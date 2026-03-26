Apple TV представив серіал-трилер про космічні перегони 1960-х років

Apple TV випустив трейлер свого нового серіалу Star City — спінофу “Заради всього людства”, який оповість про космічні перегони 1960-х років.





“Заради всього людства”, який завершиться на шостому сезоні, на старті у 2019 році поставив для сюжету питання: “А, що якби росіяни випередили американців в польоті на Місяць”. З того часу шоу перестрибнуло на кілька десятиліть вперед, однак спіноф під назвою Star City повертає глядачів до початкової передумови і переносить за “Залізну завісу”, аби показати, як Радянський Союз “організував свій вигаданий історичний тріумф”.

Тизер тривалістю до 40 секунд не розкриває деталей про сюжет, але атмосфера цілком зрозуміла. Шоу описують як “пропульсивний параноїдальний трилер” і представляють акторів, серед яких Ріс Іванс з “Дому дракона”, Анна Максвелл Мартін та Агнес О’Кейсі.





Цікаво, що прем’єра перших двох епізодів Star City на Apple TV запланована на 29 травня — одразу після фіналу п’ятого сезону “Заради всього людства”, дія якого відбувається у 2010-х роках. Тож тим, хто дивитиметься обидва серіали одразу слід очікувати на різкий стрибок назад.