Гілл. Повернення" зібрав лише $3 млн в США
Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд
Китай заборонив покази фільму "Людина-павук" у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати